La hausse de prix des iPhone 18 Pro ne s’arrête pas au passage en caisse. Alors qu’Apple a augmenté de 100 euros le tarif de ses nouveaux modèles haut de gamme en France, le constructeur revoit également à la hausse certaines opérations de maintenance.

Le remplacement de la batterie d’un iPhone 18 Pro ou iPhone 18 Pro Max coûte désormais 149 euros hors AppleCare+, contre 135 euros pour les générations précédentes. Une augmentation relativement modeste prise isolément, mais qui s’inscrit dans une tendance plus large : acheter un appareil premium coûte plus cher en 2026, et le conserver en état pendant plusieurs années également.

149 euros pour remplacer la batterie d’un iPhone 18 Pro

Selon les tarifs affichés par Apple pour ses services de réparation, le remplacement de la batterie des nouveaux iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max est facturé 149 euros en France.

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Pour comparaison, la même opération coûte 135 euros sur un iPhone 17 Pro Max ou un iPhone 16 Pro Max. Apple applique donc une augmentation de 14 euros avec sa nouvelle génération.

La différence reste évidemment limitée face au prix total d’un smartphone dépassant désormais largement les 1 000 euros. Toutefois, elle devient plus significative lorsqu’elle est replacée dans le contexte tarifaire de cette génération. Apple a déjà augmenté de 100 euros le prix de départ des iPhone 18 Pro et 18 Pro Max par rapport à leurs prédécesseurs. Les deux modèles débutent respectivement à 1 479 et 1 629 euros en France, alors que le Pro Max peut désormais atteindre 2 To de stockage.

L’évolution ne concerne donc plus uniquement le prix d’acquisition. Le coût d’entretien du smartphone progresse lui aussi, même si toutes les réparations n’augmentent pas nécessairement dans les mêmes proportions.

Une dépense qui apparaîtra surtout après plusieurs années

Pour les premiers acheteurs des iPhone 18 Pro, cette augmentation du remplacement de batterie n’a évidemment rien d’urgent. Les appareils viennent tout juste d’arriver sur le marché et la plupart des utilisateurs ne devraient pas avoir besoin de cette intervention avant longtemps.

La batterie reste néanmoins l’un des composants qui vieillissent inévitablement dans un smartphone. Sa capacité diminue progressivement au fil des cycles de charge et de l’utilisation. Pour un utilisateur souhaitant conserver son iPhone pendant plusieurs années, remplacer la batterie peut donc devenir une solution beaucoup plus économique que changer complètement d’appareil.

La garantie standard d’Apple ne prend pas en charge l’usure normale d’une batterie. Elle peut intervenir en cas de défaut couvert, mais une batterie simplement dégradée par plusieurs années d’utilisation relève généralement d’une opération payante en dehors d’une couverture adaptée.

Cette question prend d’ailleurs davantage d’importance à mesure que la durée de vie logicielle des smartphones s’allonge. Un appareil capable de rester performant et mis à jour pendant plusieurs années a plus de chances de nécessiter au moins un remplacement de batterie au cours de sa carrière.

Une hausse de 14 euros paraît alors secondaire au moment de l’achat, mais elle participe au coût total de possession de l’appareil.

L’Apple Watch Series 12 en céramique peut coûter 739 euros à réparer

Les nouveaux iPhone ne sont pas les seuls appareils Apple pour lesquels une réparation hors garantie peut devenir coûteuse. La situation est encore plus spectaculaire avec la nouvelle Apple Watch Series 12 en céramique. Pour les dommages entrant dans la catégorie « autres domages », la réparation de la Watch Series 12 sans AppleCare+ peut atteindre 739 euros. Ce montant dépasse de 60 euros le coût annoncé pour une réparation comparable de l’Apple Watch Ultra 4 et de 120 euros celui de la précédente génération Ultra.

Le remplacement de la batterie de cette Series 12 en céramique est pour sa part facturé 109 euros. Même la version classique en aluminium illustre le poids potentiel d’une réparation importante. Le tarif peut atteindre 358,99 euros pour certains dommages, soit un montant qui se rapproche fortement du prix de départ de 449 euros de l’Apple Watch Series 12 elle-même.

Dans ce type de situation, la frontière entre réparer et remplacer l’appareil devient particulièrement étroite.

AppleCare+ change fortement l’équation

Ces tarifs permettent également de mieux comprendre la place prise par AppleCare+ dans l’écosystème du constructeur. Pour l’Apple Watch Series 12, la couverture permet de ramener certains frais de service liés à des dommages à 65 euros, bien loin des centaines d’euros pouvant être demandés hors couverture. Cette différence est naturellement à mettre en regard du prix de l’assurance elle-même. AppleCare+ représente un coût supplémentaire payé par l’utilisateur, qu’il ait finalement besoin ou non d’une réparation.

Le calcul dépend donc fortement du produit et de la manière dont il est utilisé.

Sur un appareil relativement accessible et facile à remplacer, une couverture supplémentaire peut sembler moins intéressante. Sur une Apple Watch en céramique ou un iPhone haut de gamme acheté plus de 1 000 euros, une réparation majeure peut en revanche suffire à changer complètement l’équation économique.

Apple se retrouve ainsi avec deux niveaux de prix très différents : le coût théorique d’une réparation hors couverture et le montant beaucoup plus réduit demandé aux clients ayant souscrit AppleCare+. Cette structure rend l’assurance d’autant plus visible à mesure que les tarifs de réparation augmentent.

Le prix des smartphones augmente, celui de leur entretien aussi

Apple n’est pas la seule marque à avoir relevé ses tarifs en 2026. Samsung et Google ont également augmenté le prix de plusieurs de leurs smartphones haut de gamme cette année, dans un contexte où les composants les plus avancés deviennent de plus en plus coûteux.

Les nouveaux appareils embarquent parallèlement des architectures toujours plus complexes. Les écrans OLED, les systèmes photographiques sophistiqués, les batteries à forte densité et les puces de dernière génération rendent les smartphones plus performants, mais peuvent aussi augmenter le coût des pièces et des interventions.

Dans le cas de l’iPhone 18 Pro, la hausse du remplacement de batterie reste relativement contenue. Elle devient surtout intéressante parce qu’elle intervient simultanément avec une augmentation du prix du téléphone.

Le consommateur ne doit donc plus uniquement regarder le tarif affiché lors du lancement. Pour un appareil destiné à être conservé quatre, cinq ou six ans, la batterie, les réparations éventuelles et la couverture contre les dommages deviennent une partie de plus en plus importante du budget.

Cette logique est encore plus évidente sur les appareils les plus premium d’Apple. Une réparation à 739 euros pour une Apple Watch en céramique rappelle qu’un matériau plus luxueux ne modifie pas seulement le prix d’achat : il peut également transformer radicalement la facture lorsqu’un accident survient.

À mesure qu’Apple pousse ses produits vers le haut de gamme et encourage ses clients à les conserver plus longtemps, le véritable prix d’un iPhone ou d’une Apple Watch ne se mesure plus uniquement le jour de l’achat, mais sur toute la durée de vie de l’appareil.