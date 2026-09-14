Qu'est-ce que iMessage ?

iMessage est le service de messagerie propriétaire d’Apple, intégré à l’app Messages sur iPhone, iPad et Mac, reconnaissable à ses bulles bleues et son chiffrement de bout en bout entre appareils Apple.

iMessage est le service de messagerie propriétaire d’Apple, lancé en 2011 avec iOS 5. Intégré nativement à l’app Messages, il permet d’échanger textes, photos, vidéos, réactions (Tapback) et Memoji entre appareils Apple, avec un chiffrement de bout en bout systématique.

La particularité d’iMessage tient à son fonctionnement : il utilise l’identifiant Apple (numéro ou adresse e-mail) plutôt qu’un simple numéro de téléphone, et reste réservé à l’écosystème Apple. Quand un correspondant n’a pas d’appareil Apple, la conversation bascule automatiquement en SMS ou en RCS — reconnaissable à sa bulle verte, par opposition à la bulle bleue d’iMessage.

Depuis 2024, Apple a ajouté le support du RCS à l’app Messages sur iPhone, sans pour autant le fusionner avec iMessage : les deux systèmes restent distincts. Le chiffrement de bout en bout du RCS entre iPhone et Android, actif depuis mai 2026, réduit une partie du reproche fait à Apple sur la qualité des échanges « bulle verte », sans faire disparaître la distinction avec iMessage.

La persistance de cette frontière alimente régulièrement des tentatives tierces pour faire apparaître iMessage sur Android, comme le retour de l’application Sunbird en août 2026 — des méthodes qu’Apple ne cautionne pas.