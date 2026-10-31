OpenAI étend les possibilités de Dots, son agent personnel intégré à ChatGPT, en permettant de lui envoyer des messages depuis une application de messagerie classique.

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Cette nouveauté, actuellement déployée en version bêta auprès des abonnés ChatGPT Pro aux États-Unis, prend en charge iMessageiMessage est le service de messagerie propriétaire d'Apple, intégré à l'app Messages sur iPhone, iPad et Mac, reconnaissable à ses bulles bleues et son chiffrement de bout en bout entre appareils Apple. Lire la fiche sur iPhone et RCS sur Android. L’objectif est de pouvoir confier une tâche à son agent sans avoir à ouvrir ChatGPT.

Les utilisateurs peuvent envoyer à Dot s des messages texte, des photos et des notes vocales. L’agent peut également prendre l’initiative de transmettre des notifications lorsqu’il dispose d’informations pertinentes ou qu’une tâche suivie nécessite une mise à jour. Cette approche rapproche l’interaction avec un agent IAL'IA agentique désigne les systèmes d'intelligence artificielle capables de planifier puis d'exécuter eux-mêmes des tâches complexes — réserver, coder, naviguer sur le Web, piloter des logiciels — plutôt que de se contenter de répondre à une question. Lire la fiche d’une conversation par messages avec un contact habituel.

La configuration s’effectue depuis le profil de Dots dans l’application mobile ou de bureau ChatGPT, ou depuis la version web sur ordinateur. Il suffit de sélectionner l’option « Texting », de vérifier son numéro de téléphone, puis d’enregistrer le contact fourni par l’agent. Les utilisateurs d’iPhone doivent ensuite lui écrire via le numéro vérifié, tandis que ceux sous Android doivent disposer de RCS activé dans leur application de messagerie.

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Une fois la configuration terminée, Dots peut recevoir des instructions, surveiller une situation ou transmettre des informations complémentaires. Il peut aussi utiliser le contexte des conversations ChatGPT et des canaux connectés pour déterminer où envoyer ses mises à jour.

L’utilisateur conserve toutefois la possibilité de préciser ses préférences. Il peut, par exemple, demander à Dots de ne transmettre par SMS que les informations urgentes, tout en laissant les notifications habituelles dans ChatGPT. Lorsqu’une tâche nécessite une validation, l’agent envoie un lien permettant d’examiner la demande directement dans l’application.

Quelles garanties de confidentialité ?

OpenAI indique que seul l’utilisateur peut envoyer des messages à son propre Dots et que l’agent ne peut lui répondre qu’à lui. La configuration de cette fonctionnalité ne donne pas à Dots ni à OpenAI accès aux autres conversations SMS de l’utilisateur.

Le service reste néanmoins limité à des échanges individuels. Les discussions de groupe, les appels téléphoniques et FaceTime ne sont pas pris en charge. Les appels à Dots depuis ChatGPT restent possibles séparément.

Une bêta réservée aux États-Unis

Pour le moment, l’envoi de messages à Dots est réservé aux abonnés ChatGPT Pro situés aux États-Unis. Les utilisateurs d’autres formules ou résidant dans d’autres pays devront attendre une éventuelle extension du service.

Cette évolution illustre une tendance plus large : rendre les agents IA accessibles depuis les outils que les utilisateurs emploient déjà, plutôt que de leur imposer une application supplémentaire. En permettant à Dots de recevoir des instructions et d’envoyer des alertes par messagerie, OpenAI cherche à faire de son agent un assistant capable de poursuivre certaines tâches en arrière-plan. L’utilité de cette approche dépendra toutefois des intégrations disponibles, des possibilités de l’agent et du déploiement de la fonctionnalité au-delà des États-Unis.