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Design et écran des iPhone 18 Pro

Écrans, Dynamic Island, Face ID, dimensions, matériaux et coloris.

Publié le
L'ESSENTIEL
  • Écrans OLED 6,3 et 6,9 pouces, 120 Hz, châssis aluminium de 8,75 mm.
  • Face ID passe en partie sous l’écran : la Dynamic Island se réduit.
  • La largeur exacte de la Dynamic Island n’est pas communiquée par Apple.
01 Définition

Qu'est-ce que Design des iPhone 18 Pro, au juste ?

Apple n’a pas réinventé la silhouette des iPhone Pro en 2026 : l’iPhone 18 Pro (6,3 pouces) et l’iPhone 18 Pro Max (6,9 pouces) conservent un design unibody en aluminium de 8,75 mm d’épaisseur, protégé par un Ceramic Shield 2 devant et un Ceramic Shield derrière. Le changement visible concerne la Dynamic Island : le démontage d’iFixit a montré que la caméra infrarouge de Face ID passe désormais sous la dalle, tandis que le projecteur de points reste dans la découpe.

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Cette page rassemble la fiche officielle d’Apple et les observations des démontages. Les nombreuses rumeurs publiées avant le lancement sur la Dynamic Island et le Face ID sous l’écran y ont été regroupées.

02 Évolution & versions

Des origines à aujourd'hui

  1. Juillet 2026

    La Dynamic Island rétrécit sur les schémas

    Des schémas laissent voir un repositionnement des composants de Face ID.

  2. Août 2026

    Un verre de protection l’annonce

    Une fuite montre une ouverture plus étroite.

  3. 9 septembre 2026

    La keynote

    Apple présente les iPhone 18 Pro en noir, argent, glacier et bordeaux. Notre compte rendu.

  4. 23 septembre 2026

    Le démontage iFixit

    iFixit confirme la caméra infrarouge sous la dalle et le projecteur de points dans la Dynamic Island.

03 Comment y accéder

Où et comment l'utiliser

iPhone 18 Pro
6,3 pouces · 150 × 71,9 mm
2 622 × 1 206 pixels, 460 ppp, 211 g
iPhone 18 Pro Max
6,9 pouces · 163,4 × 78 mm
2 868 × 1 320 pixels, 460 ppp, 249 g
Luminosité
1 000 nits
Jusqu’à 1 600 nits en HDR et 3 000 nits en extérieur
Face ID
TrueDepth
Caméra infrarouge sous la dalle, projecteur de points dans la Dynamic Island (iFixit)
04 Fonctionnalités

Ce que ça permet de faire

Écran OLED 120 Hz

Dalle OLED ProMotion à fréquence adaptative jusqu’à 120 Hz, 460 ppp sur les deux modèles.

Dynamic Island

La découpe se réduit grâce au déplacement d’une partie de Face ID sous l’écran. Voir la fuite du verre de protection qui l’annonçait.

Face ID partiellement sous l’écran

La caméra infrarouge est sous la dalle, le projecteur de points reste dans la Dynamic Island aux côtés de la caméra frontale. Le démontage d’iFixit détaille l’architecture.

Matériaux

Unibody en aluminium, Ceramic Shield 2 sur la face avant et Ceramic Shield au dos.

Coloris

Noir, argent, glacier et bordeaux. Tous les coloris officiels.

05 Limites & risques

Ce qu'il faut garder en tête

La largeur de la Dynamic Island n’est pas officielle

Apple ne donne aucune dimension. Les fuites évoquaient une réduction de 25 à 35 %, soit environ 13,5 mm contre 20 mm : ce chiffre n’est pas confirmé.

Pas encore de Face ID invisible

Malgré les rumeurs d’un simple poinçon, l’ensemble de Face ID n’est pas sous l’écran : la Dynamic Island reste.

06 FAQ

Questions fréquentes

La Dynamic Island a-t-elle changé sur l’iPhone 18 Pro ?

Elle se réduit, car la caméra infrarouge de Face ID passe sous la dalle. Apple ne communique pas sa largeur exacte.

Le Face ID est-il sous l’écran ?

En partie : la caméra infrarouge est sous la dalle, mais le projecteur de points reste dans la Dynamic Island.

Quelles sont les tailles d’écran ?

6,3 pouces pour l’iPhone 18 Pro et 6,9 pouces pour l’iPhone 18 Pro Max, en OLED 120 Hz.

Quelles sont les dimensions et le poids ?

150 × 71,9 × 8,75 mm pour 211 g (iPhone 18 Pro), 163,4 × 78 × 8,75 mm pour 249 g (iPhone 18 Pro Max).

En quoi est fait l’iPhone 18 Pro ?

Unibody en aluminium, avec un Ceramic Shield 2 devant et un Ceramic Shield derrière.

Quels sont les coloris ?

Noir, argent, glacier et bordeaux.

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