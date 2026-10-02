Samsung se rapproche du lancement de ses premières lunettes connectées sous Android XR. Après un premier aperçu présenté lors de son événement Unpacked de juillet, le projet refait parler de lui avec l’apparition de deux variantes dans une certification de la FCC américaine.

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Ces documents ne dévoilent pas encore toutes les caractéristiques du produit, mais ils confirment notamment l’existence de deux designs distincts et donnent quelques indications sur le système de recharge. Samsung prépare ainsi son entrée sur un marché aujourd’hui largement associé aux lunettes Meta Ray-Ban.

Deux modèles développés avec Warby Parker et Gentle Monster

Samsung travaille sur ses lunettes avec Warby Parker et Gentle Monster, dans une approche comparable à la collaboration entre Meta et Ray-Ban. Les documents de la FCC font apparaître deux références différentes, SM-O200J et SM-O200P, correspondant vraisemblablement aux deux variantes. Les lettres « J » et « P » pourraient faire référence à Gentle Monster et Warby Parker, même si cette interprétation reste à confirmer.

Les deux versions semblent surtout se distinguer par la conception de leurs branches. Les documents réglementaires montrent en effet deux variantes de la partie latérale des lunettes.

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Pour le reste, la certification ne fournit que peu d’informations supplémentaires sur le produit.

Une recharge limitée à 5 W

La certification permet néanmoins d’identifier les caractéristiques électriques du dispositif. L’étiquette située à l’intérieur de la branche indique une alimentation de 5 V à 1 A, ce qui correspond à une puissance de recharge de 5 W. Cela ne permet évidemment pas de connaître l’autonomie des lunettes ni la capacité de leur batterie. Samsung n’a pas encore détaillé ces éléments.

Le poids devrait en revanche constituer l’un des arguments majeurs du produit. Samsung avait indiqué vouloir concevoir les lunettes connectées les plus légères du marché.

Selon les informations rapportées par les médias coréens, l’objectif serait de descendre à environ 46 grammes, soit au moins 5 grammes de moins que les lunettes Meta Ray-Ban, annoncées à 51 grammes.

Une caméra de 12 mégapixels et Gemini au cœur de l’expérience

Samsung avait déjà dévoilé une partie de sa vision pour ses lunettes Android XR en juillet. Le dispositif devrait notamment embarquer une caméra de 12 mégapixels utilisant un capteur Sony, des haut-parleurs open-ear ainsi que plusieurs microphones équipés de technologies de réduction du bruit.

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Des commandes tactiles seraient également intégrées aux branches afin de contrôler certaines fonctions sans avoir à sortir son smartphone.

L’ensemble fonctionnerait sous Android XR, avec une intégration poussée de Gemini. Samsung prévoit notamment des fonctionnalités de traduction en direct, de résumé de messages et de recherche basée sur le contexte visuel.

L’idée est de faire des lunettes un véritable assistant contextuel : elles pourraient comprendre ce que regarde l’utilisateur et lui fournir des informations directement liées à son environnement.

Les Galaxy Watch et Galaxy pourront contrôler les lunettes

Samsung prévoit également une intégration étroite avec son propre écosystème. Les lunettes devraient pouvoir être contrôlées depuis un Galaxy Watch, mais également depuis un smartphone Galaxy. Cette approche permettrait à Samsung de tirer parti de plusieurs appareils simultanément : les lunettes pour la capture et l’affichage audio, le smartphone pour les traitements ou certaines interactions, et la montre pour les commandes rapides.

L’intérêt de cette intégration dépendra toutefois largement des fonctionnalités effectivement disponibles au lancement et de leur compatibilité avec les différents appareils Galaxy.

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Un lancement prévu en novembre

Samsung a confirmé que ses premières lunettes Android XR doivent arriver en novembre. La date précise n’a pas encore été communiquée. Le calendrier pourrait permettre à Samsung de profiter de la période commerciale de fin d’année, notamment autour du Black Friday, mais rien ne confirme pour l’instant que le lancement sera précisément organisé autour de cet événement.

Le prix reste également inconnu.

La stratégie pourrait toutefois consister à se positionner face aux lunettes Meta Ray-Ban. Une estimation évoquée dans la source situe le prix potentiel autour de 449 dollars, mais Samsung n’a pas confirmé ce tarif.

Samsung veut éviter l’effet gadget

Avec ces lunettes, Samsung entre dans une catégorie qui cherche encore son véritable usage grand public. L’approche semble néanmoins différente de celle d’un casque de réalité mixte comme le Galaxy XR. Ici, Samsung mise sur un format beaucoup plus discret, léger et proche d’une paire de lunettes classique.

La caméra, les microphones, les haut-parleurs et l’intégration de Gemini pourraient transformer les lunettes en interface permanente pour accéder à certaines fonctions de l’IA, sans avoir à sortir son téléphone.

Reste à voir si Samsung parviendra à rendre cette expérience suffisamment naturelle pour dépasser le stade du gadget technologique. Les prochaines semaines devraient surtout permettre de découvrir les deux modèles, leur autonomie, leurs fonctionnalités logicielles et leur prix officiel.