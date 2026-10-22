Microsoft pourrait revoir en profondeur le fonctionnement du Xbox Game Pass. Selon des informations rapportées par Fortune le 20 octobre 2026, le groupe envisagerait un modèle d’abonnement à la carte, dans lequel les joueurs choisiraient les fonctionnalités auxquelles ils souhaitent accéder plutôt que de payer pour une formule regroupant plusieurs services.

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Cette évolution intervient alors que les récentes hausses de prix auraient provoqué une vague de mécontentement et contribué à des pertes d’abonnés. Pour Xbox, l’objectif serait de proposer davantage de flexibilité et de rendre son service plus accessible. Mais cette modularité pourrait aussi signifier que certaines fonctionnalités aujourd’hui incluses deviendraient payantes séparément.

Un Game Pass composé de plusieurs options

Dans son entretien avec Asha Sharma, la dirigeante de Xbox, Fortune évoque une refonte majeure permettant aux joueurs de sélectionner différentes options à la carte. Le média cite notamment des suppléments liés aux jeux sur console, au jeu en streaming dans le cloud et au multijoueur, dans le cadre d’une structure organisée en plusieurs niveaux d’abonnement.

À ce stade, aucun détail complet n’a été communiqué sur les formules envisagées. L’article ne fournit pas non plus de déclaration directe d’Asha Sharma confirmant précisément le fonctionnement de cette offre. Il faut donc considérer cette évolution comme une stratégie rapportée par des sources proches du dossier, et non comme une annonce officielle de Microsoft.

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Si ce modèle se concrétise, les joueurs pourraient choisir un abonnement de base, puis ajouter uniquement les services qui leur sont utiles. Un joueur privilégiant les jeux sur console pourrait ainsi éviter de payer pour le cloud gaming, tandis qu’un autre pourrait décider de conserver certaines fonctionnalités en supplément.

Les jeux disponibles dès leur sortie pourraient devenir une option

L’une des conséquences possibles concerne les jeux proposés dès leur lancement dans le Game Pass. Des informations antérieures évoquaient la possibilité que Microsoft retire cet avantage de certaines formules à partir de l’année prochaine. Un système à la carte pourrait alors permettre de le conserver sous la forme d’une option payante.

Toutefois, cette hypothèse reste à confirmer. Aucun tarif ni aucune liste de fonctionnalités susceptibles de quitter les abonnements existants n’ont été précisés dans les informations rapportées par Fortune.

Un tel changement modifierait sensiblement la proposition de valeur du Game Pass. L’intérêt du service repose notamment sur l’accès à un catalogue de jeux et, selon la formule, sur la possibilité de découvrir certaines nouveautés dès leur sortie. Si ces avantages sont dissociés, les abonnés devront comparer plus attentivement le coût total de leur formule avec leurs habitudes de jeu.

Une facture de base potentiellement moins élevée

Le modèle modulaire pourrait également s’accompagner d’une baisse du prix de l’abonnement de base. L’article évoque une réduction d’environ 3 dollars l’année prochaine, sur la base d’informations précédemment rapportées. Ce montant ne constitue cependant pas une baisse officiellement annoncée, et rien ne permet encore de calculer le prix final des différentes combinaisons.

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Microsoft a déjà introduit une forme de limitation sur le cloud gaming de certaines offres, avec des heures d’utilisation incluses et la possibilité de payer pour continuer à jouer lorsque ce quota est atteint. Cette logique illustre une approche dans laquelle l’accès à certaines fonctionnalités peut dépendre de limites ou de suppléments.

Le risque est évident : un abonnement de base moins cher pourrait séduire de nouveaux joueurs, mais la facture pourrait rapidement augmenter pour ceux qui souhaitent conserver l’ensemble des avantages actuels. Tout dépendra du prix des options et des fonctionnalités maintenues dans chaque formule.

Une refonte qui pourrait diviser les joueurs

Pour Microsoft, un Game Pass à la carte permettrait de mieux adapter l’offre aux besoins de chaque joueur. Cette stratégie pourrait aussi répondre aux critiques suscitées par les hausses de prix en donnant davantage de contrôle aux abonnés sur leurs dépenses.

Mais la flexibilité ne sera réellement avantageuse que si les options restent abordables et si les joueurs comprennent facilement ce qui est inclus. Si des fonctions auparavant comprises dans l’abonnement deviennent des suppléments, certains utilisateurs pourraient finalement payer autant, voire davantage, pour retrouver une expérience comparable.

Le modèle à la carte n’est pas encore confirmé dans ses modalités. Les prochaines annonces de Xbox devront préciser les niveaux d’abonnement, le traitement des jeux disponibles dès leur sortie et le coût des options. C’est à ces conditions que l’on pourra déterminer si cette refonte rend le Game Pass plus accessible ou si elle fragmente davantage une offre déjà complexe.