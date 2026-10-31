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Qu'est-ce qu'un LLM ?

Ce que veut dire LLM, comment un grand modèle de langage fonctionne, à quoi il sert, quels sont les principaux modèles et pourquoi il peut se tromper.

Publié le
L'ESSENTIEL
  • Un LLM (grand modèle de langage) prédit le mot suivant après un entraînement sur d'immenses volumes de textes.
  • Il alimente ChatGPT, Gemini, Claude ou Le Chat, et repose presque toujours sur l'architecture Transformer (2017).
  • Il peut halluciner : vérifiez les informations importantes, et ne lui confiez pas de données sensibles.
01 Définition

Qu'est-ce que LLM, au juste ?

Un LLM, pour Large Language Model (« grand modèle de langage » en français), est un programme d’intelligence artificielle entraîné sur d’immenses quantités de textes pour comprendre et produire du langage. C’est le moteur qui fait fonctionner ChatGPTChatGPT est l'assistant IA d'OpenAI : devenu en 2026 une plateforme multimodale et agentique, il écoute, parle, voit, navigue sur le web et exécute des tâches à votre place. Lire la fiche, GeminiGemini est la famille de modèles d'IA multimodaux de Google DeepMind, à la fois application grand public et couche d'intelligence intégrée à Search, Android, Gmail et YouTube. Lire la fiche, ClaudeClaude est l'assistant IA conversationnel d'Anthropic, conçu pour être utile, inoffensif et honnête, reconnu en 2026 pour le codage, le raisonnement et la sécurité. Lire la fiche, Le Chat de Mistral ou Meta AIMeta AI est l'assistant IA gratuit de Meta, intégré à WhatsApp, Instagram, Facebook, Messenger et Threads, disponible en application, sur le web et sur Mac. Lire la fiche : quand on parle de « LLM en IA », on parle de cette brique-là, pas de l’application qui l’entoure.

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Son principe est étonnamment simple. Un LLM découpe le texte en petits morceaux appelés jetons (des mots ou des fragments de mots), puis apprend à prédire le jeton le plus probable qui suit. Répété des milliards de fois sur des livres, des sites web et du code, cet exercice lui permet de répondre à une question, de résumer un document, de traduire ou d’écrire un programme.

Presque tous les LLM actuels reposent sur l’architecture Transformer, décrite en 2017 par des chercheurs de Google dans l’article « Attention Is All You Need ». Le grand public les a découverts le 30 novembre 2022, avec le lancement de ChatGPT par OpenAI.

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Un LLM ne « sait » pas les choses comme une encyclopédie : il produit un texte plausible. Il peut donc se tromper avec aplomb, ce qu’on appelle une hallucination. Dans l’Union européenne, les fournisseurs de ces modèles sont soumis depuis le 2 août 2025 à des obligations de transparence au titre de l’AI Act.

02 Évolution & versions

Des origines à aujourd'hui

  1. 2017

    Le Transformer

    Huit chercheurs de Google publient « Attention Is All You Need », qui décrit l’architecture sur laquelle reposent presque tous les LLM actuels.

  2. Novembre 2022

    ChatGPT

    OpenAI ouvre ChatGPT au public le 30 novembre 2022. Les LLM passent des laboratoires au grand public.

  3. Août 2025

    AI Act

    Les fournisseurs de modèles d’IA à usage général doivent documenter leurs modèles, publier un résumé des données d’entraînement et respecter le droit d’auteur européen.

  4. Août 2026

    Sanctions possibles

    La Commission européenne peut désormais faire appliquer ces obligations, y compris par des amendes.

03 Comment y accéder

Où et comment l'utiliser

Par un assistant
ChatGPT, Gemini, Claude, Le Chat, Meta AI
Le plus simple : une application ou un site web
Dans vos outils
Smartphone, messagerie, suite bureautique
Apple Intelligence, Galaxy AI, Copilot…
Pour les développeurs
API des éditeurs
Facturée à l'usage, au nombre de jetons
En local
Modèles à poids ouverts
Llama, Mistral… sur un ordinateur assez puissant
04 Fonctionnalités

Ce que ça permet de faire

Répondre et converser

Un LLM répond à des questions en langage naturel et tient compte de l’échange en cours, dans la limite de sa « fenêtre de contexte ».

Rédiger et reformuler

E-mails, résumés, traductions, corrections : toute tâche qui consiste à transformer un texte en un autre.

Écrire du code

Entraînés aussi sur du code source, les LLM proposent, expliquent et corrigent des programmes.

Analyser des documents

Beaucoup de modèles récents acceptent des fichiers, des images voire du son : on parle alors de modèles multimodaux.

Agir avec des outils

Reliés à un moteur de recherche ou à d’autres logiciels, ils peuvent chercher une information récente ou enchaîner des actions : c’est l’IA dite agentique.

05 Limites & risques

Ce qu'il faut garder en tête

Les hallucinations

Un LLM produit un texte plausible, pas forcément vrai. Il peut inventer une date, une citation ou une source : vérifiez toute information importante.

Des connaissances datées

Le modèle ne connaît que ce qu’il a vu pendant son entraînement, sauf s’il est relié à une recherche web.

La confidentialité

Ce que vous tapez dans un assistant en ligne est envoyé sur les serveurs de l’éditeur. Évitez d’y coller des données personnelles ou confidentielles.

Les biais

Appris sur des textes humains, un LLM peut reproduire leurs stéréotypes et leurs erreurs.

06 Conseils par profil

Faut-il utiliser LLM ?

Grand public

Un assistant gratuit suffit pour découvrir : rédiger un message, résumer un article, poser une question. Gardez le réflexe de vérifier.

Professionnel

Avant d’y confier des documents de travail, vérifiez la politique de votre employeur et les offres « entreprise », qui encadrent l’usage des données.

Développeur

Les API et les modèles à poids ouverts permettent d’intégrer un LLM dans vos propres applications, voire de le faire tourner en local.

07 Concurrents

Les principales alternatives

Alternative Éditeur Ce qui la distingue
GPT OpenAI

La famille de modèles derrière ChatGPT.
Gemini Google

Intégré à Android, à la recherche Google et à Workspace.
Claude Anthropic

Modèles d’Anthropic, utilisés notamment pour l’écriture et le code.
Mistral Mistral AI

L’acteur français, avec des modèles à poids ouverts.
Llama Meta

Modèles à poids ouverts de Meta, moteur de Meta AI.
08 FAQ

Questions fréquentes

Que veut dire LLM ?

Large Language Model, soit « grand modèle de langage ». « Grand » renvoie à la taille du modèle et au volume de textes utilisé pour l’entraîner.

Quelle différence entre un LLM et ChatGPT ?

ChatGPT est une application ; le LLM est le modèle qui génère ses réponses. Une même application peut changer de modèle, et un même modèle peut alimenter plusieurs applications.

Un LLM comprend-il vraiment ce qu'il dit ?

Il manipule des relations statistiques entre jetons, ce qui lui permet des réponses très pertinentes, mais il n’a pas de garantie de vérité : d’où les hallucinations.

Qu'est-ce qu'un modèle à poids ouverts ?

Un modèle dont les paramètres sont téléchargeables, comme Llama ou certains modèles Mistral. On peut l’exécuter sur sa propre machine, sans passer par les serveurs de l’éditeur.

Les LLM sont-ils réglementés en Europe ?

Oui. Depuis le 2 août 2025, l’AI Act impose aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général une documentation technique, un résumé public des données d’entraînement et une politique de respect du droit d’auteur.

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