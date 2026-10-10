Écrans OLED 6,3 et 6,9 pouces, 120 Hz, châssis aluminium de 8,75 mm.
Face ID passe en partie sous l’écran : la Dynamic Island se réduit.
La largeur exacte de la Dynamic Island n’est pas communiquée par Apple.
01Définition
Qu'est-ce que Design des iPhone 18 Pro, au juste ?
Apple n’a pas réinventé la silhouette des iPhone Pro en 2026 : l’iPhone 18 Pro (6,3 pouces) et l’iPhone 18 Pro Max (6,9 pouces) conservent un design unibody en aluminium de 8,75 mm d’épaisseur, protégé par un Ceramic Shield 2 devant et un Ceramic Shield derrière. Le changement visible concerne la Dynamic Island : le démontage d’iFixit a montré que la caméra infrarouge de Face ID passe désormais sous la dalle, tandis que le projecteur de points reste dans la découpe.
Publicité
Cette page rassemble la fiche officielle d’Apple et les observations des démontages. Les nombreuses rumeurs publiées avant le lancement sur la Dynamic Island et le Face ID sous l’écran y ont été regroupées.
02Évolution & versions
Des origines à aujourd'hui
Juillet 2026
La Dynamic Island rétrécit sur les schémas
Des schémas laissent voir un repositionnement des composants de Face ID.
Pour offrir les meilleures expériences, nous et nos partenaires utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations de l’appareil. Consentir à ces technologies nous permet, ainsi qu’à nos partenaires, de traiter des données personnelles telles que le comportement de navigation ou des identifiants uniques sur ce site, et d’afficher des publicités (non) personnalisées. Ne pas consentir ou retirer son consentement peut altérer certaines fonctionnalités.
Cliquez ci-dessous pour consentir à ce qui précède ou pour faire des choix détaillés. Vos choix s’appliquent à ce site uniquement. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment, y compris retirer votre consentement, avec les curseurs de la politique de cookies ou via le lien « Gérer mes cookies » en bas de chaque page.
Fonctionnel
Toujours activé
L’accès ou le stockage technique est strictement nécessaire dans la finalité d’intérêt légitime de permettre l’utilisation d’un service spécifique explicitement demandé par l’abonné ou l’utilisateur, ou dans le seul but d’effectuer la transmission d’une communication sur un réseau de communications électroniques.
Préférences
L’accès ou le stockage technique est nécessaire dans la finalité d’intérêt légitime de stocker des préférences qui ne sont pas demandées par l’abonné ou l’internaute.
Statistiques
Le stockage ou l’accès technique qui est utilisé exclusivement à des fins statistiques.Le stockage ou l’accès technique qui est utilisé exclusivement dans des finalités statistiques anonymes. En l’absence d’une assignation à comparaître, d’une conformité volontaire de la part de votre fournisseur d’accès à internet ou d’enregistrements supplémentaires provenant d’une tierce partie, les informations stockées ou extraites à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier.
Marketing
L’accès ou le stockage technique est nécessaire pour créer des profils d’internautes afin d’envoyer des publicités, ou pour suivre l’utilisateur sur un site web ou sur plusieurs sites web ayant des finalités marketing similaires.