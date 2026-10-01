WhatsApp renforce ses outils destinés aux parents avec une nouvelle série de contrôles parentaux permettant de mieux encadrer l’utilisation de l’application par les adolescents. Les parents pourront notamment contrôler certains paramètres liés aux groupes, aux statuts, aux chaînes et aux interactions avec Meta AI.

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L’objectif est de donner davantage de contrôle aux responsables légaux tout en conservant le chiffrement de bout en bout des messages et des appels.

Les parents peuvent contrôler davantage les interactions

Les nouveaux paramètres permettent aux parents de limiter plusieurs aspects de l’utilisation de WhatsApp par leur adolescent. Ils peuvent notamment contrôler l’utilisation des chaînes, les personnes dont l’adolescent peut voir les Statuts, les personnes pouvant voir ses propres Statuts, les personnes autorisées à l’ajouter à des groupes et les personnes pouvant voir sa photo de profil.

WhatsApp ajoute également un système de notifications permettant aux parents d’être informés de certains changements concernant les groupes.

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Ils peuvent notamment recevoir une notification lorsqu’un adolescent rejoint un nouveau groupe, quitte un groupe ou lorsqu’un groupe atteint certains seuils de membres : 30, 100 ou 250 participants.

Un code PIN protège les paramètres

Ces contrôles ne peuvent pas être modifiés librement par l’adolescent. Les paramètres sont protégés par un code PIN défini par les parents. Si un adolescent souhaite modifier les réglages concernés, l’approbation de ses parents est donc nécessaire.

Les responsables légaux peuvent également choisir de désactiver complètement ces contrôles.

WhatsApp met ainsi en place un système qui vise davantage à donner aux parents un contrôle centralisé qu’à simplement fournir des outils de surveillance ponctuels.

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Des réglages spécifiques pour Meta AI

Les nouveaux contrôles concernent également Meta AI. Les parents peuvent désormais choisir le niveau de contenu autorisé pour les conversations avec l’assistant. Deux options sont proposées : le réglage par défaut 13+, ou un mode plus restrictif baptisé Limited Content. Ce dernier désactive certaines fonctionnalités reposant sur le traitement privé des conversations, notamment le chat incognito et les résumés de messages.

Cette possibilité permet donc aux parents d’appliquer un niveau de restriction différent à Meta AI de celui utilisé pour le reste de WhatsApp.

Les messages restent chiffrés de bout en bout

WhatsApp précise que l’arrivée de ces nouveaux contrôles ne remet pas en cause le chiffrement de bout en bout des messages et des appels. Les conversations et appels restent donc protégés par le système de chiffrement de l’application. Les nouveaux paramètres permettent principalement de contrôler les interactions et certaines fonctionnalités accessibles aux adolescents, plutôt que de donner aux parents accès au contenu privé de leurs conversations.

C’est une distinction importante dans l’approche de WhatsApp : les parents peuvent modifier certains paramètres d’utilisation sans obtenir pour autant un accès direct aux messages et appels.

Meta multiplie les dispositifs de protection des mineurs

Ces nouveautés arrivent alors que Meta fait face à une pression importante concernant la protection des enfants et des adolescents sur ses plateformes. L’entreprise a progressivement ajouté différents outils de contrôle parental et de restriction du contenu sur ses services.

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Cette année, Meta a notamment déployé des restrictions de contenu inspirées des classifications des films, ajouté des contrôles parentaux concernant les interactions avec Meta AI et introduit des comptes WhatsApp liés aux parents pour les préadolescents.

Instagram a également commencé à informer certains parents lorsque leurs adolescents recherchent du contenu lié à l’automutilation. Ces mesures s’inscrivent dans une stratégie plus large de Meta visant à renforcer les dispositifs de sécurité destinés aux mineurs sur ses différentes plateformes.

Un contrôle plus précis sans accès aux conversations

Avec cette évolution, WhatsApp cherche à donner aux parents davantage de visibilité sur les interactions de leurs adolescents tout en maintenant le principe du chiffrement de bout en bout.

Le nouveau système agit principalement sur qui peut interagir avec l’adolescent, qui peut voir ses contenus et comment il peut utiliser certaines fonctionnalités.

Pour Meta, l’enjeu consiste désormais à trouver un équilibre entre contrôle parental, confidentialité des conversations et autonomie des adolescents. Les nouveaux paramètres donnent aux parents davantage de leviers, notamment autour des groupes et de Meta AI, sans transformer WhatsApp en outil permettant de lire les conversations privées.