Après plusieurs mois d’attente depuis son lancement en Chine, le vivo X Fold 6 s’apprêterait enfin à franchir les frontières chinoises. Selon les informations d’Abhishek Yadav, le smartphone pliable serait lancé mondialement le 1er octobre, avant une arrivée en Inde prévue cinq jours plus tard.

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vivo conserverait l’essentiel de la fiche technique chinoise, notamment les deux écrans, la puce Dimensity 9500 Super Edition, les trois appareils photo et surtout une batterie de 7 000 mAh. Seule la partie logicielle évoluerait sensiblement, avec OriginOS 7 attendu sur les versions internationales.

Le vivo X Fold 6 arriverait enfin sur les marchés internationaux

Le calendrier semble désormais se préciser. Après avoir réservé le mois de septembre à sa série X500, la marque chinoise préparerait le lancement mondial du vivo X Fold 6 pour le 1er octobre 2026, avec une commercialisation en Inde annoncée pour le 6 octobre.

Si cette information se confirme, le pliable arrivera environ quatre mois après son lancement chinois de juin. Le constructeur avait alors commercialisé le modèle à partir de 7 999 yuans, soit environ 1 050 euros au taux de conversion utilisé lors de son lancement.

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Cette attente est particulièrement longue pour un smartphone haut de gamme, mais elle ne signifie pas nécessairement que vivo abandonne son ambition internationale dans les appareils pliables. Au contraire, le calendrier retenu cette année pourrait permettre au vivo X Fold 6 de se retrouver face à une génération récente de concurrents, notamment le Galaxy Z Fold 8.

Les premières informations issues de la version mondiale indiquent deux configurations : 12 Go de RAM avec 256 Go de stockage, ou 12 Go de RAM avec 512 Go. Deux coloris seraient également proposés, Prism Black et Nebula Teal.

Deux écrans AMOLED et un format pensé pour le multitâche

Le vivo X Fold 6 conserverait la configuration d’écran du modèle chinois. Une fois ouvert, le smartphone proposerait une dalle interne de 8,02 pouces utilisant le matériau lumineux Samsung M14.

À l’extérieur, un second écran de 6,51 pouces permettrait d’utiliser l’appareil comme un smartphone classique sans avoir à le déplier. Cette double configuration constitue évidemment l’un des principaux intérêts du format pliable : passer d’un appareil relativement compact à une surface d’affichage proche de celle d’une petite tablette.

vivo ne semble donc pas chercher à modifier le concept pour son lancement international. Le constructeur mise plutôt sur une architecture déjà développée pour le marché chinois et adapte principalement le logiciel ainsi que les configurations commerciales.

Le X Fold 6 devrait en effet abandonner la version chinoise d’OriginOS 6 Fold au profit de OriginOS 7 sur les marchés internationaux. Cette différence pourrait avoir une importance particulière sur un appareil pliable, puisque l’interface doit gérer efficacement le changement de format, le multitâche et les applications qui exploitent le grand écran interne.

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Dimensity 9500 Super Edition et trois caméras haut de gamme

Sous le capot, le vivo X Fold 6 conserverait la puce Dimensity 9500 Super Edition, une plateforme personnalisée par Vivo pour cette génération de smartphone pliable.

Le constructeur ne se contente pas d’utiliser un processeur haut de gamme pour compenser les contraintes du format. Le système de refroidissement et l’optimisation logicielle doivent également maintenir des performances stables dans un appareil dont l’espace interne est réparti entre deux moitiés articulées.

La photographie reste elle aussi ambitieuse. Le X Fold 6 embarque un capteur principal de 200 mégapixels, accompagné d’un téléobjectif périscopique certifié Zeiss APO et d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels.

vivo propose également la compatibilité avec son téléconvertisseur Zeiss 200 mm, un accessoire qui permet d’étendre encore les possibilités de prise de vue au téléobjectif. Cette approche rapproche progressivement certains smartphones premium d’un véritable système photographique modulaire, avec un accessoire optique venant compléter les capteurs intégrés.

Sur un appareil pliable, cette polyvalence est particulièrement intéressante. Le grand écran interne peut servir à examiner plus confortablement les images, tandis que le téléobjectif externe offre une solution pour aller plus loin que le zoom natif du smartphone.

Une batterie de 7 000 mAh qui change la donne

L’un des éléments les plus remarquables du X Fold 6 reste sa batterie.vivo a intégré une capacité de 7 000 mAh, particulièrement élevée pour un smartphone pliable. Les contraintes physiques sont pourtant importantes sur ce type d’appareil. La batterie doit généralement être répartie entre les deux parties du châssis, tout en laissant suffisamment de place au mécanisme de pliage, aux écrans et aux différents composants.

vivo associe cette capacité à une recharge filaire de 80 W et à une recharge sans fil de 40 W. Le constructeur cherche ainsi à répondre aux deux principales contraintes des grands pliables : leur consommation potentiellement élevée et leur utilisation intensive en mode tablette.

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Cette batterie pourrait également constituer un argument important face aux concurrents internationaux. Une fois déplié, le X Fold 6 offre une surface d’écran nettement supérieure à celle d’un smartphone traditionnel, ce qui peut entraîner une consommation plus importante lors du visionnage vidéo, du jeu ou du multitâche.

Avec 7 000 mAh, Vivo dispose donc d’une marge intéressante pour compenser cette consommation sans simplement augmenter l’épaisseur du produit.

Un prix inconnu en Europe

Le tarif international reste pour l’instant la grande inconnue. vivo n’a communiqué aucun prix officiel pour les autres marchés, alors que le lancement mondial serait désormais très proche. Les prix chinois et internationaux ne suivent pas nécessairement la même progression, notamment en raison des taxes, des coûts de distribution, des garanties et du positionnement commercial propre à chaque pays.

La question sera particulièrement importante en Europe. Sur le segment des smartphones pliables haut de gamme, vivo doit désormais convaincre des consommateurs déjà familiers avec Samsung, tandis que Google, Honor et d’autres fabricants cherchent eux aussi à renforcer leur présence.

vivo choisit la confrontation directe avec les grands pliables

Le calendrier du vivo X Fold 6 est finalement aussi intéressant que sa fiche technique. En arrivant à l’international début octobre, vivo placerait son nouveau pliable dans une période où les dernières générations concurrentes sont encore récentes. Le constructeur dispose de plusieurs arguments pour se différencier : une batterie de 7 000 mAh, deux écrans de grande taille, un système photo centré sur un capteur principal de 200 mégapixels et un téléobjectif périscopique, sans oublier la possibilité d’ajouter un téléconvertisseur Zeiss.

Le véritable défi sera toutefois logiciel et commercial. Un smartphone pliable ne se résume pas à ses composants : l’optimisation des applications, le multitâche, la gestion de l’écran interne et la disponibilité des services sont essentiels pour justifier son prix.

L’arrivée d’OriginOS 7 sur la version internationale pourrait justement jouer un rôle important. Vivo doit montrer que son interface est capable de transformer le grand écran en véritable espace de travail, et pas simplement en surface d’affichage plus grande.

Si le calendrier du 1er octobre se confirme, le vivo X Fold 6 entrera donc rapidement dans la bataille internationale des smartphones pliables. Sa fiche technique est déjà suffisamment ambitieuse pour attirer l’attention ; il lui restera surtout à prouver que Vivo peut transformer cette débauche de matériel en une expérience suffisamment convaincante pour faire de l’ombre aux références déjà installées.