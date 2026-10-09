Meta annonce une nouvelle série de mesures destinées à lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants sur Facebook, Instagram et Threads. L’entreprise renforce notamment ses systèmes de détection des contenus pédocriminels et s’attaque à une méthode de plus en plus utilisée : des publicités qui semblent anodines, mais qui redirigent discrètement vers des contenus illégaux hébergés en dehors de ses plateformes.

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Entre janvier et juin 2026, Meta affirme avoir pris des mesures contre 33,2 millions de contenus liés à l’exploitation sexuelle des enfants sur Facebook et Instagram dans le monde. Plus de 97 % auraient été détectés et traités de manière proactive, avant même qu’un utilisateur ne les signale.

En Inde, Meta affirme avoir traité 5,3 millions de contenus sur la même période, dont plus de 98 % auraient été détectés avant tout signalement.

Meta explique que les acteurs malveillants adaptent continuellement leurs méthodes pour contourner les systèmes de modération. L’un des nouveaux terrains d’action concerne la publicité.

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Certaines annonces peuvent sembler parfaitement ordinaires lorsqu’elles sont examinées isolément. Leur véritable objectif serait toutefois de rediriger les utilisateurs vers des sites externes contenant du contenu illégal ou facilitant des activités interdites.

Meta indique avoir découvert ce type de campagne, puis élargi son enquête afin d’identifier les comptes et les activités associées. L’entreprise affirme avoir désactivé les comptes concernés et bloqué les liens externes utilisés.

Cette enquête a également conduit Meta à développer de nouveaux systèmes d’intelligence artificielle spécifiquement destinés à renforcer l’analyse des publicités.

Cinq nouvelles couches de détection pour les publicités

Meta présente plusieurs améliorations destinées à identifier ces campagnes plus difficiles à détecter. La première utilise des LLM pour repérer les « signposts » : le système cherche des formulations apparemment anodines susceptibles de servir à orienter discrètement les utilisateurs vers du contenu pédocriminel ou une activité dangereuse en dehors de Meta.

L’entreprise analyse également la destination des publicités, et pas seulement leur contenu. Un lien menant vers un site problématique peut ainsi entraîner le blocage de la publicité et des mesures contre le compte responsable.

Meta ajoute aussi des balayages publicitaires pilotés par l’IA, destinés à retrouver des contenus que les systèmes précédents n’avaient pas identifiés.

Un agent IAL'IA agentique désigne les systèmes d'intelligence artificielle capables de planifier puis d'exécuter eux-mêmes des tâches complexes — réserver, coder, naviguer sur le Web, piloter des logiciels — plutôt que de se contenter de répondre à une question. Lire la fiche de red teaming est également utilisé pour tester les défenses de Meta et rechercher de nouvelles failles exploitables par les acteurs malveillants. L’objectif est d’identifier les techniques adverses avant qu’elles puissent être déployées à grande échelle.

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Enfin, Meta renforce la détection de la récidive afin d’identifier les personnes qui tentent de recréer des comptes après avoir été exclues de la plateforme.

Meta combine IA, empreintes numériques et analyse comportementale

Ces nouveaux outils ne remplacent pas les technologies déjà utilisées par Meta. L’entreprise s’appuie sur plusieurs couches complémentaires pour identifier les contenus et comportements suspects. Les systèmes analysent notamment des signaux comportementaux et des métadonnées afin de détecter des combinaisons d’activités caractéristiques de comptes potentiellement impliqués dans des réseaux d’exploitation.

Meta utilise également PhotoDNA et d’autres technologies de correspondance depuis 2011 pour reconnaître les copies identiques ou proches de contenus pédocriminels déjà identifiés.

L’entreprise dispose par ailleurs d’une importante base d’empreintes numériques d’images et de vidéos. Les nouveaux hash identifiés peuvent être partagés avec d’autres acteurs du secteur via le programme Lantern de la Tech Coalition, afin de permettre une détection plus large.

Même les liens externes sont analysés

L’un des aspects les plus intéressants du dispositif concerne les liens qui quittent les plateformes de Meta. L’entreprise utilise ses technologies de correspondance d’images et de vidéos pour analyser certains aperçus de liens externes. Si un contenu pédocriminel connu apparaît dans un aperçu, Meta affirme pouvoir le détecter et le signaler conformément aux obligations légales applicables.

Les liens identifiés comme problématiques peuvent ensuite être bloqués. Meta recherche alors les publicités, publications et commentaires qui les contiennent afin de les supprimer.

Les systèmes empêchent également la publication de certains contenus contenant ces liens sur Facebook, Instagram et Threads. Les publicités contenant des liens bloqués sont, elles, rejetées dès leur création.

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Des enquêtes qui ciblent les réseaux plutôt que les comptes isolés

Meta affirme ne pas se limiter à supprimer les comptes individuellement. L’entreprise dispose d’équipes spécialisées, comprenant notamment d’anciens enquêteurs du FBI, chargées d’identifier les réseaux de comptes utilisés par des prédateurs. L’objectif est de comprendre comment ces réseaux fonctionnent et se structurent, afin de pouvoir les perturber à un niveau plus large.

Cette approche permet également à Meta d’identifier plus rapidement les nouveaux comptes créés par des personnes déjà exclues de ses plateformes.

Une collaboration renforcée avec les autorités

Meta affirme également poursuivre sa collaboration avec les forces de l’ordre. Lorsqu’un contenu est identifié comme relevant de l’exploitation sexuelle des enfants, l’entreprise indique le supprimer et, lorsque les signaux montrent une diffusion malveillante par des prédateurs, désactiver les comptes concernés.

Meta transmet également les contenus concernés au National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) conformément aux obligations légales applicables.

En Inde, l’entreprise a annoncé en septembre qu’elle signalerait directement certains dossiers de sécurité concernant les enfants au National Cyber Crime Reporting Portal, géré par l’Indian Cybercrime Coordination Centre (I4C).

Une course permanente entre détection et contournement

La nouvelle stratégie de Meta montre surtout à quel point la modération des contenus pédocriminels est devenue une course permanente entre les systèmes de détection et les techniques utilisées pour les contourner.

L’utilisation de LLM pour analyser les publicités, d’agents IA pour tester les défenses et de systèmes capables d’étudier les destinations externes montre que la modération ne consiste plus uniquement à comparer une image à une base de contenus connus.

Meta cherche désormais à comprendre le contexte, le comportement et l’intention potentielle derrière une publication ou une publicité.

Les chiffres avancés par l’entreprise montrent l’ampleur du problème, mais ils doivent évidemment être considérés comme des données communiquées par Meta elle-même. Ils ne permettent pas, à eux seuls, d’évaluer l’efficacité globale de la plateforme ou de mesurer les contenus qui échapperaient encore à ses systèmes.