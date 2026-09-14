Qu'est-ce que iMessage ?

iMessage est le service de messagerie propriétaire d’Apple, lancé en 2011 avec iOS 5. Intégré nativement à l’app Messages, il permet d’échanger textes, photos, vidéos, réactions (Tapback) et Memoji entre appareils Apple, avec un chiffrement de bout en bout systématique.
La particularité d’iMessage tient à son fonctionnement : il utilise l’identifiant Apple (numéro ou adresse e-mail) plutôt qu’un simple numéro de téléphone, et reste réservé à l’écosystème Apple. Quand un correspondant n’a pas d’appareil Apple, la conversation bascule automatiquement en SMS ou en RCS — reconnaissable à sa bulle verte, par opposition à la bulle bleue d’iMessage.
Depuis 2024, Apple a ajouté le support du RCS à l’app Messages sur iPhone, sans pour autant le fusionner avec iMessage : les deux systèmes restent distincts. Le chiffrement de bout en bout du RCS entre iPhone et Android, actif depuis mai 2026, réduit une partie du reproche fait à Apple sur la qualité des échanges « bulle verte », sans faire disparaître la distinction avec iMessage.
La persistance de cette frontière alimente régulièrement des tentatives tierces pour faire apparaître iMessage sur Android, comme le retour de l’application Sunbird en août 2026 — des méthodes qu’Apple ne cautionne pas.
02Évolution & versions
Des origines à aujourd'hui
2011
Lancement (iOS 5)
iMessage remplace progressivement le SMS entre appareils Apple.
2012-2016
Extension
Arrivée sur iPad et Mac ; ajout de Tapback, Memoji et autocollants.
2024
Support RCS
Apple ajoute RCS à l’app Messages sur iPhone, mais le garde distinct d’iMessage (bulle verte pour RCS/SMS, bleue pour iMessage).
Mai 2026
RCS chiffré
Le chiffrement de bout en bout du RCS entre iPhone et Android atténue une partie du reproche fait à Apple sur la qualité des échanges « bulle verte », sans faire disparaître la distinction avec iMessage.
Août 2026
Tentatives de portage
Des applications tierces comme Sunbird continuent de tenter de porter iMessage sur Android, une pratique qu’Apple considère comme non autorisée.
03Prix & formules
Combien ça coûte ?
Inclus
Standard
Gratuit
Inclus avec tout appareil Apple
Aucun abonnement ni application à installer
Fonctionne via Wi-Fi ou données mobiles
iMessage n’est ni vendu séparément ni disponible hors de l’écosystème Apple : c’est une fonction native de l’app Messages, incluse gratuitement avec tout appareil Apple.
04Comment y accéder
Où et comment l'utiliser
iPhone
App Messages
Bulle bleue pour iMessage, verte pour SMS/RCS
iPad et Mac
App Messages
Synchronisé via l'identifiant Apple (iCloud)
Apple Watch
App Messages
Version compacte, dictée et réponses rapides
Android
Non disponible officiellement
Des apps tierces (Sunbird...) tentent de le porter, en violation des conditions d'Apple
05Limites & risques
Ce qu'il faut garder en tête
Réservé à l'écosystème Apple
Aucune version officielle n’existe sur Android ou Windows ; changer d’écosystème signifie perdre l’accès à ses conversations iMessage.
Bascule automatique en SMS/RCS
Si le destinataire n’a pas d’appareil Apple, le message repart en SMS ou RCS (bulle verte), avec une qualité et des fonctions réduites par rapport à iMessage.
Portages tiers à risque
Des applications comme Sunbird promettent de faire apparaître iMessage sur Android, mais reposent sur des méthodes non autorisées par Apple, avec des questions de sécurité et de pérennité.
Confusion avec RCS
Depuis l’arrivée du RCS chiffré sur iPhone (2024, chiffrement iPhone-Android en 2026), beaucoup d’utilisateurs confondent encore RCS et iMessage alors que les deux systèmes restent séparés.
Organisation à but non lucratif, disponible sur toutes les plateformes, avec une collecte de métadonnées minimale.
07FAQ
Questions fréquentes
iMessage est-il disponible sur Android ?
Non, officiellement. Des applications tierces comme Sunbird tentent de le porter sur Android, mais ces méthodes ne sont pas autorisées par Apple et posent des questions de sécurité.
Quelle est la différence entre iMessage et RCS ?
iMessage est propriétaire et réservé aux appareils Apple (bulle bleue). RCS, disponible sur iPhone depuis 2024, est une norme ouverte qui fonctionne avec n’importe quel téléphone (bulle verte), même si Apple continue de les distinguer visuellement.
iMessage est-il chiffré ?
Oui, de bout en bout, mais uniquement entre appareils Apple. Dès qu’un message repart en SMS ou RCS vers un appareil non-Apple, ce chiffrement spécifique à iMessage ne s’applique plus (RCS a son propre chiffrement depuis mai 2026).
iMessage est-il gratuit ?
Oui, il est inclus gratuitement avec tout appareil Apple, sans abonnement ni application supplémentaire.
Pourquoi les bulles sont-elles vertes avec certains contacts ?
Une bulle verte signifie que le message est parti en SMS ou en RCS, généralement parce que le destinataire n’utilise pas un appareil Apple ou n’a pas iMessage actif.
Ne manquez plus rien
Retrouvez BlogNT en priorité sur Google
Ajoutez-nous à vos sources préférées : nos analyses et tests remontent en tête de votre fil Google Actualités et de la recherche.
To provide the best experiences, we and our partners use technologies like cookies to store and/or access device information. Consenting to these technologies will allow us and our partners to process personal data such as browsing behavior or unique IDs on this site and show (non-) personalized ads. Not consenting or withdrawing consent, may adversely affect certain features and functions.
Click below to consent to the above or make granular choices. Your choices will be applied to this site only. You can change your settings at any time, including withdrawing your consent, by using the toggles on the Cookie Policy, or by clicking on the manage consent button at the bottom of the screen.
Fonctionnel
Toujours activé
L’accès ou le stockage technique est strictement nécessaire dans la finalité d’intérêt légitime de permettre l’utilisation d’un service spécifique explicitement demandé par l’abonné ou l’utilisateur, ou dans le seul but d’effectuer la transmission d’une communication sur un réseau de communications électroniques.
Préférences
L’accès ou le stockage technique est nécessaire dans la finalité d’intérêt légitime de stocker des préférences qui ne sont pas demandées par l’abonné ou l’internaute.
Statistiques
Le stockage ou l’accès technique qui est utilisé exclusivement à des fins statistiques.Le stockage ou l’accès technique qui est utilisé exclusivement dans des finalités statistiques anonymes. En l’absence d’une assignation à comparaître, d’une conformité volontaire de la part de votre fournisseur d’accès à internet ou d’enregistrements supplémentaires provenant d’une tierce partie, les informations stockées ou extraites à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier.
Marketing
L’accès ou le stockage technique est nécessaire pour créer des profils d’internautes afin d’envoyer des publicités, ou pour suivre l’utilisateur sur un site web ou sur plusieurs sites web ayant des finalités marketing similaires.