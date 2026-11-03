Xbox Game Pass ajoute au moins onze jeux en novembre 2026, dont Football Manager 27 le 10 novembre. D’après la liste de Pure Xbox, la plupart arrivent le jour de leur sortie, sur console, PC et cloud.

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Le programme est le plus chargé dans la première quinzaine. GTA 6, qui sort le 19 novembre, n’est pas au Game Pass. Cet article sera mis à jour dès que Microsoft complète la liste.

Cette liste est incomplète et les départs du catalogue ne sont pas encore connus. Les formules d’abonnement varient selon les sources : vérifiez sur Xbox Wire avant de vous abonner pour un titre précis.

Calendrier des jeux Game Pass de novembre 2026

Le mois s’ouvre le 2 novembre avec Gravhounds, en accès anticipé sur Xbox Series X|S, PC et cloud, pour les abonnés Ultimate et PC Game Pass. Le 3 novembre, Pit of Goblin quitte l’accès anticipé et arrive à sa sortie complète sur les mêmes plateformes, tandis que Football Manager 27 propose un aperçu sur PC.

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Le 4 novembre, VOID/BREAKER passe en version 1.0 sur console, PC et cloud, et c’est le seul titre signalé pour l’abonnement Premium dans cette liste. Le 5 novembre, Escape Academy 2: Back 2 School arrive sur Xbox Series X|S et PC.

Le 10 novembre est la grosse date : Football Manager 27, Tanuki: Pon’s Summer et Warhammer Survivors sont tous trois disponibles dès leur sortie sur console, PC et cloud. Le lendemain, Hope in the City (console et PC) et Thronefall (console, PC et cloud) complètent la première quinzaine.

Un seul titre est daté plus tard dans le mois, Arkheron, le 27 novembre, mais sa date ne figure que dans une source.

Quels jeux sont disponibles dès leur sortie ?

Selon notre lecture de la liste, les sorties day-one de novembre sont Pit of Goblin, Escape Academy 2, Football Manager 27, Tanuki: Pon’s Summer, Warhammer Survivors, Hope in the City, Thronefall et Arkheron. Un recensement de Xboxygen en compterait huit, un total qui correspond, sans que nous ayons pu le vérifier. Gravhounds et VOID/BREAKER, déjà en accès anticipé, ne sont pas des day-one au sens strict.

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Par abonnement et par plateforme

Presque tous les jeux de la liste sont proposés avec Game Pass Ultimate et PC Game Pass. Hope in the City et Escape Academy 2 sont indiqués sur console et PC mais pas en cloud, alors que les autres le sont. Un article précise que Pit of Goblin et Thronefall seraient aussi dans l’offre Premium, ce qui contredit la liste de Pure Xbox.

Pour les abonnés PC, Football Manager 27 est accessible dès le 3 novembre en aperçu. Pour le cloud, le service Xbox Cloud Gaming propose aussi des forfaits à partir de 3,99 dollars sans abonnement Game Pass, un point à connaître si vous jouez surtout en streaming.

Le Game Pass traverse une période agitée : Microsoft a perdu des abonnés après une hausse de prix de 50 %, et la presse s’interroge sur l’avenir des sorties day-one, un sujet que nous avons traité avec la réaction de Microsoft aux rumeurs.

Reste à savoir ce que Microsoft ajoutera encore

Reste à connaître la liste des jeux qui quitteront le catalogue en novembre, et si Microsoft ajoutera d’autres sorties day-one d’ici la fin du mois. Cette page est mise à jour à chaque annonce.