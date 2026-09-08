L’autonomie pourrait devenir l’un des arguments majeurs de l’iPhone 18 Pro Max. À quelques heures de sa présentation attendue, une nouvelle fuite évoque une batterie comprise entre 5 391 et 5 567 mAh, soit la plus grosse capacité jamais intégrée dans un iPhone.

Si ces chiffres se confirment, Apple franchirait un nouveau cap après plusieurs années d’optimisation progressive. La marque a longtemps compensé des batteries plus modestes que celles de ses concurrents grâce à l’efficacité de ses puces et à la gestion énergétique d’iOS. Avec l’iPhone 18 Pro Max, elle pourrait désormais combiner les deux : efficacité logicielle et cellule nettement plus généreuse.

Jusqu’à 5 567 mAh sur la version américaine

Selon les informations actuellement disponibles, l’iPhone 18 Pro Max embarquerait une batterie comprise entre 5 391 et 5 567 mAh. La valeur la plus élevée concernerait le modèle américain, qui serait toujours dépourvu de tiroir SIM physique et fonctionnerait uniquement avec l’eSIM. L’espace libéré à l’intérieur du châssis pourrait ainsi être réutilisé pour accueillir une cellule légèrement plus grande.

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À titre de comparaison, l’iPhone 17 Pro Max dispose d’une batterie de 5 088 mAh.

La progression serait donc comprise entre environ 6 et 9 % selon la version. Ce gain peut sembler modeste face aux énormes capacités affichées par certains smartphones chinois, mais il prend une autre dimension lorsqu’il est associé à l’efficacité énergétique historiquement élevée de l’iPhone.

Apple revient de très loin sur l’autonomie

L’image de l’iPhone a beaucoup changé sur ce terrain. Il y a une douzaine d’années, Samsung se moquait ouvertement des utilisateurs d’iPhone avec sa campagne publicitaire « Wall Huggers ». Le constructeur coréen mettait alors en scène des propriétaires d’iPhone cherchant désespérément une prise électrique dans un aéroport, tandis que le Galaxy S5 vantait son mode Ultra Power Saving et sa batterie amovible.

À l’époque, la critique n’était pas totalement infondée. Les iPhone embarquaient généralement des batteries plus petites que leurs concurrents Android, et certains modèles peinaient à tenir une journée complète en utilisation intensive.

La situation a progressivement changé avec l’amélioration des puces Apple Silicon, des écrans OLED, de la gestion des processus en arrière-plan et de l’optimisation énergétique d’iOS. Aujourd’hui, l’autonomie est devenue l’un des points forts des modèles Pro Max.

L’iPhone 18 Pro Max pourrait battre un nouveau record interne

L’actuel record de capacité chez Apple appartient donc à l’iPhone 17 Pro Max avec ses 5 088 mAh. Le passage à plus de 5 500 mAh constituerait une évolution importante, d’autant que Apple ne mise pas uniquement sur la taille de la batterie pour gagner en endurance.

L’iPhone 18 Pro Max devrait utiliser la nouvelle puce A20 Pro gravée en 2 nm, une génération censée améliorer encore l’efficacité énergétique. Des chambres à vapeur plus performantes sont également attendues pour mieux contrôler la température lors des charges prolongées.

Si Apple parvient à réduire la consommation du SoC tout en augmentant la capacité de la batterie de près de 10 %, le gain d’autonomie pourrait être plus important que ne le laisse penser le seul nombre de milliampères-heures. C’est précisément ce qui rend cette fuite intéressante.

Apple a longtemps fait plus avec moins

L’iPhone a souvent obtenu de bons résultats d’autonomie malgré des capacités inférieures à celles de ses concurrents. En 2017, l’iPhone X se contentait par exemple d’une batterie de 2 716 mAh, alors que le Pixel 2 XL atteignait 3 520 mAh et le Galaxy S8+ 3 500 mAh.

Cette différence n’empêchait pas nécessairement l’iPhone d’offrir une endurance correcte.

Apple contrôle à la fois le matériel et le logiciel, ce qui lui permet d’optimiser très finement les transitions entre les différents états de consommation du processeur, les tâches en arrière-plan et la gestion de l’écran. iOS limite aussi historiquement davantage certaines activités de fond qu’Android. Cette intégration verticale explique pourquoi comparer uniquement les capacités en mAh peut être trompeur.

Deux smartphones équipés de batteries identiques peuvent afficher des autonomies très différentes en fonction du SoC, de l’écran, du modem et du système d’exploitation.

L’iPhone 17 Pro Max avait déjà dépassé Samsung et Google en capacité

La génération précédente avait marqué un tournant symbolique. Pour la première fois, un iPhone Pro Max embarquait une batterie plus grande que celles de plusieurs flagships Android directs. L’iPhone 17 Pro Max et ses 5 088 mAh dépassaient ainsi le Galaxy S26 Ultra, resté à 5 000 mAh, ainsi que plusieurs générations où Samsung avait traditionnellement conservé l’avantage sur la capacité brute.

Le Pixel 11 Pro XL est quant à lui équipé d’une batterie de 5 200 mAh. Dans les tests cités, le Galaxy S26 conservait néanmoins un léger avantage d’endurance, avec 7 h 53 contre 7 h 46 pour l’iPhone 17 Pro Max. 7 minutes seulement séparaient donc les deux appareils.

Avec une batterie pouvant approcher 5 567 mAh, Apple pourrait cette fois prendre un avantage plus net, à condition que les nouvelles fonctions de l’iPhone 18 Pro Max ne consomment pas elles aussi davantage.

Les utilisateurs intensifs sont les premiers concernés

Cette augmentation de capacité vise particulièrement les utilisateurs qui sollicitent fortement leur smartphone. Un « power user » ne se contente pas forcément de passer beaucoup de temps devant l’écran. Il exploite aussi le multitâche, les applications professionnelles, la photo, la vidéo, le partage de connexion ou les fonctionnalités avancées du système.

Ces usages sollicitent davantage CPU, GPU, modem et stockage. Une autonomie élevée devient alors un critère beaucoup plus important que quelques points supplémentaires sur un benchmark. Les modèles Pro Max attirent précisément ce public parce qu’ils concentrent généralement les meilleures batteries, les écrans les plus grands et les composants les plus performants.

Pour Apple, augmenter encore la capacité permet donc de renforcer un avantage déjà bien installé sur le haut de gamme.

Mais, les constructeurs chinois ont déjà pris une autre direction

Toutefois, la limite de la stratégie Apple apparaît lorsqu’on regarde les récents smartphones chinois. Plusieurs constructeurs utilisent désormais des batteries silicium-carbone, capables d’offrir une densité énergétique supérieure aux cellules lithium-ion traditionnelles. Cette technologie permet d’intégrer davantage de capacité sans augmenter proportionnellement l’épaisseur ou le poids.

Certains modèles atteignent désormais 7 000,8 000 voire plus de 9 000 mAh. Un Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max équipé d’une batterie de 9 210 mAh aurait ainsi dépassé les 13 heures d’autonomie dans certains tests. À côté, 5 500 mAh peuvent sembler relativement modestes.

Mais, ce contraste montre surtout que la compétition sur l’autonomie est en train de changer de nature.

Apple, Samsung et Google pourraient finir par adopter le silicium-carbone

Apple continue pour l’instant d’utiliser une technologie lithium-ion plus conventionnelle, tout comme Samsung et Google. Cela limite la capacité maximale que les fabricants peuvent intégrer sans augmenter le volume du châssis. Le silicium-carbone offre une autre voie : augmenter la densité plutôt que simplement agrandir la batterie.

Samsung pourrait adopter cette technologie avec certains Galaxy S27, tandis qu’Apple et Google pourraient eux aussi s’y intéresser à plus long terme. Si cette transition se confirme, le plafond actuel autour de 5 000 à 5 500 mAh sur les flagships occidentaux pourrait rapidement disparaître.

L’iPhone 18 Pro Max pourrait donc représenter à la fois un record et l’une des dernières grandes évolutions basées sur une chimie de batterie plus traditionnelle.

L’autonomie devient un argument premium à part entière

Pendant longtemps, les smartphones haut de gamme étaient surtout différenciés par la puissance, l’écran ou la qualité photo. L’autonomie prend désormais une place beaucoup plus centrale. Les utilisateurs conservent leurs appareils plus longtemps, consomment davantage de vidéo, utilisent davantage l’IA locale et sollicitent constamment les réseaux 5G.

Dans ce contexte, une batterie capable de tenir une longue journée intensive apporte souvent plus de valeur qu’une augmentation marginale des performances. Apple semble l’avoir compris.

Le Pro Max n’est plus simplement « le grand iPhone ». Il devient aussi celui qui offre le plus de marge énergétique.

Le record de capacité pourrait surtout annoncer un changement de philosophie

Si l’iPhone 18 Pro Max atteint réellement 5 567 mAh, le chiffre sera évidemment important pour Apple. Mais, il raconte surtout une évolution plus profonde. La marque a longtemps privilégié l’efficacité au détriment de la capacité brute, comptant sur son contrôle du matériel et d’iOS pour compenser des batteries plus petites. Elle semble désormais accepter que, face à des usages toujours plus gourmands, l’optimisation seule ne suffit plus.

Le futur iPhone Pro Max pourrait ainsi combiner une puce 2 nm, une meilleure gestion thermique et la plus grande batterie jamais intégrée dans un iPhone. Reste à savoir si cette évolution suffira face aux smartphones chinois qui ont déjà déplacé la bataille vers des cellules de 7 000 mAh et plus.

Apple pourrait battre son propre record cette année. La vraie révolution viendra probablement lorsque la marque décidera, elle aussi, de changer de technologie de batterie.