Le Nubia V90 Pro commence à se dévoiler à travers une série de rendus promotionnels publiés en ligne. Partagés par le leaker Evan Blass sur X, ces visuels montrent un smartphone de milieu de gamme qui reprend largement les codes esthétiques de son prédécesseur, tout en apportant quelques améliorations pratiques, notamment sur le stockage.

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Le nouveau modèle conserverait un profil relativement fin de 7,7 mm, un grand écran de 6,75 pouces et un appareil photo principal de 108 mégapixels. Il devrait également être proposé avec jusqu’à 512 Go de stockage, soit le double de la capacité maximale évoquée pour le V80 Pro.

Nubia n’a pas encore confirmé officiellement ces caractéristiques. Les rendus donnent néanmoins un premier aperçu d’un appareil qui semble privilégier les équipements utiles au quotidien plutôt qu’une refonte complète de son design.

Un design dans la continuité du Nubia V80

Les images divulguées révèlent un smartphone dont l’apparence rappelle fortement celle du Nubia V80 Design. Le V90 Pro conserverait notamment un grand bloc photo arrière, des lignes relativement sobres et un bouton d’alimentation rouge caractéristique de la marque.

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Trois coloris apparaissent sur les rendus : bordeaux, noir ou gris foncé, et bleu clair. Le châssis mesurerait 7,7 mm d’épaisseur, une finesse qui devrait faciliter la prise en main, même si le poids de l’appareil n’a pas été communiqué.

Le cadre latéral comporterait également un bouton supplémentaire situé sous le tiroir de la carte SIM. Sa fonction reste inconnue à ce stade. Il faudra attendre une présentation officielle pour savoir s’il s’agit d’un raccourci personnalisable ou d’une commande dédiée à une fonctionnalité particulière.

Un écran de 6,75 pouces adapté à un usage quotidien

Le Nubia V90 Pro serait équipé d’un écran de 6,75 pouces avec une découpe circulaire pour la caméra frontale. Selon les informations visibles dans les rendus, sa luminosité maximale atteindrait 1 000 nits.

Le smartphone prendrait également en charge les interactions tactiles avec les doigts mouillés. Cette fonction peut se révéler pratique sous la pluie ou lorsque les mains sont humides, même si son efficacité dépendra des conditions d’utilisation.

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Les autres caractéristiques de la dalle, notamment sa définition et son taux de rafraîchissement, ne sont pas précisées par la fuite. Il est donc encore difficile d’évaluer le niveau de confort visuel proposé par ce modèle face aux autres smartphones de sa catégorie.

Un capteur principal de 108 mégapixels

Le grand module photo arrière affiche clairement la mention « 108MP », ce qui laisse attendre un capteur principal de 108 mégapixels. L’îlot comprend trois ouvertures, un flash LED et le logo Neo Vision.

Cette disposition ne permet toutefois pas de confirmer la présence de trois véritables capteurs photo. Certaines ouvertures pourraient correspondre à des éléments dont le rôle reste à déterminer. Les caractéristiques des éventuels modules secondaires ne sont pas connues.

La résolution du capteur principal ne suffira pas, à elle seule, à déterminer la qualité des photos. Le traitement logiciel, les performances en basse lumière et la polyvalence des autres objectifs seront également à examiner lors des premiers tests.

Jusqu’à 512 Go de stockage et une prise casque

Le stockage constituerait l’une des évolutions les plus intéressantes du Nubia V90 Pro. Une version équipée de 512 Go serait prévue, soit une capacité deux fois supérieure au maximum annoncé pour son prédécesseur, le V80 Pro.

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Cette évolution offrirait davantage d’espace pour les photos, les vidéos, les applications et les fichiers conservés localement. Elle pourrait représenter un argument commercial concret pour les utilisateurs qui souhaitent éviter de dépendre systématiquement du stockage dans le cloud.

Autre particularité visible sur les rendus : le smartphone conserverait une prise casque de 3,5 mm sur sa tranche inférieure. Alors que ce connecteur disparaît de nombreux modèles récents, sa présence permettrait de brancher directement des écouteurs filaires sans adaptateur.

Une annonce officielle encore attendue

Le Nubia V90 Pro semble miser sur une formule éprouvée, avec un design familier, un appareil photo principal de 108 mégapixels et une capacité de stockage qui pourrait atteindre 512 Go. La prise casque et la compatibilité tactile avec les doigts mouillés compléteraient cet ensemble orienté vers les usages quotidiens.

Il manque toutefois plusieurs informations essentielles, notamment le processeur, la mémoire vive, la batterie, les caractéristiques détaillées de l’écran et le prix. La date de lancement et les marchés concernés restent également inconnus.

Ces rendus doivent donc être considérés comme un premier aperçu, et non comme une fiche technique définitive. Nubia devra encore préciser le positionnement du V90 Pro pour déterminer si ces améliorations suffiront à le rendre compétitif sur le segment du milieu de gamme.