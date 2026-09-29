La gamme Huawei Mate 90 se précise avec une nouvelle fuite consacrée aux processeurs. Alors que les précédentes informations évoquaient simplement plusieurs versions du nouveau silicium de Huawei selon les modèles, un informateur affirme désormais connaître la puce Kirin qui équiperait chaque smartphone de la gamme.

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Selon cette fuite, Huawei réserverait les versions les plus puissantes de son nouveau processeur aux modèles Mate 90 Pro Max et Mate 90 RS, tandis que les Mate 90 et Mate 90 Pro bénéficieraient de variantes moins puissantes.

Quelle puce Kirin pour quel Mate 90 ?

D’après les informations publiées par le leaker, le Huawei Mate 90 standard serait équipé du Kirin 9030. Le Mate 90 Pro passerait au Kirin 9035, associé à un GPU Maleoon 935 cadencé à 2,85 GHz. Enfin, les deux modèles les plus haut de gamme, le Mate 90 Pro Max et le Mate 90 RS Ultimate Design, utiliseraient le Kirin 9050 Pro.

Cette répartition correspond globalement à plusieurs fuites précédentes qui évoquaient déjà plusieurs niveaux de puces au sein de la gamme. Le nom Kirin 9050 Pro circule notamment depuis plusieurs semaines et serait réservé aux versions les plus haut de gamme.

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Toutefois, il faut rester prudent : Huawei n’a encore confirmé officiellement ni ces références ni leur répartition entre les différents modèles.

Des écrans OLED à double couche

La fuite apporte également quelques informations concernant les écrans. Le Mate 90 Pro disposerait d’une dalle OLED double couche de 6,75 pouces, tandis que les Mate 90 Pro Max et Mate 90 RS bénéficieraient d’un écran légèrement plus grand de 6,9 pouces, également basé sur une technologie OLED double couche.

Aucune information précise n’est en revanche donnée concernant l’écran du Mate 90 standard.

Cette technologie d’écran devrait permettre à Huawei de proposer une luminosité élevée tout en améliorant potentiellement la consommation énergétique. Les détails concernant la définition, le taux de rafraîchissement ou la luminosité maximale restent cependant inconnus à ce stade.

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Deux capteurs photo de très grand format

Huawei ne ferait pas seulement la différence entre ses modèles avec les performances de la puce. Les Mate 90 Pro Max et Mate 90 RS partageraient également une partie importante de leur configuration photo. Les deux smartphones auraient notamment droit à un capteur principal de très grand format de 18 EV, ainsi qu’à un téléobjectif périscopique équipé d’un capteur de 200 mégapixels.

Ces informations rejoignent les précédentes rumeurs évoquant une configuration particulièrement ambitieuse sur les deux modèles les plus chers de la gamme, avec notamment deux systèmes périscopiques.

Huawei semble donc vouloir réserver son matériel photo le plus sophistiqué aux versions Pro Max et RS, à l’image de ce que le constructeur fait déjà sur certaines générations précédentes.

Un téléconvertisseur externe 10x

La photographie pourrait même aller encore plus loin. Les Mate 90 Pro Max Collector’s Edition et Mate 90 RS seraient compatibles avec un téléconvertisseur externe 1 pouce offrant un zoom 10x. Si cette information se confirme, Huawei proposerait une nouvelle fois un système particulièrement orienté vers la photographie longue distance, avec un accessoire venant compléter le téléobjectif intégré au smartphone.

Il faudra toutefois attendre les informations officielles pour savoir comment cet accessoire sera fixé au téléphone, s’il sera vendu séparément et quelles seront ses performances réelles.

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Le Mate 90 RS miserait sur le titane

Le Mate 90 RS devrait par ailleurs se distinguer visuellement du Pro Max. Le modèle haut de gamme de la série serait équipé d’un châssis monocoque en titane brillant, lui donnant une apparence différente de celle du Mate 90 Pro Max. Malgré cette distinction esthétique, les deux appareils partageraient une grande partie de leur fiche technique.

On retrouverait ainsi le Kirin 9050 Pro, un écran OLED double couche de 6,9 pouces et une configuration photo principale similaire.

Le Mate 90 RS chercherait donc davantage à se positionner comme une déclinaison luxueuse et exclusive du Pro Max, avec une finition spécifique plutôt qu’une fiche technique totalement différente.

Une gamme Mate 90 de plus en plus segmentée

Si ces informations se confirment, Huawei devrait proposer une gamme Mate 90 particulièrement segmentée, avec quatre modèles différenciés à la fois par leur processeur, leur écran, leur design et leur équipement photo.

Le Kirin 9030 serait réservé au Mate 90, le Kirin 9035 au Mate 90 Pro, tandis que le Kirin 9050 Pro deviendrait la signature technique des Mate 90 Pro Max et Mate 90 RS.

Pour l’instant, ces informations restent au stade de la fuite. Il faudra attendre l’annonce officielle de Huawei pour confirmer les références des puces, les caractéristiques des écrans et surtout les capacités photographiques annoncées pour les deux modèles les plus haut de gamme.