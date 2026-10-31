Un LLM (grand modèle de langage) est une IA entraînée sur d’immenses volumes de textes pour prédire le mot suivant, et ainsi comprendre et rédiger du langage.

Un LLM, pour Large Language Model (« grand modèle de langage » en français), est un programme d’intelligence artificielle entraîné sur d’immenses quantités de textes pour comprendre et produire du langage. C’est le moteur qui fait fonctionner ChatGPTChatGPT est l'assistant IA d'OpenAI : devenu en 2026 une plateforme multimodale et agentique, il écoute, parle, voit, navigue sur le web et exécute des tâches à votre place. Lire la fiche, GeminiGemini est la famille de modèles d'IA multimodaux de Google DeepMind, à la fois application grand public et couche d'intelligence intégrée à Search, Android, Gmail et YouTube. Lire la fiche, ClaudeClaude est l'assistant IA conversationnel d'Anthropic, conçu pour être utile, inoffensif et honnête, reconnu en 2026 pour le codage, le raisonnement et la sécurité. Lire la fiche, Le Chat de Mistral ou Meta AIMeta AI est l'assistant IA gratuit de Meta, intégré à WhatsApp, Instagram, Facebook, Messenger et Threads, disponible en application, sur le web et sur Mac. Lire la fiche : quand on parle de « LLM en IA », on parle de cette brique-là, pas de l’application qui l’entoure.

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Son principe est étonnamment simple. Un LLM découpe le texte en petits morceaux appelés jetons (des mots ou des fragments de mots), puis apprend à prédire le jeton le plus probable qui suit. Répété des milliards de fois sur des livres, des sites web et du code, cet exercice lui permet de répondre à une question, de résumer un document, de traduire ou d’écrire un programme.

Presque tous les LLM actuels reposent sur l’architecture Transformer, décrite en 2017 par des chercheurs de Google dans l’article « Attention Is All You Need ». Le grand public les a découverts le 30 novembre 2022, avec le lancement de ChatGPT par OpenAI.

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Un LLM ne « sait » pas les choses comme une encyclopédie : il produit un texte plausible. Il peut donc se tromper avec aplomb, ce qu’on appelle une hallucination. Dans l’Union européenne, les fournisseurs de ces modèles sont soumis depuis le 2 août 2025 à des obligations de transparence au titre de l’AI Act.