Ajouter une musique populaire à une vidéo destinée aux réseaux sociaux peut rapidement devenir un casse-tête à cause des droits d’auteur. Adobe veut simplifier cette étape en intégrant directement dans son application Premiere mobile des morceaux sous licence issus de deux grands acteurs de l’industrie musicale : Universal Music Group (UMG) et Warner Music Group (WMG).

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Grâce à ce partenariat, les créateurs pourront rechercher des titres directement depuis l’application, les intégrer à leurs montages et partager leurs vidéos sur les réseaux sociaux sans craindre les réclamations liées aux droits d’auteur, dans le cadre d’un usage personnel autorisé.

Un catalogue musical sous licence directement dans Premiere

Adobe va permettre aux utilisateurs de Premiere mobile d’accéder à une sélection de musiques distribuées par Universal Music Group et Warner Music Group. L’objectif est de proposer une bibliothèque intégrée à l’outil de montage, plutôt que d’obliger les créateurs à chercher des morceaux ailleurs et à vérifier eux-mêmes les conditions d’utilisation.

La recherche pourra s’effectuer selon plusieurs critères, notamment le genre musical et la durée des morceaux. Les utilisateurs pourront également enregistrer leurs titres favoris et consulter une sélection de chansons mises en avant pour découvrir les tendances du moment.

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Une limite est toutefois prévue : 60 secondes maximum d’un morceau pourront être intégrées à une vidéo. Adobe proposera également des modèles personnalisables avec des musiques préchargées, afin de permettre aux utilisateurs de commencer rapidement leur montage sans parcourir l’ensemble du catalogue.

Des vidéos partageables sans réclamation de droits d’auteur

L’intérêt principal de cette intégration concerne la diffusion des vidéos. Les créateurs qui utilisent habituellement des morceaux commerciaux en arrière-plan s’exposent parfois à des blocages, des restrictions de diffusion ou des notifications liées aux droits d’auteur.

Avec les titres proposés dans Premiere mobile, Adobe entend offrir un cadre d’utilisation plus simple. Les vidéos intégrant ces musiques pourront être publiées sur les différentes plateformes sociales sans craindre les réclamations de droits d’auteur, à condition de respecter les conditions de la licence.

Une restriction importante doit néanmoins être soulignée : les morceaux concernés sont autorisés pour un usage personnel uniquement. Ils ne peuvent pas être utilisés librement dans des contenus commerciaux ou des campagnes publicitaires.

Les entreprises devront passer par une autre offre

Adobe distingue clairement les usages personnels et professionnels. Les entreprises qui souhaitent intégrer de la musique à leurs contenus devront se tourner vers sa plateforme Adobe Stock Audio.

Une question reste cependant sans réponse : Adobe ne précise pas si cette bibliothèque commerciale comprend également les morceaux de Universal Music Group et Warner Music Group proposés dans Premiere mobile. Il ne faut donc pas supposer que les mêmes titres seront disponibles avec une licence professionnelle.

Cette distinction est importante pour les créateurs qui produisent du contenu à la fois personnel et commercial, notamment les influenceurs, les indépendants et les petites entreprises.

Premiere mobile poursuit son développement sur iOS et Android

Cette nouveauté s’inscrit dans la stratégie d’Adobe visant à renforcer son application mobile de montage vidéo. Premiere est arrivée sur iPhone l’année dernière, avant de faire ses débuts sur Android en septembre 2026.

L’entreprise a également enrichi ses outils de montage sur ordinateur avec de nouvelles fonctionnalités reposant sur l’intelligence artificielle. Sur iPhone, elle a notamment introduit un espace dédié à la création de YouTube Shorts.

L’arrivée des catalogues musicaux de Universal et Warner constitue une nouvelle étape dans cette évolution. Adobe cherche à réunir dans une seule application les outils de montage, les ressources créatives et désormais une bibliothèque musicale sous licence. Pour les créateurs de contenus, cela pourrait simplifier considérablement la préparation de vidéos destinées aux réseaux sociaux, à condition de bien distinguer les droits accordés pour un usage personnel de ceux nécessaires à une activité commerciale.