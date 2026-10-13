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Apple a dévoilé le 13 octobre 2026 la deuxième génération de son HomePod mini. Le HomePod mini 2 passe à la puce Apple S10, adopte cinq coloris (rose, vert, bleu, blanc et minuit) et sert aussi de hub domotique. Elle coûte 169 euros en France. Apple n’a pas donné de prix pour la France.

Les précommandes sont ouvertes dans plus de 23 pays et régions. Les livraisons et la vente en magasin démarrent le vendredi 30 octobre. L’enceinte exige HomePod Software 27.2.

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Un son 360° piloté par la puce S10

La puce S10 alimente un « audio computationnel » qui analyse la musique en temps réel pour ajuster la dynamique, le volume et le rendu acoustique. L’enceinte peut fonctionner seule, en paire stéréo ou en multiroom.

Avec une Apple TV 4K de 4e génération, deux HomePod mini 2 (ou deux HomePod de 2e génération) forment un système surround à quatre enceintes : les paires avant et arrière doivent être identiques, et le réglage des délais et des niveaux se fait automatiquement.

Sur les Mac équipés du Wi-Fi 6E ou plus récent, un HomePod (ou une paire stéréo) peut servir d’enceinte par défaut.

Sound Glow : le haut de l’enceinte réagit à la musique

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Le dessus de l’enceinte s’illumine et pulse en suivant les basses et les aigus. Les couleurs sont tirées de la pochette de l’album en cours, et des ambiances comme la pluie déclenchent leurs propres animations. La commande vocale de Sound Glow nécessite un iPhone compatible Apple Intelligence.

Siri AI : plus tard, en anglais d’abord

La nouvelle architecture de Siri, fondée sur les derniers modèles Apple Foundation Models, n’est pas disponible au lancement : elle arrivera avec une mise à jour logicielle. Elle reconnaît jusqu’à six membres du foyer par la voix et, avec un iPhone ou un iPad compatible Apple Intelligence, exploite le contexte personnel (messages, rappels, calendrier, recettes).

Langues prévues : anglais, pour les États-Unis, l’Australie, le Canada, l’Inde, la Nouvelle-Zélande, Singapour, l’Afrique du Sud et le Royaume-Uni. Siri AI n’est pas disponible dans l’Union européenne sur iOS et iPadOS pour le moment. Apple précise que certaines fonctions côté serveur ont des limites d’usage quotidiennes et qu’un accès élargi deviendra payant.

Maison connectée : hub, alarmes et caméras

Le HomePod mini 2 commande serrures, portes de garage, stores, thermostats et lumières, avec scènes et automatisations, et sert de hub pour le contrôle à distance depuis l’app Maison. Il détecte aussi les alarmes de fumée et de monoxyde de carbone et envoie une notification à l’iPhone, à l’iPad et à l’Apple Watch (Apple rappelle qu’il ne faut pas s’y fier en cas d’urgence).

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Il fonctionne avec les caméras et sonnettes de la nouvelle gamme Apple Home Collection, avec reconnaissance des visages.