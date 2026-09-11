Les étiquettes énergétiques imposées par l’Union européenne permettent enfin de mettre des chiffres précis sur les batteries des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. Et si les capacités confirment largement les précédentes fuites, les résultats d’endurance révèlent une évolution beaucoup plus intéressante.

L’iPhone 18 Pro atteint désormais 52 heures dans le protocole européen avec une batterie de seulement 4 056 mAh. C’est neuf heures de plus que l’iPhone 17 Pro, alors que sa capacité n’augmente que de 68 mAh. Une progression qui met surtout en lumière les gains d’efficacité réalisés avec la nouvelle plateforme A20 Pro.

4 056 mAh pour l’iPhone 18 Pro, 5 391 mAh pour le Pro Max

Les fiches d’information européennes permettent de connaître les capacités nominales des deux nouveaux modèles. L’iPhone 18 Pro dispose d’une batterie de 4 056 mAh et obtient une endurance de 52 heures dans le test européen. L’iPhone 18 Pro Max monte à 5 391 mAh et atteint 62 heures. La précédente génération affichait respectivement 3 988 mAh et 43 heures pour l’iPhone 17 Pro, contre 4 823 mAh et 53 heures pour l’iPhone 17 Pro Max.

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Dans les deux cas, Apple gagne donc exactement 9 heures d’endurance. Mais, la manière d’y parvenir est radicalement différente.

Le Pro Max profite d’une augmentation substantielle de sa batterie : 568 mAh supplémentaires, soit environ 11,8 % de capacité en plus. Il dispose tout simplement d’une réserve énergétique nettement supérieure. Sur le petit Pro, l’augmentation n’est que de 68 mAh, soit environ 1,7 %. Elle est trop faible pour expliquer à elle seule un bond de 43 à 52 heures.

Le véritable progrès de l’iPhone 18 Pro vient de son efficacité

C’est donc l’iPhone 18 Pro qui livre le résultat le plus intéressant. Apple obtient environ 21 % d’endurance supplémentaire dans le protocole européen avec une capacité pratiquement inchangée. Les améliorations doivent par conséquent être recherchées ailleurs : dans le rendement du processeur, la gestion de l’écran, les composants radio et les optimisations d’iOS 27.

Le nouveau A20 Pro gravé en 2 nm occupe évidemment une place centrale dans cette équation. Apple a revu l’architecture de sa puce avec deux nouveaux « super cores », quatre cœurs à haute efficacité énergétique et un GPU à sept cœurs, tout en adoptant un nouveau packaging WMCM.

Cette dernière évolution est particulièrement intéressante pour les performances soutenues et la gestion thermique. La mémoire DRAM n’est plus empilée directement au-dessus du SoC, ce qui permet de mieux répartir la chaleur à l’intérieur du téléphone. Une meilleure efficacité énergétique ne signifie pas uniquement qu’un processeur consomme moins à pleine charge. Dans un smartphone, une grande partie de l’autonomie se joue dans les états intermédiaires : lecture de contenu, veille, synchronisation, tâches en arrière-plan et variations constantes de fréquence.

Les 9 heures supplémentaires du petit iPhone 18 Pro suggèrent donc qu’Apple a travaillé sur l’ensemble de cette chaîne plutôt que de simplement augmenter la taille de la batterie.

L’iPhone 18 Pro Max atteint 62 heures et prend l’avantage sur ses rivaux

Le protocole européen est également intéressant parce qu’il permet de comparer des smartphones de différentes marques dans des conditions standardisées. L’iPhone 18 Pro Max obtient 62 heures d’endurance. Le Galaxy S26 Ultra est crédité de 55 heures avec une batterie de 4 855 mAh, tandis que le Pixel 11 Pro XL atteint 50 heures et 10 minutes avec 5 000 mAh. Sur cette mesure, le flagship d’Apple possède donc sept heures d’avance sur le modèle Samsung et près de douze heures sur celui de Google.

Plus surprenant encore, le petit iPhone 18 Pro et ses 4 056 mAh atteignent 52 heures. Il dépasse ainsi légèrement le Pixel 11 Pro XL malgré une batterie environ 950 mAh plus petite.

Ces résultats ne signifient évidemment pas qu’un utilisateur obtiendra précisément 52 ou 62 heures entre deux recharges. L’autonomie réelle varie fortement selon la luminosité, le réseau mobile, les jeux, la caméra, la navigation GPS ou encore les applications utilisées.

L’intérêt de l’étiquette européenne réside ailleurs : elle fournit un protocole commun qui rend les écarts entre appareils beaucoup plus instructifs que des chiffres issus de méthodes de test différentes.

La capacité en mAh raconte de moins en moins toute l’histoire

Ces résultats illustrent aussi les limites des comparaisons basées uniquement sur les milliampères-heures. Sur Android, les batteries de 5 000 mAh sont devenues courantes depuis plusieurs générations, tandis que certains constructeurs utilisent désormais des cellules silicium-carbone pour atteindre des capacités encore supérieures sans augmenter proportionnellement l’épaisseur.

Apple conserve une approche différente, avec des capacités parfois nettement inférieures sur le papier.

Cela ne signifie pas que la capacité soit devenue secondaire. L’iPhone 18 Pro Max le démontre lui-même : une batterie 11,8 % plus grande contribue nécessairement à son excellente endurance. Mais la comparaison avec le petit Pro montre qu’un gain architectural peut être tout aussi important. L’intégration verticale d’Apple joue ici en sa faveur. Le constructeur contrôle le SoC, le système d’exploitation, une grande partie des mécanismes de gestion énergétique et les caractéristiques matérielles du téléphone.

Avec le A20 Pro et iOS 27, cette maîtrise semble produire un gain particulièrement visible sur le modèle compact.

Toutefois, Samsung garde un avantage sur la longévité de la batterie

Apple ne domine pas tous les critères des nouvelles étiquettes. Les batteries des iPhone 18 Pro sont données pour conserver au moins 80 % de leur capacité initiale après 1 000 cycles de charge, tandis que Samsung annonce 1 200 cycles pour ses modèles comparables.

Cette différence concerne davantage la longévité que l’autonomie quotidienne. Un téléphone peut offrir une excellente endurance lorsqu’il est neuf tout en voyant sa capacité se dégrader plus rapidement au fil des années. À l’heure où les smartphones premium dépassent régulièrement les 1 000 euros et sont conservés plus longtemps, le nombre de cycles devient donc un indicateur de plus en plus pertinent.

Les 62 heures du Pro Max constituent un argument immédiat. La capacité à conserver une grande partie de cette autonomie après plusieurs années en est un autre. C’est précisément l’un des intérêts de l’étiquette européenne : déplacer progressivement la discussion au-delà des seules performances observées au moment du lancement.

Les modèles européens pourraient même être légèrement désavantagés

Une dernière particularité doit être prise en compte. Les données publiées concernent les versions européennes des iPhone 18 Pro, qui disposent toujours d’un emplacement pour carte SIM physique. Sur certains autres marchés, Apple commercialise des modèles exclusivement eSIM. La suppression du mécanisme destiné à accueillir la carte SIM libère un petit volume à l’intérieur du châssis, qu’Apple peut exploiter pour augmenter légèrement la capacité de la batterie.

Les chiffres européens ne correspondent donc pas nécessairement aux capacités de toutes les variantes vendues dans le monde. Ils constituent néanmoins une excellente base de comparaison puisque les appareils commercialisés dans l’Union sont évalués selon le même cadre réglementaire.

Le petit iPhone 18 Pro est peut-être le véritable gagnant

L’iPhone 18 Pro Max affiche logiquement le chiffre le plus impressionnant avec ses 62 heures. Mais technologiquement, c’est probablement le modèle de 6,3 pouces qui raconte l’histoire la plus intéressante. Passer de 43 à 52 heures avec seulement 68 mAh supplémentaires signifie qu’Apple a trouvé une grande partie de son autonomie ailleurs que dans la batterie elle-même.

Le résultat rapproche même l’iPhone 18 Pro des 53 heures obtenues par l’iPhone 17 Pro Max l’année dernière. Les utilisateurs qui hésitent habituellement entre le confort d’un modèle compact et l’autonomie du grand format pourraient donc avoir moins de compromis à accepter cette génération.

Dans une industrie où l’augmentation de la capacité reste la méthode la plus évidente pour prolonger l’autonomie, Apple démontre ici l’intérêt d’une autre approche : améliorer chaque watt consommé avant de chercher simplement à ajouter des milliampères-heures.

Le chiffre le plus spectaculaire de l’iPhone 18 Pro n’est finalement ni 4 056 mAh ni même 52 heures, mais les 68 mAh qui séparent sa batterie de celle de son prédécesseur : presque rien sur le papier, pour neuf heures supplémentaires dans le test européen.