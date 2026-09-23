Près d’un an après son arrivée sur iPhone, Adobe Premiere est désormais disponible sur Android. L’application veut proposer un véritable environnement de montage mobile, avec timeline multipiste, édition image par image, sous-titres automatiques et amélioration audio, tout en conservant une grande partie de ses fonctions essentielles accessibles gratuitement.

Adobe ne cherche toutefois pas à reproduire intégralement Premiere Pro sur un écran de smartphone. L’enjeu est plutôt de créer une passerelle entre création mobile et montage professionnel, avec des outils rapides pour Instagram, TikTok ou YouTube Shorts et, à terme, la possibilité de commencer un projet sur Android avant de le poursuivre sur ordinateur.

Adobe Premiere veut dépasser le simple éditeur vidéo mobile

Adobe Premiere pour Android reprend l’essentiel de l’approche déjà introduite sur iOS. L’application repose sur une timeline multipiste permettant de superposer plusieurs vidéos, pistes audio et éléments graphiques, avec une édition suffisamment précise pour intervenir image par image.

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Cette organisation rapproche davantage Adobe Premiere d’un logiciel de montage traditionnel que des éditeurs mobiles principalement conçus autour de modèles et d’outils automatisés. Adobe cherche ainsi à conserver une partie des habitudes des utilisateurs de Premiere Pro, tout en adaptant l’interface aux contraintes d’un écran tactile.

L’application propose également la génération automatique de sous-titres, une bibliothèque de ressources gratuites comprenant notamment des images et de la musique, ainsi qu’une fonction Enhance Audio. Cette dernière promet d’améliorer la qualité d’un dialogue en une seule action afin d’obtenir un rendu plus propre sans passer par une longue phase de traitement audio.

Cependant, certaines fonctions restent en développement. Adobe prévoit notamment d’ajouter ultérieurement les images clés (keyframes), de nouvelles possibilités de recadrage, des sous-titres enrichis ainsi que l’accès à Adobe Fonts.

Adobe Premiere pour Android doit donc être considéré comme une nouvelle plateforme appelée à évoluer plutôt que comme une transposition définitive du logiciel de bureau.

Firefly s’invite directement dans le montage vidéo

L’intelligence artificielle générative occupe naturellement une place importante dans l’application. Adobe intègre Firefly afin de permettre aux créateurs de générer certains éléments sans quitter leur projet.

Le système peut notamment transformer une image en vidéo, créer des effets sonores ou produire du contenu destiné à combler certains espaces dans un montage. L’idée consiste à réduire les allers-retours entre plusieurs applications : une ressource manquante peut être créée au moment où elle devient nécessaire dans la timeline.

Ces capacités génératives ne font toutefois pas partie du modèle entièrement gratuit. Leur utilisation nécessite un compte Adobe ainsi qu’un abonnement Creative Cloud compatible ou une formule dédiée à l’IA générative, annoncée à 8 dollars par mois ou 70 dollars par an.

La distinction est importante. Adobe rend accessible gratuitement le cœur du montage mobile, mais conserve les fonctions génératives et certains services liés à son écosystème comme leviers d’abonnement.

Cette stratégie permet à Premiere de rester compétitif face aux nombreux éditeurs gratuits disponibles sur Android sans renoncer au modèle économique de Creative Cloud. Le smartphone devient ainsi une nouvelle porte d’entrée dans l’écosystème Adobe, particulièrement auprès d’une génération de créateurs dont une grande partie de la production commence directement sur mobile.

TikTok, Instagram et YouTube Shorts sont clairement dans le viseur

Adobe ne cache pas le public recherché. Premiere pour Android est conçu pour produire rapidement des contenus destinés aux plateformes sociales, notamment Instagram, TikTok et YouTube Shorts.

Un partenariat avec YouTube permet d’ailleurs de publier directement une vidéo vers Shorts depuis l’application. La réduction du nombre d’étapes entre montage et diffusion devient un argument important pour les créateurs publiant plusieurs vidéos par semaine, voire par jour.

Sur ce marché, Adobe arrive face à des concurrents déjà bien installés. CapCut a largement contribué à démocratiser le montage mobile avancé, tandis qu’Instagram dispose de son propre éditeur Edits. D’autres applications spécialisées, comme LumaFusion, proposent depuis longtemps des outils plus sophistiqués que ceux intégrés par défaut aux smartphones.

Premiere doit donc trouver sa différence ailleurs que dans la simple possibilité de découper et assembler des clips. Sa timeline multipiste constitue un premier argument, mais la véritable force d’Adobe réside probablement dans la continuité avec ses outils professionnels.

C’est également ce qui distingue son approche d’une application comme iMovie sur iPhone et iPad. L’éditeur d’Apple privilégie une timeline magnétique plus simple, tandis qu’Adobe propose une organisation multipiste qui donne davantage de contrôle au monteur lorsqu’un projet commence à gagner en complexité.

Commencer sur Android, terminer dans Premiere Pro

La fonction potentiellement la plus stratégique n’est pas encore disponible. Adobe prépare une synchronisation entre Premiere sur mobile et Premiere Pro sur ordinateur. Le principe est simple : un créateur pourra réaliser un premier montage sur son smartphone Android, puis récupérer son projet sur son ordinateur pour effectuer les opérations les plus complexes. À l’inverse, il deviendrait possible d’apporter rapidement une modification à un projet depuis son téléphone lorsqu’un ordinateur portable n’est pas disponible.

Cette continuité peut profondément changer l’intérêt de Premiere sur mobile. Le smartphone n’a plus besoin de remplacer complètement une station de montage ; il devient une extension de celle-ci.

Un journaliste pourrait par exemple préparer un premier assemblage sur le terrain, un créateur sélectionner ses prises pendant un déplacement ou une équipe sociale effectuer une correction de dernière minute avant publication. Le travail plus complexe serait ensuite effectué dans Premiere Pro.

Cette synchronisation nécessitera toutefois un abonnement Creative Cloud. Adobe utilise donc une nouvelle fois la version mobile gratuite comme point d’entrée, tandis que les workflows mêlant smartphone et ordinateur restent liés à son offre payante.

Pour les utilisateurs déjà installés dans l’écosystème Premiere Pro, cette intégration pourrait devenir beaucoup plus convaincante qu’une longue liste de fonctions supplémentaires. La possibilité de conserver un projet cohérent entre plusieurs appareils réduit l’un des principaux défauts des éditeurs mobiles : les créations restent souvent enfermées dans l’application où elles ont commencé.

Premiere Rush disparaît au profit d’une nouvelle génération

L’arrivée de Premiere sur Android marque parallèlement la fin d’une autre application Adobe. Premiere Rush doit être abandonné le 30 septembre, environ un an après son retrait des boutiques d’applications mobiles.

Rush avait été conçu pour simplifier le montage et faciliter le passage entre plusieurs appareils, mais son positionnement est progressivement devenu moins pertinent face à l’évolution rapide des outils mobiles et à la montée des plateformes sociales.

Le nouveau Premiere reprend en quelque sorte cette mission avec une ambition supérieure. Adobe ne sépare plus aussi clairement l’éditeur simplifié destiné au mobile et Premiere Pro réservé au bureau. La marque construit plutôt une famille d’outils portant le même nom, avec différents niveaux de complexité selon l’appareil utilisé.

Il reste néanmoins une frontière nette. Premiere sur Android n’intègre pas les fonctions les plus avancées de Premiere Pro, comme les outils complets d’étalonnage, les masques sophistiqués ou la création de graphismes animés personnalisés. Pour une production cinématographique ou un workflow professionnel complexe, l’ordinateur reste donc indispensable.

Cette limite semble assumée. Adobe ne cherche pas nécessairement à faire tenir Premiere Pro dans une poche, mais à déterminer quelles étapes du processus de création peuvent être déplacées vers le smartphone sans rendre l’interface inutilement complexe.

Adobe transforme le smartphone en première étape du workflow Premiere

L’arrivée de Premiere sur Android intervient à un moment où le smartphone n’est plus seulement utilisé pour capturer des vidéos. Pour une partie croissante des créateurs, il est également devenu l’appareil sur lequel les images sont triées, montées, sous-titrées puis directement publiées. Adobe devait donc être présent sur cette étape du workflow s’il voulait éviter que la création mobile ne se construise entièrement autour de plateformes concurrentes. La disponibilité sur Android élargit considérablement cette stratégie après les débuts de l’application sur iPhone.

La formule retenue est intéressante : rendre gratuitement accessibles les fonctions fondamentales de montage, puis monétiser l’IA générative et la continuité avec l’environnement Creative Cloud. Les utilisateurs occasionnels peuvent ainsi rester dans l’application gratuite, tandis que les créateurs plus avancés disposent d’un chemin naturel vers les outils professionnels d’Adobe.

Tout dépendra maintenant de la qualité de l’expérience tactile, des performances sur la grande diversité de smartphones Android et de la rapidité avec laquelle les fonctions encore absentes seront ajoutées.

Premiere sur Android n’a finalement pas besoin de remplacer Premiere Pro pour réussir. Si Adobe parvient à faire du smartphone l’endroit où un projet peut commencer naturellement avant de poursuivre sa vie sur ordinateur, le véritable changement sera moins l’arrivée d’un nouvel éditeur mobile que la disparition progressive de la frontière entre montage mobile et montage de bureau.