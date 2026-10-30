HMD s’apprêterait à renouveler plusieurs smartphones de milieu de gamme destinés au marché européen, avec une priorité claire : améliorer leurs performances sans bouleverser leur conception. Selon de nouvelles fuites, les HMD Pulse Pro et Crest Max bénéficieraient de processeurs MediaTek plus récents, tandis que le reste de leur fiche technique resterait largement inchangé.

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Cette stratégie répondrait à l’une des principales critiques adressées aux modèles actuels, dont les performances peuvent limiter le confort d’utilisation au quotidien. HMD chercherait ainsi à prolonger la vie de ces appareils en renforçant leur puissance, sans nécessairement revoir leur positionnement tarifaire.

HMD Pulse Pro : un passage au MediaTek Helio G99

Lancé en avril 2024, le HMD Pulse Pro utilise actuellement une puce Unisoc T606. Sa fiche technique comprend un écran IPS HD+ de 6,65 pouces à 90 Hz, un appareil photo principal de 50 mégapixels, une caméra frontale de 50 mégapixels et une batterie de 5 000 mAh compatible avec la recharge de 20 W.

La version européenne attendue remplacerait le processeur Unisoc par un MediaTek Helio G99. Selon les informations rapportées, cette puce offrirait des performances environ 45 % supérieures à celles de l’ancienne plateforme, même si ce gain reste à confirmer par des tests indépendants.

L’écran évoluerait également, avec une diagonale de 6,56 pouces et un taux de rafraîchissement porté à 120 Hz. La configuration annoncée comprendrait 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage. En revanche, les appareils photo et la batterie resteraient identiques à ceux du modèle actuel.

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HMD Crest Max : une puce Dimensity 7025 attendue

Le HMD Crest Max serait lui aussi concerné par une mise à niveau du processeur. Le modèle original, commercialisé en août 2024, embarque un Unisoc T760, un écran OLED Full HD+ de 6,67 pouces et un système photo composé de trois capteurs, dont un module principal de 64 mégapixels. Sa caméra frontale atteint 50 mégapixels.

La nouvelle version adopterait un MediaTek Dimensity 7025, tout en conservant l’écran, les appareils photo, les 8 Go de RAM, les 256 Go de stockage et la batterie de 5 000 mAh avec recharge de 33 W.

Contrairement au Pulse Pro, le Crest Max ne bénéficierait donc pas, selon cette fuite, d’une évolution de son écran. L’amélioration se concentrerait sur la puissance de calcul, avec l’objectif de rendre les applications et les usages multitâches plus réactifs.

Le HMD Fusion également concerné

Ces deux appareils ne seraient pas les seuls à bénéficier d’un renouvellement matériel. HMD préparerait également une version améliorée du Fusion, son smartphone modulaire, qui avait suscité des critiques concernant ses performances et la définition de son écran.

Selon de précédentes informations, ce modèle passerait du Snapdragon 4 Gen 2 au Snapdragon 7s Gen 2 et profiterait d’un écran de meilleure définition avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Les gains de performances annoncés et les caractéristiques de cette version restent à confirmer dans le cadre d’une présentation officielle.

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Des améliorations ciblées plutôt qu’une refonte

Avec ces évolutions, HMD semble privilégier une stratégie de mise à niveau ciblée : conserver les caractéristiques principales des appareils tout en remplaçant les composants qui limitent le plus l’expérience quotidienne. Les batteries de 5 000 mAh et les configurations photo seraient ainsi maintenues sur les Pulse Pro et Crest Max.

Les modèles originaux avaient notamment mis en avant des éléments comme les batteries remplaçables par l’utilisateur et des engagements de suivi logiciel. Une puissance accrue pourrait renforcer leur intérêt, à condition que HMD conserve ces avantages sur les nouvelles versions.

Pour l’instant, le constructeur n’a pas officiellement confirmé ces mises à jour, leurs prix ni leur date de commercialisation. Les caractéristiques évoquées doivent donc être considérées comme des informations non confirmées.