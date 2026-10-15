WhatsAppWhatsApp est l'application de messagerie de Meta, chiffrée de bout en bout par défaut, utilisée par plus de 2 milliards de personnes dans le monde. Lire la fiche veut simplifier les appels avec une nouvelle fonctionnalité permettant d’inviter des personnes qui ne possèdent ni compte ni application. Meta introduit un système d’appels invités reposant sur un simple lien : les participants peuvent rejoindre une conversation depuis leur navigateur, sans devoir s’inscrire au service.

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Cette nouveauté élargit les possibilités de WhatsApp, qui avait déjà ajouté la prise en charge des appels sur sa version Web plus tôt cette année. Elle permet notamment d’organiser plus facilement une réunion professionnelle, un échange ponctuel avec un proche ou une conversation avec une personne qui utilise une autre messagerie.

Les invités bénéficient de plusieurs fonctions habituelles des appels WhatsApp, dont le partage d’écran, les réactions avec des emojis et la possibilité de demander la parole. Meta précise que les communications restent protégées par le chiffrement de bout en bout.

Un simple lien pour rejoindre un appel WhatsApp

Le fonctionnement est conçu pour être aussi simple que possible. L’organisateur crée un appel WhatsApp, puis transmet un lien aux personnes qu’il souhaite inviter. Celles-ci peuvent ensuite rejoindre la conversation depuis le Web, sans installer l’application ni créer de compte.

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Cette approche réduit les obstacles habituels lorsqu’il faut organiser un appel avec des participants qui ne sont pas utilisateurs de WhatsApp. Il n’est plus nécessaire de leur demander de télécharger l’application ou de s’inscrire avant de pouvoir échanger.

La fonctionnalité conserve les principaux outils de collaboration disponibles pendant un appel. Les invités peuvent notamment partager leur écran, réagir avec des emojis ou lever la main pour signaler qu’ils souhaitent intervenir.

Une limite demeure toutefois importante : seul l’organisateur doit disposer d’un compte WhatsApp pour lancer l’appel. Le service ne devient donc pas totalement indépendant de l’écosystème de Meta, mais il s’ouvre à des participants extérieurs.

Des invités soumis au contrôle de l’organisateur

L’accès sans compte ne signifie pas que n’importe qui peut rejoindre librement une conversation. Chaque invité doit obtenir l’autorisation de l’organisateur avant d’entrer dans l’appel. Les participants externes sont d’abord placés dans une salle d’attente, jusqu’à ce que l’hôte accepte leur arrivée. Celui-ci peut également retirer un invité de la conversation à tout moment.

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Meta a prévu d’autres restrictions pour limiter les risques liés à l’ouverture des appels. Les invités ne peuvent pas consulter les numéros de téléphone des autres participants, envoyer des messages ou ajouter directement de nouvelles personnes à l’appel.

Ces limitations permettent de préserver une partie du contrôle de l’organisateur tout en facilitant les échanges avec des utilisateurs extérieurs. Elles peuvent notamment être utiles dans un contexte professionnel, lorsqu’un lien d’appel est transmis à plusieurs personnes qui ne se connaissent pas nécessairement.

Le chiffrement de bout en bout reste également au cœur du dispositif, selon Meta. L’entreprise ne détaille toutefois pas ici l’ensemble des modalités techniques propres aux appels invités.

Google Agenda et Outlook bientôt compatibles

WhatsApp prépare également une intégration avec les calendriers Google et Outlook. Prévue plus tard cette année, elle doit permettre d’ajouter directement un lien d’appel WhatsApp aux invitations envoyées depuis ces services.

Pour en profiter, les utilisateurs devront installer un module complémentaire WhatsApp et connecter leur compte. Ils pourront ensuite inclure un lien d’appel dans une invitation de calendrier, afin que les participants puissent rejoindre la conversation au moment prévu.

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Cette intégration pourrait rendre WhatsApp plus pratique pour les réunions et les rendez-vous ponctuels, notamment lorsque tous les participants ne disposent pas d’un compte sur la plateforme. Elle éviterait aussi d’avoir à créer et transmettre manuellement un lien séparé.

Les modalités précises de disponibilité et la liste complète des fonctionnalités prises en charge par les intégrations Google et Outlook restent à préciser.

WhatsApp veut faciliter les appels au-delà de son réseau

Avec les appels invités, Meta s’attaque à l’un des principaux freins des services de communication : la nécessité, pour tous les participants, d’utiliser la même application et de posséder un compte.

L’approche rapproche WhatsApp des outils de visioconférence qui permettent déjà de rejoindre une réunion à partir d’un navigateur et d’un lien. Le contrôle de l’organisateur et le chiffrement de bout en bout constituent les principaux éléments mis en avant par l’entreprise.

L’intégration annoncée avec Google Agenda et Outlook pourrait renforcer cet usage, en faisant des appels WhatsApp une option plus simple à inclure dans les rendez-vous quotidiens.

Reste à voir si cette ouverture séduira les utilisateurs qui privilégient déjà des services comme Google Meet, Microsoft Teams ou Zoom. En permettant à des personnes extérieures de rejoindre un appel sans compte ni application, WhatsApp réduit en tout cas une barrière importante à son adoption.