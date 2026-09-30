Samsung renouvelle sa gamme de tablettes haut de gamme avec les Galaxy Tab S12 Plus et Galaxy Tab S12 Ultra. Cette nouvelle génération conserve une stratégie particulière : le constructeur alterne les renouvellements des modèles classiques et Plus, tandis que l’Ultra bénéficie d’une mise à jour chaque année.

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Résultat, la Galaxy Tab S12 Plus évolue nettement par rapport à la Tab S10 Plus, tandis que la Tab S12 Ultra reste très proche de la Tab S11 Ultra lancée l’an dernier. Et une absence se fait remarquer : aucune Galaxy Tab S12 standard n’est annoncée cette année.

La Galaxy Tab S12 Plus bénéficie d’une vraie évolution

La Galaxy Tab S12 Plus constitue la nouveauté la plus intéressante de cette génération. Samsung augmente légèrement la taille de son écran, qui atteint désormais 12,6 pouces, tout en améliorant sa luminosité. La tablette est également plus fine et plus légère que la Galaxy Tab S10 Plus. Elle embarque surtout le nouveau MediaTek Dimensity 9500, qui représente deux générations d’avance sur le Dimensity 9300+ de son prédécesseur.

Samsung augmente également la capacité de la batterie, désormais de 10 600 mAh.

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Cette combinaison d’un écran amélioré, d’un nouveau processeur et d’une batterie plus importante positionne la Tab S12 Plus comme une évolution particulièrement significative pour les utilisateurs d’une Tab S10 Plus ou d’un modèle plus ancien.

En revanche, cette montée en gamme s’accompagne d’une hausse de prix de 200 dollars, avec un tarif de départ fixé à 1 199 dollars.

La Galaxy Tab S12 Ultra joue davantage la carte de la continuité

La situation est différente pour la Galaxy Tab S12 Ultra. Le modèle conserve pratiquement tous les éléments introduits avec la Tab S11 Ultra. Samsung se contente principalement d’un nouveau processeur et d’une amélioration du système audio spatial à quatre canaux, également disponible sur la version Plus.

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Le reste de la fiche technique évolue peu. On retrouve ainsi un écran de 14,6 pouces, une batterie de 11 600 mAh et une épaisseur de seulement 5,1 mm, sans changement annoncé par rapport à la génération précédente. La caméra frontale reste également intégrée dans une petite encoche sur l’Ultra, tandis que la Tab S12 Plus place sa caméra directement dans la bordure de l’écran.

Cette continuité s’accompagne pourtant d’une augmentation de prix de 200 dollars, portant le tarif de départ de la Tab S12 Ultra à 1 399 dollars.

Des écrans OLED à 1 600 nits

Les deux nouvelles tablettes profitent d’écrans OLED capables d’atteindre 1 600 nits de luminosité maximale. Samsung conserve également une certification IP68, apportant une protection contre la poussière et l’eau.

Autre argument important pour les utilisateurs qui conservent leur tablette plusieurs années : les Galaxy Tab S12 Plus et Ultra bénéficieront de sept années de mises à jour Android.

Le constructeur fournit également un S Pen directement dans la boîte.

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Photoshop arrive enfin sur les tablettes Android

Samsung accompagne le lancement matériel d’une nouveauté logicielle particulièrement intéressante : Adobe Photoshop arrive officiellement sur les tablettes Android. L’application sera toutefois disponible en exclusivité sur le Galaxy Store pendant six mois. Cette version de Photoshop est adaptée à l’utilisation sur grand écran et prend en charge le S Pen. Elle intègre également les fonctionnalités d’intelligence artificielle d’Adobe.

Pour Samsung, l’arrivée de Photoshop sur ses tablettes haut de gamme renforce clairement leur positionnement comme outils de création, au-delà de la simple consommation de contenus.

Pas de Galaxy Tab S12 classique cette année

Samsung n’a pas annoncé de Galaxy Tab S12 standard. La stratégie actuelle du constructeur consiste à renouveler alternativement ses modèles réguliers et Plus, tandis que l’Ultra évolue chaque année. Les utilisateurs à la recherche d’un modèle plus compact devront donc, selon cette stratégie, attendre 2027 pour voir arriver la prochaine génération de tablette standard.

Cela laisse les Tab S12 Plus et Ultra occuper seules le haut de la gamme Samsung cette année.

Prix et disponibilité

Les Galaxy Tab S12 Plus et Galaxy Tab S12 Ultra seront commercialisées à partir du 7 octobre. La Galaxy Tab S12 Plus débutera à 1 199 dollars, tandis que la Tab S12 Ultra sera proposée à partir de 1 399 dollars. À l’heure où j’écris ces lignes nous ne connaissons pas encore le prix en France.

La différence de philosophie entre les deux modèles est assez nette. La Tab S12 Plus représente le changement le plus important, notamment pour les propriétaires d’une Tab S10 Plus ou d’une génération antérieure, alors que l’Ultra mise principalement sur la continuité et un nouveau processeur.

Samsung conserve ainsi deux approches dans sa gamme premium : une Plus qui évolue réellement après deux générations, et une Ultra qui capitalise sur un design déjà profondément renouvelé l’année précédente.