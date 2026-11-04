Reddit commence à afficher des publicités directement dans les résultats de son moteur de recherche. Annoncé le 3 novembre 2026, ce nouveau test doit permettre aux annonceurs de toucher les utilisateurs au moment où ils recherchent des produits, des recommandations ou des informations sur la plateforme.

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Pour Reddit, l’enjeu est de mieux monétiser son audience existante, alors que le trafic provenant des moteurs de recherche traditionnels connaît un ralentissement.

Cette initiative intervient quelques jours après la publication de résultats financiers contrastés et l’avertissement de l’entreprise concernant la baisse du trafic généré par Google. Face à la progression des réponses produites par l’intelligence artificielle dans les moteurs de recherche, Reddit cherche de nouvelles sources de revenus sans nécessairement dépendre de l’arrivée de nouveaux visiteurs.

Des publicités ciblées directement dans les recherches Reddit

Le principe est simple : intégrer des annonces commerciales parmi les résultats proposés lorsqu’un utilisateur effectue une recherche sur Reddit. La plateforme explique que leur affichage pourra dépendre de plusieurs facteurs, notamment de la pertinence contextuelle entre la requête saisie et la publicité.

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Reddit donne plusieurs exemples de cette nouvelle expérience. Une recherche portant sur une machine à espresso pourrait ainsi faire apparaître des annonces pour des machines à café, du café ou des tasses. De même, une requête concernant l’aménagement d’un bureau à domicile pourrait afficher des publicités pour des écrans, des bureaux ou des chaises de bureau.

Pour le moment, il s’agit d’un test limité à un groupe sélectionné d’annonceurs éligibles. Reddit souhaite observer les réactions des utilisateurs et mesurer l’efficacité de ces emplacements avant d’envisager un éventuel déploiement plus large. L’entreprise n’a pas encore communiqué de calendrier pour une généralisation du dispositif.

Le recul du trafic Google inquiète Reddit

Cette nouvelle stratégie publicitaire s’inscrit dans un contexte financier moins favorable que prévu. Certes, Reddit a dépassé les attentes de Wall Street concernant son chiffre d’affaires et son bénéfice par action au troisième trimestre 2026, mais ses prévisions pour le trimestre suivant ont déçu les investisseurs.

L’entreprise anticipe des ventes comprises entre 1 et 1,03 milliard de dollars au quatrième trimestre, alors que les analystes tablaient sur environ 1,05 milliard. Cette prévision a contribué à la baisse du cours de l’action après la publication des résultats.

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Reddit attribue une partie de ses difficultés à l’évolution de la recherche en ligne. Les fonctionnalités d’intelligence artificielle de Google, notamment AI ModeLe Mode IA (AI Mode) est un onglet de recherche conversationnel de Google : il découpe une question en plusieurs sous-recherches lancées simultanément, répond en s'appuyant sur Gemini, et accepte les relances dans le même fil. Lire la fiche, fournissent désormais davantage de réponses directement dans les pages de résultats. Les internautes ont donc moins besoin de cliquer sur les liens vers les sites externes, ce qui réduit le trafic envoyé aux éditeurs et aux plateformes comme Reddit.

Une audience qui montre aussi des signes de ralentissement

Les indicateurs d’audience publiés par Reddit soulignent également certaines difficultés. Le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens dans le monde est resté stable d’un trimestre à l’autre, à 130,3 millions au troisième trimestre 2026.

Aux États-Unis, la tendance est moins favorable. Le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens est passé de 53,2 millions au deuxième trimestre à 50,7 millions au troisième trimestre, soit une baisse de près de 5 % sur la période et de 2 % sur un an. Reddit a averti que cette dynamique pourrait conduire à un recul à deux chiffres du nombre d’utilisateurs actifs quotidiens au quatrième trimestre.

Dans ce contexte, améliorer la monétisation des utilisateurs déjà présents sur la plateforme devient une priorité. Les publicités intégrées aux recherches offrent précisément cette possibilité : elles permettent de valoriser les intentions exprimées par les internautes, sans dépendre uniquement de la croissance du nombre de visiteurs.

Reddit veut progressivement imposer la connexion à un compte

Le test publicitaire accompagne une autre évolution stratégique annoncée par Reddit : le passage progressif à une expérience davantage réservée aux utilisateurs connectés. La transition doit commencer sur certains marchés en dehors des États-Unis, avant une éventuelle extension.

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Cette décision répond à deux objectifs. Le premier consiste à mieux protéger les contenus de Reddit contre leur collecte automatisée par les entreprises qui développent des modèles d’intelligence artificielle. Le second concerne la publicité : un utilisateur connecté fournit davantage d’informations sur ses centres d’intérêt et ses habitudes de navigation.

Ces données peuvent permettre à Reddit de proposer des annonces plus pertinentes et potentiellement plus rentables pour les annonceurs. La plateforme espère ainsi améliorer la valeur commerciale de son audience, même si sa croissance ralentit.

La publicité devient un levier stratégique face à l’IA

Reddit se retrouve confronté à une transformation profonde de l’écosystème du web. Les moteurs de recherche alimentés par l’IA modifient la manière dont les internautes découvrent les contenus et réduisent parfois le besoin de visiter les sites d’origine. Pour les plateformes qui dépendent du référencement naturel, cette évolution représente un risque direct sur leur audience et leurs revenus.

En intégrant des annonces dans ses propres résultats de recherche et en renforçant l’identification de ses utilisateurs, Reddit tente de reprendre le contrôle d’une partie de cette valeur. Le réseau social veut transformer ses recherches internes en un espace publicitaire supplémentaire, tout en rendant son audience plus attractive pour les marques.

Reste à savoir comment les utilisateurs accueilleront ces nouveaux emplacements. Reddit a construit une partie de son succès sur les discussions communautaires et les recommandations spontanées. Une présence publicitaire trop importante dans les résultats pourrait altérer cette expérience. L’entreprise devra donc trouver un équilibre entre rentabilité, pertinence des annonces et confiance de sa communauté.