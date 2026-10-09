Le produit est sorti : le bilan des rumeurs

Les batteries des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max grossissent peu sur le papier, mais l’endurance progresse nettement. L’étiquette énergétique européenne indique 4 056 mAh et 52 heures pour l’iPhone 18 Pro, 5 391 mAh et 62 heures pour l’iPhone 18 Pro Max, contre 3 988 mAh et 4 823 mAh pour les iPhone 17 Pro et 17 Pro Max.

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Le petit modèle gagne seulement 68 mAh : c’est l’efficacité de la puce A20 Pro et d’iOS qui explique l’essentiel du gain. Cette page réunit les chiffres confirmés ; les rumeurs publiées avant le lancement ont été regroupées ici.