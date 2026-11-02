La course aux assistants de programmation dopés à l’intelligence artificielle entre dans une nouvelle phase. Après les outils qui génèrent ou corrigent du code à la demande, DeepSeek explore une approche plus autonome avec Super-Agent, un prototype open source conçu pour repérer les problèmes directement dans les conversations des équipes de développement et proposer des solutions sans attendre qu’un développeur le sollicite.

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Présenté par l’équipe Harness de DeepSeek, Super-Agent est capable de surveiller les discussions entre développeurs, d’identifier les difficultés liées au code et de suggérer des pistes de résolution. L’objectif affiché par l’entreprise est de fournir un maximum de valeur en mobilisant le moins possible l’attention humaine. Une évolution qui rapproche l’agent IAL'IA agentique désigne les systèmes d'intelligence artificielle capables de planifier puis d'exécuter eux-mêmes des tâches complexes — réserver, coder, naviguer sur le Web, piloter des logiciels — plutôt que de se contenter de répondre à une question. Lire la fiche d’un véritable membre de l’équipe, plutôt que d’un simple assistant attendant une instruction.

Un agent qui observe les échanges des développeurs

Le fonctionnement imaginé par DeepSeek s’éloigne du modèle conversationnel habituel. Jusqu’à présent, les développeurs devaient généralement décrire un problème, fournir le contexte nécessaire, puis demander à leur assistant IA de produire ou de corriger du code. Super-Agent cherche au contraire à intervenir plus tôt, en analysant les échanges dans lesquels les difficultés apparaissent.

Cette approche repose sur un agent harness, une architecture logicielle qui enveloppe un grand modèle de langage et lui fournit les outils nécessaires pour réaliser des tâches plus complexes. DeepSeek a constitué son équipe Harness plus tôt cette année afin de développer des agents capables de rivaliser avec les services de programmation proposés par les grandes entreprises américaines de l’IA.

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Toutefois, il faut rester prudent sur les capacités réelles du projet. Super-Agent est encore un prototype : DeepSeek n’a pas fourni, dans son annonce, d’indications suffisantes pour évaluer sa fiabilité sur des tâches de développement complexes ou sa capacité à fonctionner à grande échelle.

Claude Code et Codex face à une nouvelle approche

Avec Super-Agent, DeepSeek se positionne sur un terrain déjà occupé par Claude Code, développé par Anthropic, et Codex, proposé par OpenAI. ClaudeClaude est l'assistant IA conversationnel d'Anthropic, conçu pour être utile, inoffensif et honnête, reconnu en 2026 pour le codage, le raisonnement et la sécurité. Lire la fiche Code accompagne les développeurs dans l’exploration de bases de code, le débogage, l’écriture de fonctionnalités, l’exécution de tests et la création de pull requests. Codex explore également des flux de travail reposant sur plusieurs agents, notamment pour exécuter des tâches en parallèle et examiner du code.

La différence mise en avant par DeepSeek réside dans la capacité de Super-Agent à surveiller de manière proactive les conversations des équipes. Plutôt que de répondre uniquement à une question, l’outil cherche à déterminer à quel moment une intervention pourrait être utile. C’est précisément cette capacité d’initiative qui pourrait devenir un axe majeur de différenciation entre les prochains agents de développement.

La compétition ne porte donc plus seulement sur la qualité du code généré, mais aussi sur la capacité des agents à prendre en charge des portions entières du travail logiciel. OpenAI, Anthropic et DeepSeek avancent tous dans cette direction, même si leurs approches et le degré de maturité de leurs outils restent différents.

DeepSeek prépare aussi une importante levée de fonds

Le lancement de Super-Agent intervient alors que DeepSeek préparerait une nouvelle étape financière. Selon Bloomberg, l’entreprise aurait levé environ 100 milliards de yuans, soit près de 13 milliards d’euros, lors de son dernier tour de financement, en amont d’une éventuelle introduction en Bourse.

L’arrivée de nouveaux concurrents pourrait, à terme, favoriser des outils de développement plus performants et plus accessibles. Mais Super-Agent reste aujourd’hui une expérimentation prometteuse, et non une démonstration que DeepSeek a déjà pris l’avantage sur Claude Code ou Codex.