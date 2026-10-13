Google annonce trois nouveautés pour le Fitbit Air : une détection automatique des entraînements plus précise, l’arrivée des tendances de santé Health Guardian et de nouveaux bracelets Metal Mesh en acier inoxydable. Ces améliorations visent à rendre le bracelet connecté plus fiable au quotidien, tout en lui donnant une apparence plus élégante.

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Les nouveautés logicielles commenceront à être déployées plus tard en octobre. Toutefois, toutes les fonctionnalités ne seront pas accessibles sans abonnement : Health Guardian restera réservé aux abonnés Google Health Premium. Les nouveaux bracelets, quant à eux, seront proposés à partir du 27 octobre.

Une détection automatique des entraînements plus intelligente

C’est probablement l’amélioration la plus importante pour les utilisateurs du Fitbit Air. Le bracelet détecte automatiquement une activité physique lorsqu’il identifie une fréquence cardiaque élevée et soutenue pendant au moins 15 minutes. Jusqu’à présent, cette fonction pouvait toutefois confondre certaines activités ou passer complètement à côté d’un entraînement.

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Google veut corriger ces limites en intégrant davantage de contexte à son système de détection. Le Fitbit Air prendra désormais en compte les habitudes sportives de l’utilisateur, son historique d’activité et les corrections apportées aux séances détectées. Avec l’autorisation de l’utilisateur, sa localisation pourra également contribuer à identifier les activités.

Selon Google, cette approche permettrait d’obtenir une détection près de deux fois plus précise, tout en réduisant de plus de moitié le nombre d’entraînements manqués. Lorsqu’un utilisateur confirme ou modifie une activité, le système peut également mieux reconnaître ses habitudes au fil du temps.

Cette mise à jour concerne aussi la Pixel Watch 5 et le nouveau Fitbit Edge. Elle est particulièrement importante pour le Fitbit Air, qui ne dispose pas d’écran : si une activité est mal identifiée, il faut consulter l’application pour s’en rendre compte et corriger les données. La fiabilité du suivi constitue donc un élément essentiel de l’expérience.

Health Guardian : des tendances de santé réservées aux abonnés

Google poursuit également le déploiement de Health Guardian, une fonctionnalité annoncée en août pour le Fitbit Air et la Pixel Watch 5. Elle permet de suivre certaines tendances de santé, notamment celles liées à la pression artérielle et à la résistance à l’insuline, afin de mieux comprendre leur évolution dans le temps.

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Contrairement à l’amélioration de la détection des entraînements, Health Guardian nécessite un abonnement Google Health Premium sur le Fitbit Air. L’achat du bracelet inclut trois mois d’essai, mais l’abonnement sera ensuite facturé 9,99 euros par mois.

Cette distinction risque de faire débat. La détection automatique des activités devient plus performante pour tous les utilisateurs, mais l’accès aux tendances de santé avancées dépend d’un abonnement payant. Pour les personnes qui ont choisi un bracelet sans écran afin de suivre leur activité de manière discrète, le coût du service peut peser dans la décision de conserver l’appareil sur le long terme.

De nouveaux bracelets Metal Mesh à 79,99 euros

Google accompagne ces nouveautés logicielles d’une évolution plus esthétique. Le Fitbit Air accueillera des bracelets Metal Mesh en acier inoxydable tissé, disponibles en deux finitions : Champagne Doré et Argent Poli.

Ces accessoires seront commercialisés au prix de 79,99 euros.

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Les précommandes ont débuté le 12 octobre et la commercialisation des nouveaux bracelets est prévue le 27 octobre. Le tarif élevé des accessoires les positionne davantage comme une option esthétique haut de gamme que comme un simple remplacement fonctionnel du bracelet d’origine.

Flo Health bientôt intégré à Google Health

Google a par ailleurs annoncé un partenariat pluriannuel avec Flo Health, l’application de suivi du cycle menstruel. À partir du début de l’année 2027, les utilisatrices pourront synchroniser les données relatives à leur cycle avec Google Health et Health Coach.

Cette intégration nécessitera des autorisations distinctes. Google indique que ces données ne seront ni utilisées à des fins publicitaires, ni vendues, ni partagées avec d’autres applications.

L’arrivée de ces informations dans l’écosystème Google Health pourrait enrichir le suivi personnalisé, en rapprochant les données liées au cycle menstruel des autres indicateurs de santé. La portée réelle de cette intégration dépendra toutefois des informations effectivement synchronisées et des possibilités d’analyse proposées dans les services Google.

Avec ces annonces, Google cherche à renforcer l’intérêt du Fitbit Air en améliorant la fiabilité du suivi sportif et en développant ses fonctions de santé. La détection automatique plus précise répond à une limite concrète du bracelet. Reste une question : jusqu’où les utilisateurs seront-ils prêts à payer un abonnement pour accéder aux fonctionnalités de santé les plus avancées ?