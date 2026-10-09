Google célèbre la Semaine mondiale de l’espace 2026 avec un Doodle consacré à la nébuleuse Rosebud, une région de l’espace où brillent plus de 130 jeunes étoiles. Mise en avant le 6 octobre sur la page d’accueil du moteur de recherche, cette illustration s’appuie sur une image capturée par le télescope spatial James-Webb de la NASA.

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Au-delà de son aspect spectaculaire, cette initiative met en lumière les progrès de l’astrophotographie et les technologies qui permettent aujourd’hui d’observer des régions de l’Univers avec un niveau de détail remarquable. Elle s’inscrit dans une semaine internationale consacrée aux avancées de l’exploration spatiale et à celles et ceux qui la font progresser.

La nébuleuse Rosebud, une rose au cœur du cosmos

Située à environ 3 300 années-lumière de la Terre, la nébuleuse Rosebud est une nébuleuse par réflexion qui abrite plus de 130 jeunes étoiles. Ses nuages de gaz et de poussière dessinent une forme évoquant un bouton de rose sur le point d’éclore. Leur teinte rose est liée à la poussière chauffée par les étoiles environnantes.

Pour Google, ce Doodle est aussi une occasion de célébrer les technologies à l’origine de ces images astronomiques. Le télescope spatial James-Webb joue un rôle majeur dans l’observation de l’Univers lointain et l’étude des étoiles, des nuages de gaz et des structures qui composent notre environnement cosmique.

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L’illustration animée, visible sur la page d’accueil de Google le 6 octobre, transforme ainsi une photographie astronomique en une célébration accessible au grand public.

« Rocket Revolution », le thème de la Semaine mondiale de l’espace

L’édition 2026 de la Semaine mondiale de l’espace se déroule du 4 au 10 octobre, autour du thème « Rocket Revolution ». L’objectif est de mettre en avant les progrès réalisés dans le domaine des vols spatiaux au cours de la dernière décennie et au-delà, tout en encourageant la coopération entre les acteurs du secteur.

Agences spatiales, entreprises, établissements d’enseignement, étudiants et passionnés sont invités à participer à des activités et à des événements consacrés à l’espace partout dans le monde. Cette semaine constitue également une occasion de sensibiliser le public aux technologies spatiales et à leur influence sur la recherche scientifique.

La manifestation a été officiellement instaurée par les Nations unies en 1999. Ses dates commémorent deux étapes importantes de l’histoire spatiale : le lancement de Spoutnik 1, premier satellite artificiel de la Terre, le 4 octobre 1957, et la signature du Traité sur l’espace extra-atmosphérique, le 10 octobre 1967. Ce dernier a établi plusieurs principes fondamentaux encadrant l’exploration pacifique de l’espace.

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Avec son Doodle consacré à la nébuleuse Rosebud, Google rappelle que l’exploration spatiale ne se limite pas aux fusées et aux missions habitées. Les instruments d’observation et les images qu’ils produisent contribuent eux aussi à rapprocher le grand public des mystères de l’Univers.

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