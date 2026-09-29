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Le premier iPhone pliable d’Apple, baptisé iPhone Duo, n’a visiblement pas encore livré tous ses secrets. Alors que la présentation officielle a déjà dévoilé une partie de ses fonctionnalités, une nouvelle fuite basée sur des éléments du code d’iOS révèle plusieurs options supplémentaires autour du mode StandBy.

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Le smartphone doit être commercialisé le 23 octobre, après avoir été présenté aux côtés des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. Parmi les nouveautés attendues, Apple aurait notamment prévu cinq nouveaux écrans StandBy, dont certains destinés à la maison connectée.

Le dossier complet Smartphones iPhone Duo : tout ce que l’on sait sur le premier iPhone pliable

Cinq nouveaux écrans StandBy

Selon des chaînes de code découvertes par le leaker @pdfu, l’iPhone Duo pourrait proposer cinq nouveaux modes StandBy encore absents de la présentation d’Apple : Home Camera, Home Modular, Flow, Fade et Snoopy.

Les deux premiers semblent clairement orientés vers les usages domestiques. Home Camera pourrait afficher le flux vidéo d’une caméra connectée, avec la possibilité d’afficher une seule caméra ou une grille regroupant jusqu’à neuf flux vidéo simultanément.

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Home Modular adopterait pour sa part une approche plus personnalisable, avec différents modules destinés à afficher des informations ou à contrôler des accessoires de maison connectée.

Des personnalisations inspirées de l’Apple Watch

Les trois autres modes — Flow, Fade et Snoopy — semblent davantage destinés à l’affichage visuel. Flow pourrait notamment proposer des animations réactives, tandis que Fade reste encore difficile à caractériser à partir des seuls éléments disponibles. Le mode Snoopy pourrait reprendre une approche similaire aux écrans de veille de tvOS, avec le célèbre personnage animé à l’écran.

La fuite révèle surtout que plusieurs de ces affichages pourraient être personnalisables à la manière des cadrans de l’Apple Watch.

Les utilisateurs pourraient modifier différents éléments comme les couleurs, les polices, les styles ou encore les emplacements réservés aux widgets. La navigation entre les différentes options se ferait notamment par des balayages et un défilement entre les paramètres disponibles.

Apple semble donc vouloir transformer StandBy en une véritable interface personnalisable plutôt qu’en un simple écran affichant l’heure.

Les modes StandBy déjà connus restent disponibles

Ces nouvelles options viendraient compléter les affichages déjà associés au mode StandBy, notamment Analogique, Numérique, Calendrier classique, Météo, Photos, Souvenirs et Albums partagés.

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L’intérêt de ces fonctions est évidemment lié au format particulier de l’iPhone Duo. Une fois déplié puis posé sur une table ou une table de chevet, son grand écran peut devenir une surface d’affichage permanente.

Apple pourrait ainsi exploiter davantage le smartphone lorsqu’il n’est pas utilisé comme téléphone.

Un tableau de bord pour la maison connectée

L’arrivée des modes Home Camera et Home Modular pourrait être particulièrement intéressante. Avec Home Camera, l’iPhone Duo pourrait potentiellement servir de moniteur compact pour les caméras domestiques. Une grille de neuf flux serait notamment adaptée à une utilisation avec plusieurs caméras installées dans une maison.

Home Modular pourrait aller plus loin en transformant l’écran en tableau de bord pour différents accessoires connectés.

Les détails restent toutefois à confirmer. Les éléments découverts dans le code permettent d’identifier les fonctionnalités et leurs noms, mais ne garantissent pas nécessairement que toutes seront disponibles dans la version finale d’iOS.

Apple Pencil et d’autres surprises attendues

Le mode StandBy ne serait d’ailleurs pas la seule fonctionnalité encore inconnue de l’iPhone Duo. De précédentes informations évoquent notamment une prise en charge de l’Apple Pencil, mais les détails sur cette compatibilité restent encore limités.

Apple pourrait donc conserver quelques annonces pour les semaines précédant le lancement ou pour la commercialisation elle-même. L’entreprise dispose notamment d’une marge pour présenter des fonctionnalités logicielles spécifiques au format pliable.

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Cette approche serait logique : le principal intérêt d’un iPhone pliable ne repose pas uniquement sur son matériel. Apple doit également démontrer que son système d’exploitation exploite réellement les deux écrans et le format particulier de l’appareil.

Un prix qui place la barre très haut

L’iPhone Duo devrait se positionner autour de 2 339 euros, ce qui en ferait l’un des iPhone les plus chers jamais commercialisés. À ce niveau de prix, chaque fonctionnalité destinée à exploiter le format pliable compte. StandBy ne suffira évidemment pas à lui seul à justifier l’achat d’un tel appareil, mais l’ajout d’une interface adaptée à la maison connectée et de nouvelles possibilités de personnalisation peut contribuer à rendre le grand écran plus utile lorsqu’il est posé.

La concurrence sera également importante. Samsung, Google, Motorola et Honor proposent déjà des smartphones pliables sous différentes formes, avec des années d’expérience sur ce marché. Apple devra donc montrer que son approche du format pliable apporte quelque chose de différent, au-delà du simple passage d’un iPhone classique à un appareil à deux écrans.

Pour l’instant, ces nouvelles informations restent issues d’une fuite basée sur du code, et Apple n’a confirmé ni les cinq nouveaux modes StandBy ni leurs fonctionnalités précises. Mais elles donnent un aperçu intéressant de la manière dont Cupertino pourrait exploiter le temps où l’iPhone Duo est posé et déplié.

Et si le mode StandBy devient effectivement un véritable tableau de bord personnalisable, l’iPhone Duo pourrait avoir bien plus à offrir qu’un simple écran géant affichant l’heure.