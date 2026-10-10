Les iPhone 18 Pro et Pro Max gardent un châssis unibody en aluminium de 8,75 mm, avec des écrans OLED de 6,3 et 6,9 pouces et une Dynamic Island dont Face ID passe en partie sous la dalle.

Apple n’a pas réinventé la silhouette des iPhone Pro en 2026 : l’iPhone 18 Pro (6,3 pouces) et l’iPhone 18 Pro Max (6,9 pouces) conservent un design unibody en aluminium de 8,75 mm d’épaisseur, protégé par un Ceramic Shield 2 devant et un Ceramic Shield derrière. Le changement visible concerne la Dynamic Island : le démontage d’iFixit a montré que la caméra infrarouge de Face ID passe désormais sous la dalle, tandis que le projecteur de points reste dans la découpe.

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Cette page rassemble la fiche officielle d’Apple et les observations des démontages. Les nombreuses rumeurs publiées avant le lancement sur la Dynamic Island et le Face ID sous l’écran y ont été regroupées.