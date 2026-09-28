Honor décline une nouvelle fois sa tablette MagicPad 4, mais cette version destinée au marché chinois n’est pas exactement celle commercialisée à l’international. Le constructeur abandonne notamment l’écran OLED au profit d’une dalle LCD 165 Hz et remplace la plateforme Snapdragon utilisée sur le modèle global.

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Le résultat reste toutefois ambitieux : écran 3K à haute fréquence de rafraîchissement, Snapdragon 8s Gen 4, batterie de 10 100 mAh et fonctions de partage entre différents écosystèmes. La tablette est commercialisée en Chine à partir de 3 299 yuans.

Un écran LCD 3K qui monte à 165 Hz

La MagicPad 4 chinoise embarque une dalle LCD de 12,1 pouces affichant 3 000 × 1 872 pixels, soit une densité de 292 pixels par pouce. Son principal argument est son taux de rafraîchissement pouvant atteindre 165 Hz, avec plusieurs paliers disponibles : 60, 90, 120, 144 et 165 Hz.

Honor annonce une luminosité maximale de 700 nits et une compatibilité avec les standards IMAX Enhanced et HDR Vivid. La marque intègre également sa technologie Oasis dédiée au confort visuel.

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Ce choix est intéressant puisqu’il distingue clairement cette version chinoise de la MagicPad 4 internationale, qui utilise une dalle OLED. Le LCD peut sembler moins premium sur le papier, mais son taux de rafraîchissement particulièrement élevé vise davantage la fluidité et certains usages multimédias.

Snapdragon 8s Gen 4 et refroidissement renforcé

La tablette utilise le Snapdragon 8s Gen 4, associé à un GPU Adreno 825. Honor l’accompagne d’une architecture thermique destinée à maintenir les performances lors des charges prolongées. La surface de dissipation en graphite dépasse 37 000 mm², tandis que Honor annonce une amélioration de 11,7 % de l’efficacité de dissipation par rapport à la génération précédente.

La tablette sera proposée avec 8 ou 12 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage dans les configurations annoncées. Elle fonctionne sous MagicOS 10 basé sur Android 16.

Une batterie de 10 100 mAh dans seulement 6,29 mm

L’autre caractéristique notable est la batterie. Honor intègre une capacité de 10 100 mAh, avec une recharge rapide 66 W via la technologie Honor SuperCharge.

La marque annonce jusqu’à 70 jours d’autonomie en veille, une donnée qui doit naturellement être comprise comme une mesure constructeur réalisée dans des conditions spécifiques et qui ne reflète pas une utilisation quotidienne classique.

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Malgré cette batterie importante, la tablette conserve une épaisseur de seulement 6,29 mm pour un poids de 537 grammes. Le compromis entre finesse, poids et capacité constitue donc une partie importante du positionnement de cette MagicPad 4.

Six haut-parleurs pour accompagner l’écran

Honor ne néglige pas la partie multimédia. La tablette intègre six haut-parleurs, trois microphones et une compatibilité avec l’audio spatial 3D. L’ensemble est destiné aussi bien à la consommation de contenus qu’aux usages professionnels, notamment les visioconférences. L’association entre la dalle 165 Hz et le système audio devrait ainsi permettre à la tablette de couvrir des usages assez larges, du divertissement à la productivité.

La connectique comprend du Wi-Fi 7, du Bluetooth 6.0 et un port USB Type-C.

Honor veut faciliter le travail entre appareils

Sur le plan logiciel, Honor met en avant les évolutions de Borderless Notes et de HONOR Knowledge Workshop, avec une prise en charge accrue des flux de travail associés aux applications Android sur PC.

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La nouveauté la plus intéressante concerne toutefois l’interopérabilité entre appareils de marques différentes. La MagicPad 4 peut transférer directement des fichiers, photos et vidéos vers certains appareils externes, y compris des appareils Apple comme l’iPhone.

Honor cherche donc à réduire la dépendance à son propre écosystème. Pour les utilisateurs qui jonglent entre une tablette Android et un iPhone, ce type de transfert direct peut simplifier considérablement certains usages quotidiens.

Un appareil photo de 13 mégapixels et une caméra frontale de 9 mégapixels

La tablette dispose d’un capteur arrière de 13 mégapixels f/2.0 avec autofocus, tandis que la caméra frontale affiche 9 mégapixels f/2.2 et utilise une mise au point fixe. La photographie n’est évidemment pas le principal argument de ce produit. Ces capteurs sont surtout destinés aux appels vidéo, à la numérisation occasionnelle de documents et aux usages courants d’une tablette.

Honor privilégie ici clairement l’écran, les performances, l’autonomie et la productivité plutôt qu’un système photo comparable à celui de ses smartphones haut de gamme.

À partir de 3 299 yuans en Chine

La MagicPad 4 est proposée en Chine dans deux configurations principales : 8 Go + 256 Go à 3 299 yuans, et 12 Go + 256 Go à 3 699 yuans Ces tarifs intègrent le dispositif de subvention nationale mentionné par Honor. La tablette est déjà commercialisée en Chine.

Cette nouvelle MagicPad 4 illustre surtout la manière dont Honor adapte ses produits selon les marchés. Entre la dalle LCD 165 Hz, le Snapdragon 8s Gen 4 et les fonctions d’interopérabilité avec les appareils Apple, la version chinoise possède une identité sensiblement différente du modèle international.

Reste à savoir si cette configuration particulière quittera un jour la Chine. Pour l’instant, Honor ne communique pas de calendrier international pour cette variante.