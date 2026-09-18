Comment télécharger des vidéos, Reels et Stories Instagram sans application ?
Durée2 minutes
NiveauDébutant
RequiertUn navigateur web (mobile ou ordinateur)
Étapes4
Yohann Poiron
·
PUBLIÉ 18 Sep
L'ESSENTIEL
Aucune application n'est nécessaire : un site de téléchargement dans le navigateur suffit, sur mobile comme sur ordinateur.
Seul le contenu public peut être récupéré ; les comptes privés restent hors de portée de cette méthode.
Télécharger une vidéo ou une story ne donne aucun droit de la republier : elle reste protégée par le droit d'auteur de son créateur.
Instagram ne propose aucun bouton natif pour enregistrer sur son téléphone ou son ordinateur une vidéo, un Reel, une story ou une photo publiée par un autre compte. Une limite volontaire, destinée à protéger le contenu des créateurs — mais qui n’empêche pas de télécharger un contenu public via un outil tiers, sans installer la moindre application.
La méthode fonctionne à l’identique sur Android, iPhone, Windows et Mac : il suffit de copier le lien du contenu depuis Instagram, puis de le coller dans un site de téléchargement dans votre navigateur.
Pourquoi Instagram ne propose pas cette option nativement
Meta limite volontairement l’enregistrement de contenu tiers sur Instagram, à la fois pour inciter les utilisateurs à rester dans l’application et pour protéger les droits des créateurs sur leurs publications. Seul le contenu que vous publiez vous-même peut être enregistré directement depuis l’app.
C’est ce vide qu’occupent les sites de téléchargement : des outils indépendants, non affiliés à Meta, qui récupèrent le fichier source à partir d’un lien public.
Utiliser un contenu téléchargé : ce qu’il faut savoir
Télécharger une vidéo ou une photo Instagram pour la revoir hors ligne, à usage strictement personnel, ne pose pas de problème particulier. La republier ailleurs — sur un autre réseau social, un site, une vidéo — est une autre affaire : le contenu reste protégé par le droit d’auteur de son créateur, qui seul peut en autoriser la réutilisation.
Pas à pas
Les 4 étapes
Étape01
Copiez le lien du contenu Instagram
Depuis l’application Instagram (Android ou iPhone) ou depuis le site web sur ordinateur, ouvrez la vidéo, le Reel, la story ou la photo que vous souhaitez télécharger. Appuyez sur le menu à trois points (ou l’icône de partage), puis sélectionnez « Copier le lien ».
!Astuce. Seul le contenu public peut être récupéré de cette façon : si le compte est privé, cette méthode ne fonctionnera pas.
Étape02
Ouvrez un site de téléchargement Instagram dans votre navigateur
Depuis Chrome, Safari ou tout autre navigateur, rendez-vous sur un site de téléchargement Instagram. Ces outils fonctionnent tous sur le même principe : coller un lien, récupérer le fichier. Il en existe plusieurs, gratuits, sans inscription nécessaire.
!Astuce. Évitez tout service qui vous demande de vous connecter avec votre identifiant et votre mot de passe Instagram : un outil légitime n'a besoin que du lien public, jamais de vos identifiants.
Étape03
Collez le lien et lancez le téléchargement
Collez l’URL copiée dans le champ prévu à cet effet, puis validez. L’outil affiche un aperçu du contenu et, selon les cas, un choix de qualité ou de format.
Étape04
Enregistrez le fichier
Cliquez sur « Télécharger » : sur Android, le fichier atterrit dans le dossier Téléchargements ; sur iPhone, dans l’app Fichiers ; sur ordinateur, dans le dossier Téléchargements par défaut de votre navigateur.
?
Troubleshooting
Ça n'a pas marché ?
01
Peut-on télécharger le contenu d'un compte privé ?
Non. Ces outils ne peuvent récupérer que du contenu accessible publiquement. Un compte privé reste protégé : sans y être abonné, il n’existe pas de méthode fiable pour en extraire une vidéo ou une story via un site web.
02
Ai-je le droit de republier une vidéo Instagram téléchargée ?
Non, pas automatiquement. Qu’une vidéo, une photo ou un Reel soit visible publiquement ne donne aucun droit de la republier ailleurs : elle reste protégée par le droit d’auteur de son créateur. Réservez le téléchargement à un usage personnel, ou demandez l’autorisation avant toute republication.
03
Pourquoi la qualité du fichier téléchargé est-elle parfois moins bonne que l'originale ?
Instagram compresse systématiquement les vidéos et photos publiées pour réduire leur poids. Le fichier téléchargé reprend donc cette version compressée, jamais le fichier source d’origine du créateur.
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