Xiaomi complète sa nouvelle génération de tablettes avec les Xiaomi Pad 9 et Xiaomi Pad 9 Pro, officiellement présentées en Chine. Deux modèles plus accessibles que la Pad 9 Pro Max lancée quelques semaines auparavant, mais qui conservent des caractéristiques particulièrement ambitieuses.

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La Xiaomi Pad 9 mise sur un écran 11,2 pouces 144 Hz, le Snapdragon 8 s Gen 4 et une batterie de 9 720 mAh, tandis que la Xiaomi Pad 9 Pro monte nettement en gamme avec une dalle de 12,5 pouces, le Snapdragon 8 Elite Gen 5 et une imposante batterie de 11 000 mAh.

Les prix débutent respectivement à 2 999 yuans et 3 799 yuans, soit environ 360 et 455 euros en conversion directe.

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Xiaomi Pad 9 : un écran 3,2K à 144 Hz

La Xiaomi Pad 9 adopte un écran LCD de 11,2 pouces affichant une définition 3,2K. La dalle propose un taux de rafraîchissement adaptatif pouvant atteindre 144 Hz ainsi qu’une luminosité maximale de 1 000 nits. Elle couvre l’espace colorimétrique DCI-P3 et prend en charge un affichage sur 12 bits.

Xiaomi met également l’accent sur le confort visuel avec des certifications concernant la réduction de la lumière bleue au niveau matériel et l’absence de scintillement.

Une version Soft Light Edition est également proposée. Elle entraîne un supplément de 200 yuans par rapport au modèle équivalent.

Le Snapdragon 8s Gen 4 reste aux commandes

À l’intérieur, Xiaomi conserve le Snapdragon 8s Gen 4. Il s’agit du même processeur que celui utilisé par la Xiaomi Pad 8. La nouvelle génération ne doit donc pas apporter de révolution en matière de performances brutes sur le modèle standard. Xiaomi semble avoir concentré les évolutions sur les autres caractéristiques de la tablette plutôt que sur son SoC.

La différence avec la Pad 9 Pro devient par conséquent beaucoup plus importante cette année.

Une batterie de 9 720 mAh

La Xiaomi Pad 9 embarque une batterie de 9 720 mAh compatible avec une recharge filaire de 45 W. Selon les mesures communiquées par le constructeur, cette capacité permettrait d’atteindre jusqu’à 14,5 heures de lecture de vidéos courtes. Xiaomi annonce également jusqu’à 20 heures de réunions en ligne.

Comme toujours, ces autonomies devront être confrontées à des tests indépendants, mais la capacité de la batterie reste importante compte tenu de la finesse de l’appareil.

Seulement 5,75 mm d’épaisseur

Malgré sa batterie, la Xiaomi Pad 9 ne mesure que 5,75 mm d’épaisseur. Son poids s’établit à 485 grammes. La tablette dispose également de quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos, du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 6.0. Pour la photographie et les appels vidéo, Xiaomi installe un appareil photo principal de 50 mégapixels à l’arrière et une caméra frontale de 13 mégapixels. La tablette fonctionne sous HyperOS 4.

Quatre coloris sont proposés en Chine : Peach Pink, Spruce Green, Black et Silver.

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Xiaomi Pad 9 Pro : passage à 12,5 pouces

La Xiaomi Pad 9 Pro se distingue immédiatement par son écran plus grand. Xiaomi abandonne la dalle de 11,2 pouces de la Pad 8 Pro au profit d’un écran LCD de 12,5 pouces. La définition reste de 3,2K et le taux de rafraîchissement atteint toujours 144 Hz, tandis que la luminosité maximale passe en revanche de 800 nits sur la génération précédente à 1 000 nits. L’écran couvre l’espace DCI-P3 et bénéficie d’une gradation DC sur toute sa plage de luminosité. Xiaomi annonce également une certification TÜV Rheinland pour le confort visuel.

La Xiaomi Pad 9 Pro se rapproche ainsi davantage d’un véritable écran d’ordinateur portable, ce qui correspond à son positionnement plus orienté vers la productivité.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 pour la Pad 9 Pro

La différence avec le modèle standard devient encore plus importante au niveau du processeur. La Xiaomi Pad 9 Pro adopte le Snapdragon 8 Elite Gen 5. Selon Xiaomi, la tablette dépasse 3,4 millions de points sur AnTuTu. Ce chiffre communiqué par le constructeur reste naturellement à considérer comme un indicateur synthétique plutôt que comme une représentation directe des performances dans les applications.

Pour maintenir le SoC à température, Xiaomi utilise un système de refroidissement intégrant plus de 22 000 mm² de graphite. Cette configuration devrait notamment permettre à la tablette de mieux maintenir ses performances lors des jeux ou des charges de travail prolongées.

Une énorme batterie de 11 000 mAh

La batterie constitue l’une des principales améliorations de cette génération. La Xiaomi Pad 8 Pro disposait d’une capacité de 9 200 mAh, tandis que la Xiaomi Pad 9 Pro passe à 11 000 mAh, soit une augmentation de près de 20 %. La recharge filaire atteint 67 W. Plus original, la tablette prend également en charge une recharge inversée de 22,5 W. Elle peut donc servir de batterie externe pour recharger un smartphone ou un autre appareil compatible.

Cette fonction peut s’avérer particulièrement pratique en déplacement compte tenu de la capacité disponible.

Six haut-parleurs et quatre microphones

Xiaomi améliore également fortement la partie audio. La Pad 8 Pro utilisait quatre haut-parleurs, tandis que la Xiaomi Pad 9 Pro passe à six haut-parleurs. Le constructeur ajoute également un ensemble de quatre microphones, notamment destiné à améliorer les appels et visioconférences. Ces caractéristiques renforcent le positionnement de la tablette comme machine hybride destinée aussi bien au divertissement qu’au travail.

Malgré l’écran de 12,5 pouces et la batterie de 11 000 mAh, Xiaomi maintient une épaisseur de seulement 5,8 mm. Le poids atteint 580 grammes.

HyperOS 4 veut rapprocher la tablette du PC

Le matériel n’est qu’une partie de la stratégie de Xiaomi. La Pad 9 Pro fonctionne sous HyperOS 4 avec plusieurs applications adaptées à une utilisation proche de celle d’un ordinateur. Xiaomi cite notamment une version complète de WPS ainsi que CapCut Pro. La tablette prend également en charge le Xiaomi Focus Stylus Pro ainsi qu’un clavier dédié.

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Avec son écran de 12,5 pouces et ces accessoires, Xiaomi cherche clairement à positionner la Pad 9 Pro comme une alternative légère à un ordinateur portable pour certaines tâches.

Les accessoires restent néanmoins indispensables pour réellement profiter de cette orientation productive.

Pad 9 Pro Max, Pad 9 Pro et Pad 9 : trois niveaux de gamme

La famille Pad 9 comprend désormais trois principaux modèles. Au sommet se trouve la Xiaomi Pad 9 Pro Max, déjà présentée en septembre avec un écran de 13,3 pouces à 144 Hz et surtout la puce maison Xring O3. La Pad 9 Pro constitue le modèle intermédiaire avec son écran de 12,5 pouces et son Snapdragon 8 Elite Gen 5. Enfin, la Pad 9 conserve un format plus compact de 11,2 pouces et un Snapdragon 8s Gen 4.

Xiaomi dispose ainsi d’une gamme capable de couvrir des usages et des budgets assez différents, du modèle relativement compact à une tablette proche d’un ordinateur portable.

Prix des Xiaomi Pad 9 et Pad 9 Pro

La Xiaomi Pad 9 débute à 2 999 yuans pour la configuration équipée de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. La version 8+256 Go est proposée à 3 299 yuans, tandis que sa déclinaison Soft Light atteint 3 499 yuans. La configuration 12+256 Go coûte 3 799 yuans.

La Xiaomi Pad 9 Pro commence à 3 799 yuans en 8+128 Go. Il faut compter 4 099 yuans pour 8+256 Go, 4 599 yuans pour 12+256 Go et 4 799 yuans pour la Soft Light Edition correspondante. La version la plus équipée, avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage, atteint 4 999 yuans.

À configuration 8+128 Go identique, la Pad 9 Pro demande donc un supplément de 800 yuans par rapport à la Pad 9.

Entre les deux tablettes, la Pad 9 Pro apparaît comme celle qui évolue le plus fortement. Son écran passe à 12,5 pouces, la batterie atteint 11 000 mAh, le système audio gagne deux haut-parleurs supplémentaires et le Snapdragon 8 Elite Gen 5 apporte un véritable saut de performances. La Pad 9 standard est plus conservatrice, notamment parce qu’elle conserve le Snapdragon 8s Gen 4.

Cette segmentation permet toutefois à Xiaomi de proposer trois expériences bien distinctes : Pad 9 pour la mobilité, Pad 9 Pro pour la puissance et la productivité, et Pad 9 Pro Max pour le très grand format et la puce Xring O3. Reste maintenant la question essentielle pour les utilisateurs européens : Xiaomi n’a pas encore détaillé dans les informations communiquées ici