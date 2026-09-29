Huawei continue de faire monter la pression autour de sa prochaine génération de smartphones haut de gamme. De nouveaux rendus présentés comme officiels montrent cette fois la face avant des quatre modèles de la série Mate 90, tout en donnant un aperçu plus détaillé des Mate 90 Pro Max et Mate 90 RS Ultimate Design.

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Ces images arrivent seulement quelques jours après des photos en conditions réelles du Mate 90 dans une finition verte. Elles permettent désormais de mieux distinguer les choix esthétiques de Huawei pour cette nouvelle génération.

Trois perforations pour toute la gamme

Le principal élément visible sur les rendus concerne la partie supérieure de l’écran. Les quatre Mate 90 disposent de trois perforations dans la dalle, destinées à accueillir la caméra frontale ainsi que les capteurs nécessaires à la reconnaissance faciale 3D.

Huawei conserve ainsi une signature introduite avec la série Mate 60 en 2023. Avec les Mate 80, cette configuration avait été étendue aux quatre modèles de la gamme, y compris le modèle standard. La série Mate 90 poursuit donc cette approche.

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Les écrans semblent par ailleurs adopter une dalle plate, avec des coins arrondis et des bordures relativement fines. Les tranches paraissent également plus plates que sur certaines générations précédentes, donnant aux smartphones une silhouette plus rectiligne. Cette apparence correspond aux informations précédemment rapportées autour d’une dalle OLED plate de 6,9 pouces qui serait commune aux différents modèles de la série.

Le Mate 90 Pro Max mise sur un dos en deux parties

Les nouvelles images permettent également d’observer plus précisément le Mate 90 Pro Max. Huawei semble avoir choisi un design arrière composé de deux zones distinctes. La partie supérieure est recouverte d’une texture finement striée et accueille un imposant module photo circulaire. Le logo XMAGE apparaît au centre du bloc, tandis que le logo Huawei prend place dans la partie inférieure, plus lisse.

Plusieurs coloris seraient prévus, notamment vert, rose, blanc et noir. Le modèle vert se distingue par un anneau très lumineux autour du module photo et une teinte plus claire sur la partie inférieure. La version blanche adopte pour sa part une section inférieure gris argenté, tandis que le modèle noir joue la carte de la sobriété avec un ensemble presque entièrement sombre.

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Cette séparation visuelle permet à Huawei de donner au Mate 90 Pro Max une identité assez différente de celle d’un smartphone classique, sans abandonner la forme circulaire devenue caractéristique de ses modèles haut de gamme.

Le Mate 90 RS Ultimate Design change complètement de registre

Le Mate 90 RS Ultimate Design adopte une approche beaucoup plus radicale. Huawei abandonnerait le module circulaire du Pro Max au profit d’un imposant bloc photo octogonal. Une bande surélevée traverse également le dos depuis le module photo jusqu’à la partie inférieure du smartphone. La mention « Ultimate Design » y est intégrée, tandis que le logo Huawei se trouve tout en bas.

Trois finitions sont visibles sur les rendus : noir, rouge et blanc. Le modèle rouge associe notamment son dos à une partie inférieure couleur crème, tandis que la version blanche adopte une finition argentée.

Cette différence de traitement permet de distinguer immédiatement le modèle Ultimate Design du reste de la gamme. Huawei semble ainsi réserver à cette déclinaison une identité visuelle particulièrement reconnaissable, à l’image de certaines générations précédentes de la gamme RS.

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Huawei soigne la différenciation entre ses modèles

Avec cette génération, Huawei semble donc conserver une certaine continuité sur la face avant tout en accentuant fortement les différences à l’arrière. Les quatre modèles partageraient la même philosophie d’écran avec leurs trois perforations et leur dalle plate, tandis que les versions les plus haut de gamme bénéficieraient de traitements distinctifs. Le Mate 90 Pro Max conserverait une imposante caméra circulaire XMAGE, alors que le Mate 90 RS Ultimate Design miserait sur une géométrie octogonale beaucoup plus spectaculaire.

Il faudra néanmoins attendre les annonces officielles de Huawei pour confirmer définitivement ces rendus, les caractéristiques techniques et les différentes configurations. Pour l’instant, les images attribuées à Digital Chat Station donnent surtout une première vision particulièrement détaillée de ce que pourrait être la prochaine famille Mate 90.