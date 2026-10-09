4 056 mAh pour l’iPhone 18 Pro et 5 391 mAh pour le Pro Max selon l’étiquette européenne.
52 h et 62 h d’endurance dans le protocole européen, un gain d’efficacité plus que de capacité.
Remplacement de la batterie à 149 € hors AppleCare+.
01Définition
Qu'est-ce que Batterie des iPhone 18 Pro, au juste ?
Les batteries des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max grossissent peu sur le papier, mais l’endurance progresse nettement. L’étiquette énergétique européenne indique 4 056 mAh et 52 heures pour l’iPhone 18 Pro, 5 391 mAh et 62 heures pour l’iPhone 18 Pro Max, contre 3 988 mAh et 4 823 mAh pour les iPhone 17 Pro et 17 Pro Max.
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Le petit modèle gagne seulement 68 mAh : c’est l’efficacité de la puce A20 Pro et d’iOS qui explique l’essentiel du gain. Cette page réunit les chiffres confirmés ; les rumeurs publiées avant le lancement ont été regroupées ici.
02Évolution & versions
Des origines à aujourd'hui
Août 2026
Les premières fuites sur la capacité
Une fuite annonce une batterie plus grande et une autonomie en hausse pour le Pro Max.
iFixit confirme les cellules de 4 288 et 5 567 mAh sur les versions américaines.
03Comment y accéder
Où et comment l'utiliser
iPhone 18 Pro
4 056 mAh · 52 h
Étiquette UE, version avec tiroir SIM. 4 288 mAh mesurés par iFixit sur la version américaine eSIM seule
iPhone 18 Pro Max
5 391 mAh · 62 h
Étiquette UE. 5 567 mAh mesurés par iFixit sur la version américaine eSIM seule
iPhone 17 Pro
3 988 mAh
Génération précédente, +68 mAh pour l’iPhone 18 Pro
iPhone 17 Pro Max
4 823 mAh
Génération précédente, +568 mAh (+11,8 %) pour l’iPhone 18 Pro Max
04Fonctionnalités
Ce que ça permet de faire
Capacités : deux séries de chiffres
L’étiquette européenne donne 4 056 et 5 391 mAh. iFixit a relevé 4 288 et 5 567 mAh sur les versions américaines sans tiroir SIM, qui libèrent de la place pour une cellule plus grande. Voir notre compte rendu du démontage.
Les 52 et 62 heures viennent d’un protocole normalisé. Dans un test d’usage réel, Tom’s Guide mesure 16 h 17 pour l’iPhone 18 Pro et 18 h 27 pour le Pro Max, soit un gain plus modeste sur les iPhone 17.
Chiffres d’Apple à manier avec prudence
Les durées de lecture vidéo annoncées par Apple proviennent de tests sur prototypes et varient selon les documents. Elles ne sont pas reprises ici tant qu’elles ne concordent pas.
06FAQ
Questions fréquentes
Quelle est la capacité de la batterie de l’iPhone 18 Pro ?
4 056 mAh selon l’étiquette énergétique européenne (3 988 mAh pour l’iPhone 17 Pro). iFixit a relevé 4 288 mAh sur la version américaine eSIM seule.
Quelle est la capacité de l’iPhone 18 Pro Max ?
5 391 mAh selon l’étiquette européenne, soit 568 mAh de plus que l’iPhone 17 Pro Max (4 823 mAh). iFixit mesure 5 567 mAh sur la version américaine eSIM seule.
Quelle autonomie pour les iPhone 18 Pro ?
52 heures pour l’iPhone 18 Pro et 62 heures pour le Pro Max dans le protocole européen. En usage réel, comptez plutôt une journée et demie à deux jours, selon l’écran, le réseau et les applications.
Quelle est la vitesse de charge ?
Apple annonce environ 50 % en 15 minutes avec un adaptateur compatible. GSMArena a mesuré 42 % en 15 minutes et 74 % en 30 minutes.
Combien coûte le remplacement de la batterie ?
149 € hors AppleCare+ en France, contre 135 € pour les générations précédentes.
Pourquoi les iPhone 18 Pro durent-ils plus longtemps avec une batterie quasi identique ?
Le gain vient surtout de l’efficacité énergétique : puce A20 Pro gravée en 2 nm, gestion de l’écran, composants radio et optimisations d’iOS.
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