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Après l’iQOO 16, la marque dévoile une autre nouveauté particulièrement musclée : l’iQOO Pad Ultra, une tablette Android de 8,8 pouces pensée avant tout pour le gaming mobile et les jeux PC. Avec son écran 165 Hz, son Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, son refroidissement actif et une puce Q4 dédiée, elle cherche clairement à se positionner comme une machine de jeu compacte.

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La tablette sera commercialisée en Chine à partir du 15 octobre, avec un prix promotionnel de lancement débutant à 5 999 yuans, soit environ 790 euros selon la conversion fournie dans la source.

Le dossier complet Mobile Snapdragon 8 Elite Gen 6 et Gen 6 Pro : tout ce que l’on sait

Un écran OLED 165 Hz dans un format compact

L’iQOO Pad Ultra adopte une dalle OLED de 8,8 pouces affichant 2 304 × 1 440 pixels au format 16:10. La fréquence de rafraîchissement peut atteindre 165 Hz, tandis que la fréquence d’échantillonnage tactile est de 120 Hz en utilisation classique et peut grimper jusqu’à 500 Hz pendant les sessions de jeu.

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Ce format relativement compact vise clairement les joueurs qui souhaitent bénéficier d’une surface d’affichage supérieure à celle d’un smartphone sans passer à une tablette beaucoup plus encombrante.

Le châssis monocoque en métal affiche seulement 5,74 mm d’épaisseur pour un poids de 298 grammes.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 et refroidissement actif

Sous le capot, l’iQOO Pad Ultra embarque le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 gravé en 2 nm, accompagné de jusqu’à 16 Go de mémoire vive LPDDR5X et de 1 To de stockage UFS 4.1. Mais, c’est surtout le système de refroidissement qui attire l’attention. Pour maintenir les performances lors des longues sessions, iQOO intègre un ventilateur de 30 × 30 × 3,5 mm, associé à deux chambres à vapeur et à un bloc de cuivre dédié au processeur.

La tablette dispose également d’une seconde puce Q4 développée en interne, chargée de prendre en charge certaines opérations graphiques comme l’interpolation d’images et le ray tracing.

L’objectif est de réduire la charge imposée au processeur principal tout en maintenant des performances graphiques élevées.

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Des commandes pensées pour le jeu

iQOO ne s’est pas limité aux composants internes. La Pad Ultra intègre deux moteurs linéaires X pour fournir un retour haptique et un gyroscope capable d’atteindre 500 Hz, notamment pour améliorer la précision des contrôles de visée dans les jeux compatibles.

Le système OriginOS 7 HD dispose par ailleurs d’un espace Game Space regroupant les jeux mobiles, les services de cloud gaming et les possibilités liées au PC. La tablette peut également accueillir une manette télescopique optionnelle.

Des jeux PC directement sur la tablette

L’une des fonctions les plus intéressantes est la présence d’un émulateur de jeux PC intégré. Celui-ci permet aux utilisateurs de se connecter à Steam et d’exécuter localement des jeux PC compatibles. La tablette prend également en charge le cloud gaming via Tencent START.

Cette combinaison donne à l’iQOO Pad Ultra un positionnement assez différent d’une tablette Android classique : elle cherche à devenir une machine capable de réunir gaming mobile, cloud gaming et certains usages PC dans un appareil compact.

Les possibilités exactes en matière de compatibilité avec les jeux PC restent toutefois dépendantes des titres et de leur prise en charge par l’émulateur.

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Une tablette qui reste polyvalente

En dehors du jeu, OriginOS 7 HD propose également Atomic Workbench, qui permet d’afficher jusqu’à cinq applications simultanément sans qu’elles se chevauchent. La tablette peut également partager des fichiers et le presse-papiers avec certains smartphones vivo compatibles, ce qui facilite les transferts entre les différents appareils de l’écosystème.

Le constructeur ajoute enfin un appareil photo arrière de 13 mégapixels, accompagné d’un système d’éclairage RGB personnalisable proposant six effets différents. À l’avant, un second capteur de 13 mégapixels est destiné aux selfies et aux appels vidéo.

Une batterie de 9 020 mAh

Pour alimenter cette configuration, l’iQOO Pad Ultra embarque une batterie de 9 020 mAh utilisant une technologie à anode en silicium. La recharge filaire USB-C atteint 66 W, ce qui doit permettre de réduire le temps nécessaire pour recharger cette importante capacité.

La tablette sera disponible en deux finitions : Star Armor Silver et End Shadow Black.

Prix et disponibilité

L’iQOO Pad Ultra sera commercialisée en Chine à partir du 15 octobre.

La gamme se compose de quatre configurations :

12 Go + 256 Go : 6 499 yuans, avec un prix promotionnel de lancement de 5 999 yuans

16 Go + 256 Go : 7 199 yuans

16 Go + 512 Go : 7 999 yuans

16 Go + 1 To : 8 999 yuans

Ces tarifs concernent le marché chinois et ne permettent pas de déduire directement un éventuel prix européen.

Avec son écran OLED 165 Hz, son Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, son refroidissement actif et sa batterie de 9 020 mAh, l’iQOO Pad Ultra est clairement conçue comme une tablette gaming avant d’être une simple tablette Android. Son véritable intérêt réside surtout dans cette volonté de réunir jeux mobiles, cloud gaming et jeux PC dans un format de 8,8 pouces.