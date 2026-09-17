Microsoft réagit enfin aux informations évoquant une profonde restructuration du Xbox Game Pass, mais sans réellement les démentir. Interrogée sur une possible disparition des jeux disponibles dès leur lancement dans certaines formules, l’entreprise affirme qu’aucune modification n’est finalisée et qu’elle n’a « rien à annoncer aujourd’hui ».

Une réponse prudente qui laisse plusieurs scénarios ouverts. Les rumeurs évoquent notamment une nouvelle offre avec publicité, une formule Premium, mais aussi une séparation du Cloud Gaming et du multijoueur en ligne. Pour Microsoft, l’enjeu consiste désormais à faire évoluer économiquement le Game Pass sans affaiblir ce qui a longtemps constitué son principal argument : jouer aux nouveautés Xbox dès le premier jour.

Microsoft ne confirme ni ne dément une refonte du Game Pass

Le journaliste Paul Tassi a contacté Microsoft afin d’obtenir des précisions après la publication de plusieurs informations affirmant que le Xbox Game Pass pourrait modifier sa politique concernant les sorties « day one ».

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La réponse du constructeur reste volontairement ouverte. Microsoft explique tester régulièrement différentes offres Game Pass afin de déterminer les formules les mieux adaptées aux joueurs selon les marchés. L’entreprise précise cependant qu’aucune modification n’est actuellement finalisée et qu’elle n’a aucun changement à annoncer.

Un élément est néanmoins confirmé : les jeux déjà annoncés comme disponibles dès leur lancement dans Xbox Game Pass Ultimate le resteront. Cette précision protège les engagements déjà pris auprès des abonnés, mais elle ne répond pas à la question concernant les futurs jeux. Microsoft ne garantit donc pas que toutes les prochaines sorties continueront à rejoindre automatiquement certaines formules du service dès leur commercialisation.

La formulation choisie est importante. Il ne s’agit pas d’une confirmation des rumeurs, mais ce n’est pas non plus un démenti catégorique de la restructuration évoquée.

Une formule avec publicité à 12,99 dollars serait envisagée

Les informations ayant provoqué la réaction de Microsoft décrivent une réorganisation beaucoup plus large du catalogue d’abonnements. Une nouvelle formule financée en partie par la publicité notamment envisagée à 12,99 dollars par mois. Celle-ci pourrait intégrer des publicités directement dans certaines parties de l’expérience tout en proposant un tarif inférieur aux offres plus complètes.

Cette formule serait environ 3 dollars moins chère que l’offre Essential évoquée dans les informations disponibles, mais elle perdrait notamment l’accès aux nouveautés dès leur sortie.

Microsoft envisagerait parallèlement une nouvelle formule Premium à 19,99 dollars par mois, susceptible de concentrer davantage d’avantages et de contenus.

À ce stade, aucun de ces tarifs ni aucune de ces offres n’a été confirmé par Microsoft. L’entreprise indique précisément qu’elle expérimente différents modèles d’abonnement, ce qui signifie que certaines configurations peuvent être testées sans jamais être commercialisées sous cette forme.

Il faut donc considérer ces prix comme des éléments provenant des fuites et non comme la future grille officielle du Xbox Game Pass.

Cloud Gaming et multijoueur pourraient devenir des abonnements séparés

La restructuration évoquée irait encore plus loin en séparant certaines fonctions aujourd’hui associées aux différentes offres Game Pass. Le Xbox Cloud Gaming pourrait ainsi devenir un abonnement autonome proposé à 5,99 dollars par mois. Cette évolution permettrait aux joueurs intéressés essentiellement par le streaming de jeux de ne plus souscrire nécessairement à une formule Game Pass plus large. Un autre abonnement dédié au multijoueur en ligne serait envisagé autour de 10,99 dollars mensuels.

Une telle segmentation modifierait profondément la manière dont Microsoft commercialise son écosystème. Le Game Pass est progressivement devenu un ensemble réunissant catalogue de jeux, sorties day one, multijoueur, cloud et autres avantages selon les niveaux d’abonnement. Séparer davantage ces éléments permettrait à Microsoft de proposer des points d’entrée moins chers, mais rendrait également la gamme plus complexe.

Le défi sera donc de trouver un équilibre entre flexibilité et lisibilité.

Multiplier les abonnements peut permettre à chaque utilisateur de payer uniquement pour les services qui l’intéressent. Mais si comprendre la différence entre plusieurs niveaux nécessite de comparer constamment catalogues, cloud, publicité, multijoueur et dates de disponibilité, l’avantage d’une offre simple peut rapidement disparaître.

Le « day one » reste l’élément le plus sensible

Parmi toutes les modifications évoquées, la question des jeux disponibles dès leur sortie est probablement la plus importante. Microsoft a construit une grande partie de l’identité du Game Pass autour de cette promesse. Les productions Xbox majeures peuvent rejoindre le catalogue dès leur lancement, permettant aux abonnés d’y accéder sans acheter chaque jeu individuellement.

Ce modèle donne au Game Pass une valeur très différente d’un catalogue composé essentiellement de titres plus anciens.

Retirer les sorties day one des offres les moins chères ne signifierait pas nécessairement leur disparition complète. Microsoft pourrait plutôt chercher à transformer cette caractéristique en avantage réservé aux abonnements supérieurs, ce qui renforcerait mécaniquement l’intérêt des formules les plus coûteuses.

La déclaration de Microsoft semble pour l’instant compatible avec cette possibilité : les titres déjà promis dans le Game Pass Ultimate resteront disponibles au lancement, mais l’entreprise ne prend aucun engagement plus général concernant la structure future. Tout dépendra donc de la manière dont les éventuelles nouvelles offres seront positionnées.

Microsoft cherche toujours le bon modèle économique pour son abonnement

Ces réflexions interviennent dans une période où l’économie des abonnements gaming devient plus délicate. Après plusieurs années consacrées à développer rapidement leur nombre d’utilisateurs, les plateformes doivent désormais démontrer que ces services peuvent continuer à financer des catalogues de plus en plus coûteux sans provoquer une succession de hausses tarifaires.

Microsoft a déjà augmenté à plusieurs reprises le prix de certaines formules Game Pass. Des informations récentes évoquent parallèlement une hausse des annulations après les dernières augmentations, ce qui illustrerait les limites d’une stratégie reposant uniquement sur l’augmentation du revenu par abonné.

Une formule moins chère avec publicité peut être une réponse à ce problème. Elle permettrait de conserver un point d’entrée accessible tout en générant des revenus supplémentaires autrement que par l’abonnement.

La segmentation du Cloud Gaming pourrait suivre la même logique. Un utilisateur souhaitant principalement jouer en streaming n’a pas nécessairement besoin de tous les avantages du Game Pass Ultimate. À l’inverse, un joueur sur console peut ne jamais utiliser le cloud.

Microsoft pourrait donc chercher à passer d’un modèle reposant sur quelques grands abonnements à une architecture davantage modulaire.

Cette stratégie comporte néanmoins un risque : à force de découper le service, le Game Pass pourrait perdre la simplicité qui contribuait à son attractivité.

Le prochain Game Pass devra préserver sa proposition de valeur

Pour l’instant, Microsoft ne confirme aucune des nouvelles formules évoquées. La seule certitude concerne les jeux déjà annoncés pour Game Pass Ultimate dès leur lancement, qui resteront disponibles comme prévu.

Le reste demeure au stade des tests et des informations non officialisées. Mais la réaction de Microsoft montre au minimum que l’entreprise continue d’explorer différentes manières de structurer son service. Et la question dépasse largement quelques dollars supplémentaires ou la création d’une nouvelle formule.

Le Game Pass doit résoudre une équation devenue plus difficile : financer des jeux coûteux, conserver suffisamment d’abonnés, proposer un prix acceptable et éviter que les différentes formules deviennent illisibles.

La disponibilité des jeux dès le premier jour se trouve au centre de cette équation. Elle représente un coût important pour Microsoft, mais constitue également l’un des arguments les plus distinctifs du service.

Microsoft peut modifier les prix, ajouter de la publicité ou découper le cloud en une offre séparée. Mais si le Game Pass change profondément sa promesse du « day one », ce n’est plus seulement sa grille tarifaire qui évoluera : c’est la définition même du service qui devra être réexpliquée aux joueurs.