Le produit est sorti : le bilan des rumeurs

Quelques semaines seulement après le lancement des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, certains propriétaires ont commencé à signaler un étrange changement de couleur autour du module photo arrière. Le phénomène semble particulièrement visible sur la nouvelle finition Bordeaux, alias Burgundy, avec des zones qui donnent l’impression d’une décoloration ou d’une altération permanente du revêtement.

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Mais après plusieurs échanges entre utilisateurs sur Reddit, l’explication serait finalement beaucoup plus banale. Il ne s’agirait ni d’un défaut de fabrication ni d’une dégradation permanente de la finition, mais simplement de poussières et de petits débris qui s’accumulent autour et entre les objectifs photo.

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La finition Bordeaux rend la poussière beaucoup plus visible

Le problème serait lié à la combinaison entre la conception du module photo et la couleur du smartphone. La teinte Bordeaux, particulièrement sombre et profonde, ferait davantage ressortir les particules qui se déposent dans les zones difficiles à atteindre autour des capteurs.

À l’inverse, les finitions Argent et Glacier semblent mieux dissimuler ces dépôts. Cela expliquerait pourquoi certains utilisateurs ont initialement pensé à un problème de revêtement ou à une décoloration du châssis.

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Le phénomène peut également être trompeur : après un nettoyage, les marques disparaissent, mais elles peuvent réapparaître quelques heures ou jours plus tard lorsque le smartphone retourne dans une poche ou un sac.

Un simple nettoyage suffit

La bonne nouvelle est que les marques ne seraient donc pas permanentes. Un nettoyage avec un chiffon en microfibre permettrait de retirer les particules et de retrouver l’aspect d’origine du module.

De l’alcool isopropylique peut également être utilisé ponctuellement, mais ce n’est probablement pas la meilleure solution pour un nettoyage régulier.

Le problème est surtout que la poussière finit par revenir. Les utilisateurs qui souhaitent conserver une finition Burgundy parfaitement propre devront donc probablement nettoyer plus souvent la zone entourant les caméras.

Attention au nettoyage répété

Toutefois, cette opération n’est pas totalement anodine. Lorsque de minuscules particules abrasives restent coincées autour du module, les frotter régulièrement contre les surfaces en verre peut augmenter le risque de micro-rayures au fil du temps.

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L’utilisation répétée d’alcool mérite également une certaine prudence. Elle pourrait théoriquement affecter certains adhésifs utilisés autour du verre des caméras, même si la source ne fournit pas d’élément permettant d’affirmer qu’un tel dommage se produit réellement sur les iPhone 18 Pro.

Il vaut donc mieux privilégier un nettoyage doux avec une microfibre et éviter de multiplier les manipulations agressives simplement pour conserver le module parfaitement propre.

Pas de défaut de fabrication apparent

À ce stade, rien dans les informations rapportées ne permet donc de conclure à un problème de fabrication généralisé touchant l’iPhone 18 Pro Burgundy.

Le phénomène semble plutôt être une conséquence visuelle de la finition très sombre associée à la géométrie du module photo. La poussière présente dans des endroits où elle passe facilement inaperçue sur d’autres couleurs devient simplement beaucoup plus évidente.

Cela ne rend pas le phénomène moins agaçant pour les propriétaires concernés, mais la solution est heureusement simple : nettoyer délicatement la zone lorsque les dépôts deviennent visibles.

Si vous envisagez d’acheter un iPhone 18 Pro Bordeaux, il faudra donc surtout garder à l’esprit qu’il pourrait être un peu plus exigeant en matière de nettoyage que les autres coloris.