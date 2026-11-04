Netflix veut mettre fin aux longues minutes passées à parcourir son catalogue sans savoir quoi regarder. La plateforme teste actuellement AI Discover, une nouvelle fonctionnalité qui utilise l’intelligence artificielle pour proposer des films et des séries adaptés aux envies du moment.

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Plutôt que de sélectionner un genre ou un type de programme, les utilisateurs peuvent partir d’une ambiance ou d’une intention et laisser l’IA effectuer la sélection.

Présentée par Netflix comme une nouvelle manière de découvrir des contenus, cette expérience repose sur des thèmes qui permettent d’affiner les recommandations. L’utilisateur peut par exemple rechercher un film familial, une comédie légère, un programme effrayant ou un contenu adapté à une courte séance de visionnage.

Des recommandations organisées autour de thèmes

AI Discover entend simplifier la recherche en s’éloignant des catégories traditionnelles. Au lieu de parcourir une succession de genres prédéfinis, l’utilisateur choisit une thématique correspondant à son humeur ou à ses envies. L’intelligence artificielle explore ensuite le catalogue de Netflix pour sélectionner les films et séries susceptibles de lui convenir.

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L’expérience évolue également au fil de la navigation. En parcourant une sélection thématique, les utilisateurs peuvent découvrir d’autres thèmes ou demander de nouvelles propositions avec le bouton « Quelque chose de différent » ou « Accédez à plus de choix ». L’IA génère alors une autre série de recommandations correspondant à la demande initiale.

Cette approche vise à rendre la découverte de contenus plus naturelle. Elle permet notamment de partir d’une envie assez vague, sans devoir connaître précisément le titre, le réalisateur ou le genre du programme recherché.

Une IA qui apprend aussi des préférences de l’utilisateur

Netflix ajoute une option baptisée « Ajustez vos recommandations » à chaque film ou série proposé. Elle permet de personnaliser davantage les suggestions en indiquant à l’IA les contenus que l’utilisateur souhaite retrouver dans ses recommandations ou, au contraire, ceux qu’il ne veut plus voir apparaître.

Il est ainsi possible d’enregistrer un titre comme une recommandation appréciée ou de demander à Netflix de ne plus jamais le proposer. La plateforme indique que cette préférence sera mémorisée pour les recherches suivantes. Si un utilisateur exclut un film lors d’une première sélection, celui-ci ne devrait donc plus apparaître lorsqu’il demandera ultérieurement une recommandation de comédie.

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Cette personnalisation pourrait progressivement rendre les suggestions plus pertinentes, en tenant compte des retours explicites des abonnés plutôt que de s’appuyer uniquement sur leur historique de visionnage.

Un déploiement encore limité aux États-Unis

Pour le moment, AI Discover est en phase de test auprès d’un groupe restreint d’utilisateurs aux États-Unis. La fonctionnalité est uniquement disponible en anglais et concerne exclusivement l’application Netflix sur téléviseur. La plateforme prévoit toutefois d’élargir progressivement le nombre de participants au cours des prochaines semaines.

Les utilisateurs concernés devraient voir apparaître une icône Discover accompagnée de la mention « New » dans la barre de navigation supérieure. Aucun calendrier de déploiement international ni de disponibilité en français n’a encore été communiqué.

Avec AI Discover, Netflix cherche à faire évoluer la manière dont les abonnés explorent son catalogue. L’enjeu est autant de faciliter la découverte que de réduire la frustration liée au choix d’un programme. Reste à voir si cette approche conversationnelle apportera un réel avantage par rapport au système de recommandations déjà présent sur la plateforme.