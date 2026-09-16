Le premier Galaxy Z TriFold n’aura pas connu une carrière particulièrement longue, mais Samsung ne semble pas prêt à abandonner le concept. Selon une nouvelle fuite, son successeur, alias Galaxy Z TriFold 2, serait déjà en préparation avec trois priorités : réduire l’épaisseur, alléger le châssis et améliorer la durabilité, tout en maintenant un prix proche des 2 899 dollars du premier modèle.

Plus surprenant, Samsung envisagerait d’avancer son calendrier de lancement. L’arrivée du iPhone Duo, premier smartphone pliable d’Apple, pourrait pousser le constructeur coréen à accélérer une deuxième génération initialement attendue en 2027.

Samsung veut corriger les principaux défauts du premier TriFold

D’après le leaker Lanzuk, le Galaxy Z TriFold 2 bénéficierait d’une importante évolution de sa conception. Samsung chercherait notamment à réduire son poids et son épaisseur, deux caractéristiques qui pénalisaient fortement la première génération.

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Le Galaxy Z TriFold atteignait 12,9 mm une fois replié pour un poids de 309 grammes, des valeurs importantes même pour un appareil disposant de trois sections et de deux charnières.

Le successeur devrait donc adopter une structure plus légère et plus fine tout en gagnant en robustesse. Aucun chiffre précis n’est encore avancé, mais l’objectif paraît logique : pour qu’un smartphone tri-fold puisse dépasser le statut de démonstration technologique, il doit se rapprocher davantage du confort d’utilisation d’un pliable traditionnel.

Cette évolution pourrait cependant passer par une nouvelle conception de charnière. De précédentes informations évoquaient justement un mécanisme revu, susceptible d’améliorer la finesse et la durabilité de l’appareil.

C’est également l’un des éléments qui pourraient ralentir le projet. Sur un smartphone à deux articulations, modifier la charnière touche directement à la résistance, à l’alignement des trois parties et au comportement de l’écran flexible. Samsung pourrait donc conserver un lancement en 2027 si cette nouvelle architecture nécessite davantage de validation.

Le premier Galaxy Z TriFold n’aura vécu que quelques mois

Cette deuxième génération intervient après une première tentative relativement courte. Samsung avait lancé son Galaxy Z TriFold aux États-Unis en décembre 2025 avant de l’arrêter quelques mois plus tard. Le modèle a rapidement disparu des stocks, donnant au produit une carrière commerciale nettement plus brève que celle des Galaxy Z Fold traditionnels.

Cela ne signifie pas nécessairement que Samsung considérait le concept comme un échec définitif. Une première génération aussi complexe peut également servir à tester les procédés industriels, la résistance du format et l’intérêt des consommateurs avant une version plus aboutie.

Le TriFold représente en effet un défi nettement supérieur à celui d’un pliable classique. Deux charnières signifient davantage de pièces mobiles, une dalle flexible plus grande, une gestion plus complexe de l’épaisseur et plusieurs points susceptibles d’être soumis à des contraintes mécaniques.

En réduisant le poids et l’encombrement dès la deuxième génération, Samsung chercherait donc moins à réinventer le concept qu’à supprimer les compromis qui rendaient le premier modèle difficile à considérer comme un smartphone quotidien.

L’iPhone Duo pourrait accélérer le calendrier de Samsung

Le point le plus intéressant de la fuite concerne toutefois le calendrier. Le Galaxy Z TriFold 2 était jusqu’ici attendu en 2027, mais Samsung étudierait désormais la possibilité de le commercialiser plus tôt. Le constructeur réfléchirait également à accélérer un autre projet, celui d’un smartphone doté d’un écran coulissant.

L’arrivée du iPhone Duo pourrait jouer un rôle dans cette réflexion. Apple vient d’entrer sur le marché des smartphones pliables avec un appareil à 2 339 euros, équipé d’un écran intérieur de 7,6 pouces et d’un écran extérieur de 5,4 pouces. Son lancement donne surtout au segment une visibilité supplémentaire auprès d’un public qui n’avait jusqu’ici jamais acheté de pliable.

Pour Samsung, cette arrivée change légèrement la dynamique concurrentielle. Le constructeur coréen possède plusieurs années d’avance industrielle avec ses Galaxy Z Fold, mais Apple dispose d’un écosystème et d’une base d’utilisateurs capables de donner rapidement davantage de poids à cette catégorie.

Un TriFold de deuxième génération permettrait à Samsung de conserver une longueur d’avance sur le terrain des formats expérimentaux, plutôt que d’affronter Apple uniquement avec un appareil de type Fold relativement conventionnel.

Un prix toujours proche de 2 899 dollars ?

Samsung chercherait également à éviter une nouvelle augmentation importante du tarif. Selon la fuite, l’objectif serait de maintenir le Galaxy Z TriFold 2 à un prix « presque identique » aux 2 899 dollars demandés pour la première génération. Même sans augmentation, ce positionnement resterait extrêmement élevé. Il placerait le TriFold 2 environ 900 dollars au-dessus du prix de départ du iPhone Duo et largement au-dessus des pliables traditionnels.

Le défi sera d’autant plus important que le marché des composants traverse une période de hausse des coûts, notamment autour de la mémoire et du stockage. Des rumeurs évoquent déjà une augmentation pouvant atteindre 100 dollars pour certains Galaxy S26, ce qui montre que Samsung n’est pas épargné par ces pressions.

Maintenir le TriFold autour de 2 899 dollars tout en introduisant une nouvelle charnière, un châssis plus léger et une construction plus résistante nécessiterait donc soit une meilleure maîtrise industrielle, soit des compromis sur certaines configurations.

À ce niveau de prix, Samsung ne cherche de toute façon pas encore le volume. Le TriFold reste davantage une vitrine technologique destinée à démontrer jusqu’où peut aller sa maîtrise des écrans flexibles.

Samsung se moque d’Apple, mais surveille forcément le Duo

La situation prend une dimension particulière après la communication très offensive de Samsung lors de la présentation du iPhone Duo. La branche américaine du constructeur avait multiplié les plaisanteries sur l’arrivée tardive d’Apple dans le pliable, rappelant que Samsung commercialise ce type d’appareil depuis 2019. Le message était clair : Apple rejoint un marché que Samsung considère comme le sien depuis plusieurs générations.

Cette avance reste incontestable, mais elle n’empêche pas le Duo de modifier les priorités.

Si Samsung avance réellement le TriFold 2, cela ne signifierait pas nécessairement que le constructeur réagit dans l’urgence à Apple. Les cycles de développement sont trop longs pour qu’un produit aussi complexe soit conçu en quelques mois. En revanche, une concurrence plus forte peut parfaitement influencer le moment choisi pour commercialiser un appareil déjà en développement.

Le plus intéressant est finalement que les deux entreprises suivent des stratégies opposées. Apple vient seulement d’entrer sur le marché avec un pliable relativement classique dans son principe, mais très travaillé sur l’intégration matérielle et logicielle. Samsung, fort de plusieurs générations de Fold, peut désormais utiliser des formats beaucoup plus audacieux pour conserver son image de pionnier.

Le Galaxy Z TriFold 2 pourrait ainsi devenir moins une réponse directe au iPhone Duo qu’une manière pour Samsung de déplacer une nouvelle fois la frontière : maintenant qu’Apple possède enfin son pliable, le constructeur coréen doit démontrer que son avance de sept ans lui permet encore d’inventer ce qui vient après.