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Comprendre

Qu'est-ce que iMessage ?

Définition, fonctionnement, versions, prix, accès et limites d'iMessage — la fiche de référence pour tout comprendre.

01 Définition

Qu'est-ce que iMessage, au juste ?

iMessage est le service de messagerie propriétaire d’Apple, lancé en 2011 avec iOS 5. Intégré nativement à l’app Messages, il permet d’échanger textes, photos, vidéos, réactions (Tapback) et Memoji entre appareils Apple, avec un chiffrement de bout en bout systématique.

La particularité d’iMessage tient à son fonctionnement : il utilise l’identifiant Apple (numéro ou adresse e-mail) plutôt qu’un simple numéro de téléphone, et reste réservé à l’écosystème Apple. Quand un correspondant n’a pas d’appareil Apple, la conversation bascule automatiquement en SMS ou en RCS — reconnaissable à sa bulle verte, par opposition à la bulle bleue d’iMessage.

Depuis 2024, Apple a ajouté le support du RCS à l’app Messages sur iPhone, sans pour autant le fusionner avec iMessage : les deux systèmes restent distincts. Le chiffrement de bout en bout du RCS entre iPhone et Android, actif depuis mai 2026, réduit une partie du reproche fait à Apple sur la qualité des échanges « bulle verte », sans faire disparaître la distinction avec iMessage.

La persistance de cette frontière alimente régulièrement des tentatives tierces pour faire apparaître iMessage sur Android, comme le retour de l’application Sunbird en août 2026 — des méthodes qu’Apple ne cautionne pas.

02 Évolution & versions

Des origines à aujourd'hui

  1. 2011

    Lancement (iOS 5)

    iMessage remplace progressivement le SMS entre appareils Apple.

  2. 2012-2016

    Extension

    Arrivée sur iPad et Mac ; ajout de Tapback, Memoji et autocollants.

  3. 2024

    Support RCS

    Apple ajoute RCS à l’app Messages sur iPhone, mais le garde distinct d’iMessage (bulle verte pour RCS/SMS, bleue pour iMessage).

  4. Mai 2026

    RCS chiffré

    Le chiffrement de bout en bout du RCS entre iPhone et Android atténue une partie du reproche fait à Apple sur la qualité des échanges « bulle verte », sans faire disparaître la distinction avec iMessage.

  5. Août 2026

    Tentatives de portage

    Des applications tierces comme Sunbird continuent de tenter de porter iMessage sur Android, une pratique qu’Apple considère comme non autorisée.

03 Prix & formules

Combien ça coûte ?

Inclus

Standard
Gratuit
  • Inclus avec tout appareil Apple
  • Aucun abonnement ni application à installer
  • Fonctionne via Wi-Fi ou données mobiles

iMessage n’est ni vendu séparément ni disponible hors de l’écosystème Apple : c’est une fonction native de l’app Messages, incluse gratuitement avec tout appareil Apple.

04 Comment y accéder

Où et comment l'utiliser

iPhone
App Messages
Bulle bleue pour iMessage, verte pour SMS/RCS
iPad et Mac
App Messages
Synchronisé via l'identifiant Apple (iCloud)
Apple Watch
App Messages
Version compacte, dictée et réponses rapides
Android
Non disponible officiellement
Des apps tierces (Sunbird...) tentent de le porter, en violation des conditions d'Apple
05 Limites & risques

Ce qu'il faut garder en tête

Réservé à l'écosystème Apple

Aucune version officielle n’existe sur Android ou Windows ; changer d’écosystème signifie perdre l’accès à ses conversations iMessage.

Bascule automatique en SMS/RCS

Si le destinataire n’a pas d’appareil Apple, le message repart en SMS ou RCS (bulle verte), avec une qualité et des fonctions réduites par rapport à iMessage.

Portages tiers à risque

Des applications comme Sunbird promettent de faire apparaître iMessage sur Android, mais reposent sur des méthodes non autorisées par Apple, avec des questions de sécurité et de pérennité.

Confusion avec RCS

Depuis l’arrivée du RCS chiffré sur iPhone (2024, chiffrement iPhone-Android en 2026), beaucoup d’utilisateurs confondent encore RCS et iMessage alors que les deux systèmes restent séparés.

06 Concurrents

Les principales alternatives

Alternative Éditeur Ce qui la distingue
WhatsApp Meta

Fonctionne sur tous les systèmes d’exploitation, contrairement à iMessage réservé aux appareils Apple.
RCS GSMA / Google

Standard ouvert intégré à l’app Messages d’Apple depuis 2024, mais distinct d’iMessage.
Signal Signal Foundation

Organisation à but non lucratif, disponible sur toutes les plateformes, avec une collecte de métadonnées minimale.
07 FAQ

Questions fréquentes

iMessage est-il disponible sur Android ?

Non, officiellement. Des applications tierces comme Sunbird tentent de le porter sur Android, mais ces méthodes ne sont pas autorisées par Apple et posent des questions de sécurité.

Quelle est la différence entre iMessage et RCS ?

iMessage est propriétaire et réservé aux appareils Apple (bulle bleue). RCS, disponible sur iPhone depuis 2024, est une norme ouverte qui fonctionne avec n’importe quel téléphone (bulle verte), même si Apple continue de les distinguer visuellement.

iMessage est-il chiffré ?

Oui, de bout en bout, mais uniquement entre appareils Apple. Dès qu’un message repart en SMS ou RCS vers un appareil non-Apple, ce chiffrement spécifique à iMessage ne s’applique plus (RCS a son propre chiffrement depuis mai 2026).

iMessage est-il gratuit ?

Oui, il est inclus gratuitement avec tout appareil Apple, sans abonnement ni application supplémentaire.

Pourquoi les bulles sont-elles vertes avec certains contacts ?

Une bulle verte signifie que le message est parti en SMS ou en RCS, généralement parce que le destinataire n’utilise pas un appareil Apple ou n’a pas iMessage actif.

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