Instagram ne propose aucun bouton natif pour enregistrer sur son téléphone ou son ordinateur une vidéo, un Reel, une story ou une photo publiée par un autre compte. Une limite volontaire, destinée à protéger le contenu des créateurs — mais qui n’empêche pas de télécharger un contenu public via un outil tiers, sans installer la moindre application.

La méthode fonctionne à l’identique sur Android, iPhone, Windows et Mac : il suffit de copier le lien du contenu depuis Instagram, puis de le coller dans un site de téléchargement dans votre navigateur.

Pourquoi Instagram ne propose pas cette option nativement

Meta limite volontairement l’enregistrement de contenu tiers sur Instagram, à la fois pour inciter les utilisateurs à rester dans l’application et pour protéger les droits des créateurs sur leurs publications. Seul le contenu que vous publiez vous-même peut être enregistré directement depuis l’app.

C’est ce vide qu’occupent les sites de téléchargement : des outils indépendants, non affiliés à Meta, qui récupèrent le fichier source à partir d’un lien public.

Utiliser un contenu téléchargé : ce qu’il faut savoir

Télécharger une vidéo ou une photo Instagram pour la revoir hors ligne, à usage strictement personnel, ne pose pas de problème particulier. La republier ailleurs — sur un autre réseau social, un site, une vidéo — est une autre affaire : le contenu reste protégé par le droit d’auteur de son créateur, qui seul peut en autoriser la réutilisation.