ChatGPT Health pourrait bientôt gagner une fonctionnalité importante sur Android. Une analyse du code de la dernière version de l’application ChatGPTChatGPT est l'assistant IA d'OpenAI : devenu en 2026 une plateforme multimodale et agentique, il écoute, parle, voit, navigue sur le web et exécute des tâches à votre place. Lire la fiche laisse entrevoir une future connexion avec Google Health, qui permettrait à l’assistant d’exploiter les données de santé enregistrées par les montres connectées et les applications de suivi.

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Cette intégration n’est toutefois pas encore disponible et OpenAI n’a rien officialisé.

Google Health bientôt connecté à ChatGPT Health ?

Annoncé plus tôt cette année, puis progressivement déployé à partir de juillet, ChatGPT Health permet aux utilisateurs de connecter certaines sources de données médicales et de bien-être afin d’obtenir des analyses et des informations personnalisées. Sur iPhone, l’intégration avec Apple Health est déjà disponible. Sur Android, en revanche, la prise en charge de Google Health fait encore défaut.

Cette situation pourrait évoluer prochainement. En examinant la version 1.2026.300 de l’application ChatGPT pour Android, Android Authority a découvert plusieurs références à des autorisations liées à Health Connect, le système Android permettant de centraliser les données de santé et d’activité provenant notamment des montres connectées et des applications de fitness.

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Des données de santé plus détaillées accessibles à l’IA

Parmi les éléments repérés figure la possibilité de lire des données de santé historiques. ChatGPT pourrait ainsi analyser des informations accumulées sur une période plus longue, plutôt que de se limiter aux mesures récentes. Une autorisation baptisée « READ_HEALTH_DATA_IN_BACKGROUND » laisse également penser que l’application pourrait accéder à certaines données en arrière-plan, sans nécessiter son ouverture explicite par l’utilisateur.

Les autorisations identifiées couvrent plusieurs catégories d’informations : poids, métabolisme de base, masse grasse, masse musculaire maigre et masse osseuse. Elles incluent également des données liées à la santé reproductive, notamment les menstruations, l’activité sexuelle et l’ovulation.

L’analyse du code révèle par ailleurs deux nouvelles activités associées aux interfaces d’explication des autorisations et à leur utilisation dans Health Connect. Leur rôle précis reste inconnu, mais leur présence constitue un indice supplémentaire du travail engagé autour de cette intégration.

Une intégration prometteuse, mais qui soulève des questions

L’objectif de ChatGPT Health dépasse le simple suivi quotidien de l’activité physique ou du nombre de pas. OpenAI entend permettre à son assistant d’exploiter différentes informations de santé pour proposer des analyses et des conseils. L’accès à l’historique des données pourrait donc enrichir les réponses en donnant davantage de contexte à l’IA.

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Cette ambition impose toutefois une vigilance particulière. ChatGPT a récemment été mis en cause après avoir fourni des conseils médicamenteux dangereux à une femme prenant un traitement contre l’épilepsie, selon une enquête du New York Times. L’exploitation de données médicales personnelles par une IA pose donc des questions importantes sur la fiabilité des réponses et les limites à respecter dans l’accompagnement des utilisateurs.

Pour l’instant, les autorisations découvertes ne sont pas actives dans l’application et la connexion à Google Health n’est pas proposée aux utilisateurs Android. Il s’agit d’indices issus d’une analyse d’APK, une méthode qui permet d’identifier des fonctionnalités en préparation, mais ne garantit pas leur lancement public. OpenAI pourrait donc encore modifier ou abandonner ce développement.