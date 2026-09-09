Adobe veut rendre l’IA beaucoup moins visible dans le travail de montage. Avec son nouvel outil Médias Génératifs, Premiere permet désormais de générer directement des séquences vidéo, des effets sonores, de la musique ou des ambiances depuis la timeline, sans interrompre le projet pour passer par un navigateur ou une application externe.

La nouveauté n’est donc pas tant l’arrivée de nouveaux modèles que leur intégration beaucoup plus profonde dans le workflow. Adobe cherche à faire de l’IA une fonction native du montage, accessible exactement à l’endroit où un plan ou un élément audio manque.

Médias Génératifs s’installe directement dans la timeline

Jusqu’ici, utiliser l’IA générative pendant un montage impliquait souvent de sortir de Premiere, ouvrir un autre service, générer un élément, le télécharger puis le réimporter dans le projet. Médias Génératifs cherche à supprimer cette rupture. L’éditeur peut désormais sélectionner un espace vide dans une piste vidéo ou audio et demander directement à Premiere de générer le contenu nécessaire. Le système tient compte du contexte du projet et crée un élément adapté à la durée, à la position et au rôle de ce segment dans le montage.

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Ce fonctionnement change profondément l’expérience. Une absence de B-roll, une transition manquante ou un fond sonore incomplet deviennent des problèmes que l’on peut résoudre sans quitter la timeline. Le contenu généré reste ensuite modifiable comme n’importe quel autre clip.

Adobe rapproche ainsi l’IA d’un outil de montage classique plutôt que d’un service séparé.

Adobe ouvre Premiere à plusieurs modèles concurrents

L’un des choix les plus intéressants est que Médias Génératifs ne repose pas uniquement sur Firefly. Depuis la timeline, les utilisateurs peuvent choisir entre plusieurs modèles, dont Adobe Firefly, Google Veo, Runway, Luma et Kling.

Cette approche transforme Premiere en couche d’orchestration au-dessus de plusieurs moteurs génératifs. Plutôt que d’imposer un seul modèle, Adobe reconnaît implicitement que chaque système possède ses propres forces. L’un peut être meilleur pour des mouvements réalistes, un autre pour un rendu stylisé ou une certaine cohérence visuelle.

Pour les monteurs, cette diversité permet surtout de choisir le moteur qui correspond le mieux à l’esthétique d’un projet sans changer d’environnement de travail.

C’est aussi une stratégie importante pour Adobe. L’entreprise ne cherche plus seulement à gagner la bataille des modèles génératifs avec Firefly ; elle cherche à contrôler l’endroit où les professionnels les utilisent.

Le vrai enjeu est moins la génération que la continuité du workflow

Dans un environnement professionnel, quelques secondes perdues à changer d’outil peuvent rapidement devenir des minutes, puis des heures sur un projet complexe. C’est précisément ce problème qu’Adobe veut résoudre. La valeur de Médias Génératifs vient du fait que la génération devient contextuelle et immédiatement exploitable. Un monteur ne pense plus nécessairement en termes de « lancer une génération IA », mais simplement en termes de « remplir ce trou dans le montage ».

Cette évolution est importante parce qu’elle réduit la charge mentale associée aux outils génératifs. Plus l’IA est intégrée au logiciel, moins elle ressemble à une étape supplémentaire. Elle devient simplement une fonction parmi le trimming, l’étalonnage, le mixage ou les transitions.

Adobe semble donc chercher à banaliser l’IA plutôt qu’à la mettre constamment en avant.

Premiere reçoit aussi de nouveaux outils audio basés sur l’IA

Adobe étend parallèlement ses fonctions IA à l’audio. De nouveaux outils, actuellement en bêta, peuvent notamment séparer des voix qui se chevauchent, réduire automatiquement le volume de la musique lorsqu’une personne parle et ajuster indépendamment le dialogue et l’ambiance.

Ces fonctions répondent à des problèmes particulièrement fréquents en postproduction. Un dialogue enregistré dans un environnement complexe peut être difficile à nettoyer, surtout lorsque plusieurs personnes parlent simultanément. De même, équilibrer manuellement musique, voix et son d’ambiance peut demander beaucoup de temps.

L’automatisation de ces tâches ne remplace pas nécessairement le travail d’un mixeur audio, mais elle permet d’obtenir plus rapidement une base propre avant un traitement plus fin.

Pour les créateurs indépendants ou les équipes réduites, ce type de fonction peut représenter un gain de temps considérable.

After Effects gagne lui aussi un assistant en langage naturel

Adobe applique la même logique à After Effects. Assistant IA, également disponible en bêta, permet d’utiliser des commandes en langage naturel pour effectuer certaines opérations complexes.

L’utilisateur peut par exemple demander de réorganiser un projet, corriger un problème technique ou créer un effet sans écrire directement des expressions. C’est un changement important pour un logiciel réputé puissant mais difficile à maîtriser.

After Effects repose depuis longtemps sur des notions techniques qui peuvent décourager les nouveaux utilisateurs : expressions, compositions imbriquées, paramètres complexes ou automatisations parfois difficiles à mettre en place.

Avec un assistant conversationnel, Adobe essaie de réduire cette barrière. L’objectif n’est pas forcément de supprimer l’apprentissage du logiciel, mais de permettre à l’utilisateur d’exprimer une intention avant de manipuler manuellement chaque réglage.

Adobe transforme ses logiciels en couche de contrôle de l’IA créative

La stratégie commence à devenir très claire. Adobe ne cherche plus uniquement à intégrer ses propres modèles dans ses applications. L’entreprise transforme progressivement Premiere et After Effects en interfaces capables de piloter différents systèmes d’IA.

C’est une position potentiellement très forte. Les modèles génératifs évoluent rapidement et les leaders peuvent changer en quelques mois. En revanche, Premiere reste profondément ancré dans les workflows professionnels du cinéma, de la télévision, de la publicité et de la création en ligne.

Adobe peut donc laisser la compétition technologique se jouer entre Firefly, Veo, Runway, Luma ou Kling tout en conservant le contrôle sur l’interface utilisée pour les exploiter.

Cette approche rappelle ce qui se passe dans d’autres catégories logicielles : le produit le plus stratégique n’est pas toujours celui qui possède le meilleur modèle, mais celui dans lequel l’utilisateur passe déjà sa journée.

Le montage devient progressivement plus conversationnel

Ces nouveautés montrent enfin comment Adobe imagine l’évolution de ses logiciels professionnels. Pendant longtemps, apprendre Premiere ou After Effects signifiait mémoriser des raccourcis, comprendre des panneaux, maîtriser des paramètres et connaître des procédures précises.

L’IA ajoute une nouvelle couche : l’intention. L’utilisateur peut désormais décrire ce qu’il souhaite obtenir, puis laisser le logiciel traduire cette demande en action technique.

Cette évolution ne fera pas disparaître l’expertise. Un bon monteur restera meilleur pour juger le rythme, la narration ou la cohérence visuelle. Un motion designer expérimenté conservera un contrôle beaucoup plus fin qu’un utilisateur qui se contente de prompts.

Mais, le logiciel peut prendre en charge une part croissante de l’exécution répétitive. C’est probablement là que se situe le véritable changement.

Avec Médias Génératifs et Assistant IA, Adobe ne cherche pas seulement à ajouter davantage d’IA à ses outils. Il cherche à faire en sorte que la création générative disparaisse dans le workflow lui-même, jusqu’à devenir une fonction aussi naturelle que couper un plan ou déplacer un calque.