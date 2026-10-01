Huawei complète sa nouvelle génération de smartphones haut de gamme avec le Mate 90, modèle standard de la série présenté en Chine. Plus accessible que les versions Mate 90 Pro et Mate 90 Pro Max, il conserve plusieurs caractéristiques ambitieuses, notamment un système photo RYYB à ouverture variable, une batterie de 6 600 mAh et HarmonyOS 7.

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Le smartphone démarre à 5 999 yuans en Chine et embarque le Kirin 9030, déjà présent sur le Mate 80 Pro. Huawei revendique néanmoins d’importants gains par rapport au Kirin 9020 de la génération précédente.

Le Kirin 9030 reste au cœur du Mate 90

Contrairement au Mate 90 Pro et à son Kirin 9035, ou au Mate 90 Pro Max équipé d’un Kirin 9050 ou 9050 Pro, le Mate 90 reprend donc le Kirin 9030.

Huawei affirme toutefois que la puce bénéficie d’une optimisation importante par rapport au Kirin 9020. Selon les tests du constructeur, le CPU progresse de 13 %, le GPU de 54 % et le NPU de 13 %, pour une amélioration globale annoncée de 27 %.

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Le Kirin 9030 prend également en charge le ray tracing matériel, avec une capacité annoncée de 31 millions de rayons par seconde. Huawei indique avoir testé cette technologie notamment dans Wuthering Waves, même si son fonctionnement reste limité à certaines scènes.

Le système de planification FFRT développé par Huawei est par ailleurs présenté comme capable de doubler les vitesses de chargement des images.

Un design familier et une résistance renforcée

Le Mate 90 adopte un écran plat de 6,75 pouces et reprend la construction de type Xuanwu utilisée par Huawei. Le smartphone bénéficie notamment du verre Kunlun de troisième génération et d’un matériau en fibre de nylon. Huawei annonce une résistance aux chutes supérieure de plus de 50 % à celle de la série Mate 80.

Le Mate 90 est également certifié IP68 pour une immersion jusqu’à 6 mètres et IP69 pour résister aux jets d’eau à haute température et haute pression.

Huawei rappelle toutefois qu’il s’agit de résultats obtenus en laboratoire et que ces certifications ne constituent pas une garantie de résistance permanente à l’eau. Les dégâts liés aux liquides ne sont pas couverts par la garantie.

L’écran tactile est par ailleurs conçu pour continuer à fonctionner avec les doigts mouillés.

Le Mate 90 est proposé en Crystal Green, Crystal Pink, Zero White et Obsidian Black. Les versions verte et rose adoptent un dos avec motif en treillis, tandis que les deux autres arborent une finition plus sobre.

Trois caméras RYYB à l’arrière

Huawei équipe le Mate 90 de trois capteurs photo : 50 mégapixels principal, capteur RYYB de 1/1.56 pouce, OIS et ouverture variable f/1,4 à f/4,0 ; 50 mégapixels téléobjectif RYYB, ouverture f/2.2, OIS, zoom optique 4x et zoom de qualité optique 8x et 40 mégapixels ultra grand-angle RYYB, ouverture f/2.2.

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Le système principal profite également de la caméra Red Maple de troisième génération, dont Huawei revendique une amélioration de 37 % de la précision des couleurs.

L’ouverture variable constitue l’une des particularités du Mate 90. En f/1.4, le capteur peut générer davantage de flou d’arrière-plan, notamment pour les portraits. En f/4.0, une plus grande partie de la scène peut rester nette.

XMAGE veut guider l’utilisateur pendant la prise de vue

Huawei intègre également son assistant photo XMAGE. Dans les modes photo et portrait, le système peut proposer, dans la plage de zoom 4x, 13 poses pour les photos de groupe ou 14 compositions différentes.

Les suggestions de composition doivent toutefois être activées manuellement.

Le smartphone dispose également d’un mode de diffusion en direct capable de démarrer un stream en une pression. Il active notamment le mode Ne pas déranger et l’accélération réseau, tout en utilisant la reconnaissance des visages et des produits pour déplacer automatiquement la mise au point entre différents sujets.

Une batterie de 6 600 mAh

Le Mate 90 gagne nettement en capacité de batterie. Il embarque une batterie de 6 600 mAh, pour une capacité nominale de 6 415 mAh, contre 5 750 mAh sur le Mate 80.

En revanche, les vitesses de recharge restent identiques à celles de la génération précédente : 66 W en filaire avec un chargeur Huawei de 66 W ou plus, et 50 W en sans-fil avec le chargeur sans fil propriétaire de Huawei.

Huawei mise également sur son mode d’exploration extérieur, capable de porter l’autonomie jusqu’à 15 jours selon les usages annoncés. Petal Maps peut fournir jusqu’à 36 heures de navigation avec l’écran éteint dans ce mode.

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Connectivité et communication satellite

Le Mate 90 peut automatiquement basculer entre ses antennes Wi-Fi et cellulaires afin de privilégier la meilleure connexion. La fonction de partage réseau multi-appareils permet également à jusqu’à quatre appareils HarmonyOS 7 proches de mutualiser leur connexion. Huawei affirme que cette technologie peut accélérer les transferts de fichiers jusqu’à 40 % dans les environnements très fréquentés.

Le smartphone prend aussi en charge la messagerie satellite BeiDou, y compris l’envoi d’images. Cette fonction reste cependant limitée à la Chine continentale et nécessite une vue dégagée vers le ciel.

Elle doit être activée au préalable via MeeTime ou auprès de l’opérateur.

Une montre Huawei associée peut également déclencher un appel d’urgence via le smartphone. Au lancement, cette fonction est limitée aux interactions entre appareils de la série Mate 90.

HarmonyOS 7 et sécurité renforcée

Le Mate 90 est livré avec HarmonyOS 7. Huawei indique également qu’il peut communiquer avec un iPhone pour certaines fonctions, notamment le transfert d’appels, le transfert de fichiers et les notifications de messages.

Côté sécurité, le smartphone intègre un Mobile Security Processor prenant notamment en charge la cryptographie post-quantique pour le déverrouillage et les paiements.

Huawei ajoute enfin une fonction de détection des voix modifiées pour les appels classiques, MeeTime et WeChat. Là encore, l’entreprise précise que les alertes constituent uniquement des indications et ne garantissent pas l’identification correcte d’une voix artificielle.

Un Mate 90 à partir de 5 999 yuans

Le Huawei Mate 90 est proposé en Chine dans trois configurations :

Configuration Prix 12 Go + 256 Go 5 999 yuans 12 Go + 512 Go 6 999 yuans 12 Go + 1 To 8 499 yuans

Le modèle de base démarre donc à 5 999 yuans, tandis que la version 1 To atteint 8 499 yuans. Pour l’instant, Huawei n’a communiqué ni prix ni date de disponibilité internationale.

Avec ce Mate 90, Huawei propose finalement une évolution assez équilibrée de son modèle standard : le Kirin 9030 reste en place, mais le constructeur l’accompagne d’un système photo RYYB ambitieux, d’une batterie nettement plus généreuse et de nombreuses fonctions liées à HarmonyOS 7.