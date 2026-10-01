Samsung semble avoir définitivement abandonné le traditionnel alignement vertical des appareils photo de ses Galaxy Ultra. Alors que le Galaxy S26 Ultra adopte déjà une nouvelle organisation, les premières coques destinées au Galaxy S27 Ultra suggèrent que Samsung conserverait une large barre photo horizontale à l’arrière.

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Cette évolution rappelle directement le Galaxy S10 de 2019, tout en s’inscrivant dans une tendance désormais visible chez plusieurs constructeurs. Mais les nouvelles fuites apportent surtout une petite énigme : la position du capteur de mise au point laser n’apparaît pas clairement sur certaines coques.

Quatre coques, quatre interprétations

Le Galaxy S27 Ultra ne devrait pas être présenté avant plusieurs mois, mais les fabricants d’accessoires semblent déjà préparer leurs produits. Selon le leaker Ice Universe, quatre coques différentes seraient récemment apparues, avec des variations dans la disposition des ouvertures.

Toutes ont néanmoins un point commun : elles semblent confirmer la présence d’une barre photo horizontale occupant une large partie de la face arrière. La coque la plus détaillée montre deux grandes ouvertures à gauche, destinées vraisemblablement aux capteurs principal et ultra grand-angle. Deux autres ouvertures voisines semblent réservées au téléobjectif et au flash LED.

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Mais un élément manque : le capteur Laser AF.

Où est passé le Laser AF ?

Cette absence est suffisamment inhabituelle pour soulever des questions. Les précédents rendus du Galaxy S27 Ultra avaient suggéré que le système de mise au point laser pourrait être intégré dans le deuxième module en forme de pilule.

Toutefois, les fabricants de coques pourraient simplement ne pas disposer des informations définitives concernant la position exacte des composants. Le fait que quatre modèles différents circulent avec des ouvertures légèrement différentes laisse justement penser que les accessoiristes travaillent encore à partir d’informations incomplètes.

Samsung n’a évidemment aucun intérêt à abandonner la mise au point automatique sur son modèle Ultra. La question porte donc davantage sur la manière dont le système sera intégré que sur sa disparition. Il est également possible que le nouveau positionnement des composants permette de masquer davantage certains éléments dans la barre photo, ce qui expliquerait pourquoi ils ne sont pas systématiquement visibles sur les coques.

Une barre photo qui semble désormais actée

Malgré ces incertitudes, cette nouvelle vague de fuites renforce une information : le Galaxy S27 Ultra devrait bien adopter cette nouvelle esthétique arrière. Samsung semble ainsi vouloir rompre avec plusieurs générations de smartphones Galaxy Ultra dont les appareils photo étaient disposés séparément, les uns sous les autres.

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La nouvelle barre horizontale donnera au smartphone une identité visuelle nettement différente. Elle rappelle le langage esthétique du Galaxy S10 tout en se rapprochant des choix effectués récemment par d’autres fabricants.

Pour les utilisateurs, le changement sera surtout visible au premier regard. Le dos du Galaxy S27 Ultra devrait être beaucoup plus marqué par son bloc photo que les générations précédentes.

Un changement esthétique avant tout

Le design du Galaxy S27 Ultra fait déjà débat, mais cette évolution n’est pas forcément synonyme de rupture technologique sur tous les fronts. Les informations disponibles à ce stade concernent principalement l’apparence du smartphone et la disposition de ses différents capteurs.

Les caractéristiques définitives de la partie photo restent encore largement à confirmer. Il faudra notamment attendre les prochaines fuites concernant les capteurs, les focales et les éventuelles évolutions du traitement logiciel pour déterminer si Samsung prépare une véritable refonte photographique ou essentiellement un changement de design.

Le Galaxy S27 Ultra devrait être présenté selon le calendrier habituel de Samsung au début de 2027. D’ici là, ces nouvelles coques donnent surtout un aperçu de ce qui pourrait devenir le nouveau visage des Galaxy Ultra.

Et si Samsung conserve effectivement cette barre photo horizontale, il faudra rapidement s’y habituer : après plusieurs années d’un design relativement reconnaissable, le constructeur semble prêt à changer radicalement la signature visuelle de son smartphone le plus haut de gamme.