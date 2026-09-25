Trois ans après l’arrivée de GitHub Copilot dans les IDE grand public, le marché des outils IA pour développeurs a cessé d’être un empilement d’extensions concurrentes pour devenir un vrai champ de bataille industriel. La preuve la plus spectaculaire est arrivée en juin : Windsurf, l’un des IDE agentiques les plus utilisés, a été rebaptisé Devin Desktop par Cognition — épilogue d’un feuilleton qui a vu un rachat à 3 milliards de dollars par OpenAI s’effondrer sous la pression de Microsoft, avant que Google ne débauche une partie de l’équipe fondatrice pour 2,4 milliards.

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Dans ce paysage recomposé, aucun outil ne fait l’unanimité : un IDE agentique complet, deux agents conversationnels taillés pour le raisonnement et l’autonomie, un copilote de frappe déployé à l’échelle de l’entreprise, une plateforme cloud+local issue d’un rachat mouvementé et une option gratuite et open source répondent chacun à un usage différent.

Voici notre sélection des six outils qui comptent vraiment pour coder en 2026.

Cursor, l’IDE agentique qui reste la référence du quotidien

Bâti sur une base VS Code, Cursor s’est imposé comme l’outil préféré des développeurs indépendants et des équipes de startups grâce à son édition multi-fichiers et son mode agent capable d’intervenir directement sur une base de code existante de grande taille. C’est aujourd’hui la référence citée en premier dans la quasi-totalité des comparatifs 2026, loin devant la simple complétion automatique.

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Cursor propose six formules : Hobby gratuite, Pro à 20 dollars/mois (avec un crédit mensuel de 20 dollars de calcul IA), Pro+ à 60 dollars/mois (3 fois plus de crédits), Ultra à 200 dollars/mois (environ 20 fois l’usage du plan Pro), Teams à 40 dollars/utilisateur/mois et une offre Enterprise sur devis. La facturation est désormais indexée sur la consommation réelle de calcul : les modèles premium et le mode Max consomment le crédit plus vite, avec un dépassement facturé à l’usage une fois le forfait épuisé.

Claude Code, l’agent en ligne de commande qui muscle le raisonnement

Claude Code, l’agent en ligne de commande d’Anthropic, n’est pas un outil de complétion : c’est un assistant conversationnel pensé pour comprendre, expliquer et refactoriser du code complexe, capable de construire, déboguer, tester et déployer un projet avec peu d’intervention humaine.

Porté par Claude Opus 4.7, sorti le 16 avril 2026, il domine les classements agentiques avec 64,3 % sur SWE-bench Pro — le benchmark de référence pour mesurer la capacité d’un agent à résoudre de vrais tickets logiciels.

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Claude Code est inclus dans les abonnements Pro (20 dollars/mois), Max (100 dollars pour 5x l’usage, 200 dollars pour 20x), Team Premium (100 dollars/poste, 5 postes minimum) et Enterprise. Côté API, Opus 4.7 est facturé 5 dollars en entrée et 25 dollars en sortie par million de tokens : un tarif 67 % plus élevé que Sonnet 4.6, auquel s’ajoute un nouveau tokenizer qui peut générer jusqu’à 35 % de tokens en plus pour un même texte — un vrai paramètre à surveiller pour le coût réel d’un abonnement.

OpenAI Codex, l’outsider qui n’a plus rien d’un outsider

Codex n’est plus le nom d’une API abandonnée en 2023 : c’est aujourd’hui un binaire Rust sous licence Apache 2.0 qui tourne en ligne de commande, en service cloud, en extension d’IDE, dans l’appli ChatGPT, sur mobile et jusque dans une extension Chrome — avec un marketplace de plugins, des sous-agents, des hooks et le support du protocole MCP. Donnez-lui une tâche en langage naturel : il lit l’intégralité d’un dépôt, modifie le code sur plusieurs fichiers, fait tourner les tests dans un bac à sable isolé, puis ouvre lui-même une pull request.

Sur SWE-bench Pro, le modèle GPT-5.5 qui l’alimente affiche 58,6 % ; Sol, le tout dernier modèle-phare d’OpenAI dévoilé début septembre, grimpe à 64,6 %, au coude-à-coude avec Claude Opus 4.7. Côté tarifs, Codex est vendu comme les abonnements ChatGPT plutôt qu’en produit à part : Free, Go à 8 dollars/mois pour des tâches locales légères, Plus à 20 dollars/mois avec accès cloud complet, Pro 5x à 100 dollars/mois, Pro 20x à 200 dollars/mois, puis Business et Enterprise sur devis. En API pure, comptez 1,50 dollar en entrée et 6 dollars en sortie par million de tokens, avec un cache de prompt qui réduit la facture de 75 %.