Amazon semble préparer une nouvelle génération de son Kindle d’entrée de gamme. Des images marketing d’un modèle encore non annoncé viennent de fuiter, révélant un design légèrement remanié par rapport au Kindle lancé en 2024.

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Le nouveau modèle conserverait l’approche compacte et minimaliste de l’actuel Kindle, mais adopterait des bords plus plats, des angles davantage arrondis et un bouton d’alimentation déplacé sur la tranche droite. Amazon pourrait également préparer plusieurs variantes, même si leurs différences restent pour l’instant difficiles à déterminer.

Un Kindle qui se rapproche des smartphones

Les images publiées par le leaker Roland Quandt, dans un article de WinFuture, montrent un Kindle qui évolue davantage sur la forme que sur le concept. Les bords deviennent plus plats et les coins de l’appareil sont plus arrondis. Le bouton d’alimentation, auparavant positionné différemment, semble désormais prendre place sur la tranche droite, une disposition qui rappelle davantage les smartphones actuels.

Autre changement notable : le traditionnel logo Amazon semble avoir disparu de la façade arrière. Le mot « Kindle » reste présent sous l’écran et au dos, mais le célèbre sourire d’Amazon n’apparaît plus sur les images ayant fuité.

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Le constructeur semble donc vouloir renforcer l’identité propre de sa liseuse plutôt que de mettre en avant la marque Amazon.

Plusieurs couleurs pastel

Le nouveau Kindle serait proposé dans plusieurs coloris, dont des teintes noire, verte, bleu clair, bleu foncé et lavande. Les images montrent surtout deux variantes dont l’apparence diffère légèrement autour de l’écran.

La première, représentée notamment en noir, vert et bleu clair, présente une bordure autour de la dalle qui rappelle le Kindle Colorsoft. L’écran semble relativement intégré au châssis. L’autre version, visible dans des coloris plus sombres et lavande, paraît légèrement différente : l’écran ne semble pas aussi parfaitement affleurant avec la façade.

La disposition du texte affiché diffère également entre les deux modèles représentés, avec notamment un titre « Prologue » proportionnellement plus grand et des marges plus épaisses sur certaines images.

Deux Kindle différents ?

La présence de deux designs soulève naturellement des questions. Amazon pourrait préparer deux tailles de Kindle, avec par exemple un modèle plus compact destiné à être transporté facilement et un autre légèrement plus grand.

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Mais, cette hypothèse reste totalement spéculative. Il est également possible que les images correspondent à différents prototypes, ou qu’une seule des deux versions soit finalement commercialisée.

Pour l’instant, aucune information fiable ne permet donc de déterminer précisément les différences entre ces variantes.

Peu de changements techniques connus

Les fuites concernent principalement l’apparence du futur Kindle. Les caractéristiques techniques restent inconnues. On ne sait notamment pas encore si Amazon prévoit une évolution de l’écran, de l’éclairage frontal, du processeur, du stockage ou de l’autonomie.

C’est un point important, car le Kindle d’entrée de gamme n’a pas besoin d’une fiche technique spectaculaire. Son intérêt repose davantage sur la qualité de l’écran E Ink, son autonomie et son prix que sur la puissance brute.

Le renouvellement attendu pourrait donc surtout permettre à Amazon de moderniser le design tout en conservant une liseuse relativement simple.

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Une annonce pourrait approcher

Le fait que des images marketing circulent déjà suggère néanmoins qu’Amazon travaille activement sur ce nouveau modèle. Aucune date officielle de présentation n’a encore été communiquée.

Les images étant issues d’une fuite, certains détails peuvent encore évoluer avant une éventuelle commercialisation.

Amazon pourrait donc simplement préparer un rafraîchissement esthétique de son Kindle le plus accessible. Mais avec son nouveau bouton latéral, ses bords plats et ses couleurs pastel, cette future génération semble vouloir rapprocher la liseuse de l’esthétique des appareils mobiles modernes, sans abandonner ce qui fait l’identité du Kindle.