À quelques heures de la présentation officielle, la gamme Honor Magic 9 se dévoile presque entièrement. La marque prépare trois smartphones aux positionnements très différents : le Magic 9 classique, le Magic 9 Pro Max et un étonnant Magic 9 Super Edition qui mise avant tout sur une batterie de 11 000 mAh.

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Les dernières informations attribuées à Digital Chat Station précisent les diagonales, les capacités de batterie, les systèmes photo et les technologies de recharge. Honor semble ainsi vouloir couvrir plusieurs profils d’utilisateurs, du flagship compact et photographique au modèle ultra-endurant doté d’un système de refroidissement actif.

Honor Magic 9 : un format compact avec deux capteurs de 200 Mpx

Le Magic 9 sera le plus petit représentant de la série avec son écran plat LTPS de 6,37 pouces. La dalle afficherait une définition 1,5K+ et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, dans un format qui reste relativement compact pour un smartphone haut de gamme actuel.

Le téléphone fonctionnerait avec la puce Snapdragon 8E5 et embarquerait une batterie de 8 000 mAh. La recharge atteindrait 80 W en filaire et 50 W sans fil, une combinaison qui place déjà le modèle standard à un niveau élevé en matière d’autonomie et de recharge.

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À l’avant, Honor reprend surtout l’une des particularités les plus originales de cette génération : une caméra selfie 55 mégapixels au format carré 1:1. Le constructeur l’a déjà présentée comme une première sur Android, avec une conception pensée pour optimiser les usages liés aux selfies et aux appels vidéo.

À l’arrière, le Magic 9 adopte une configuration beaucoup plus ambitieuse. Le capteur principal atteint 200 mégapixels avec une taille de 1/1,4 pouce, accompagné d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels et d’un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels capable d’un zoom optique 3,5x.

Ce dernier repose sur un capteur de 1/1,56 pouce, une dimension particulièrement importante pour un téléobjectif. Honor cherche ainsi à éviter le simple effet de multiplication des mégapixels : l’objectif est de conserver une quantité importante d’informations lorsque le smartphone photographie des sujets éloignés.

Le Magic 9 Pro Max pousse encore plus loin la photographie

Le Magic 9 Pro Max adopte une approche plus ambitieuse avec un écran plat LTPO de 6,8 pouces, toujours en définition 1,5K+ et à 120 Hz. La technologie LTPO permet notamment d’adapter dynamiquement la fréquence de rafraîchissement afin de limiter la consommation lorsque les 120 Hz ne sont pas nécessaires.

Le smartphone passerait au Snapdragon 8EE6 et disposerait d’une batterie de 8 800 mAh. Honor augmenterait également les puissances de recharge, avec 100 W en filaire et 80 W sans fil.

La photographie constitue toutefois la principale différence. Le capteur principal de 200 mégapixels passerait à une taille de 1/1,28 pouce et bénéficierait d’une stabilisation optique annoncée à 3 degrés. Le téléobjectif périscopique de 200 mégapixels utiliserait quant à lui un capteur de 1/1,4 pouce.

Avec deux très grands capteurs de 200 mégapixels et un ultra grand-angle de 50 mégapixels, Honor semble clairement vouloir positionner le Pro Max comme le modèle photographique de référence de la famille. La présence d’un téléobjectif périscopique aussi imposant pourrait notamment améliorer les performances en basse lumière et la restitution des détails à distance, même si la qualité finale dépendra évidemment du traitement logiciel.

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Le système biométrique monte également en gamme. En plus du capteur d’empreintes ultrasonique 3D, Honor intégrerait une reconnaissance faciale 3D, offrant une seconde méthode de déverrouillage plus sophistiquée.

8 800 mAh et un châssis encore relativement fin

Malgré son grand écran et son imposant équipement photographique, le Magic 9 Pro Max resterait relativement contenu avec une épaisseur annoncée de 8,59 mm. Son poids atteindrait toutefois 233 grammes, conséquence notamment de sa batterie de 8 800 mAh et de son système photo plus imposant. Honor conserverait également les certifications IP68, IP69 et IP69K, déjà associées aux modèles de la gamme. Le téléphone disposerait par ailleurs d’un moteur linéaire sur l’axe X, de deux haut-parleurs 1216, d’un bouton dédié à l’IA et d’un déclencheur physique pour la photographie.

Ces deux boutons constituent une évolution intéressante de l’interface matérielle. Honor ne se contente plus de multiplier les fonctions logicielles liées à l’IA : la marque cherche également à les rapprocher du geste physique, de la même manière qu’un appareil photo traditionnel dispose de commandes dédiées.

Le Magic 9 Pro Max reste donc un smartphone très complet, mais cette accumulation de composants explique aussi son positionnement plus lourd et probablement plus haut de gamme.

Magic 9 Super Edition : 11 000 mAh et refroidissement actif

Le troisième modèle est beaucoup plus surprenant. Le Magic 9 Super Edition ne cherche pas à battre le Pro Max sur tous les tableaux. Honor lui donne plutôt une mission précise : offrir une autonomie maximale.

Le smartphone embarquerait une gigantesque batterie de 11 000 mAh, très au-dessus des 8 000 mAh du Magic 9 et des 8 800 mAh du Pro Max. La recharge resterait toutefois à 80 W en filaire et 50 W sans fil. Cette capacité s’accompagne d’un écran plat de 6,81 pouces, toujours en 1,5K+ et 120 Hz. Le téléphone utiliserait lui aussi le Snapdragon 8E5, mais Honor ajouterait surtout un ventilateur de refroidissement actif.

Ce choix suggère un positionnement davantage orienté vers les usages intensifs. Le refroidissement actif peut maintenir plus longtemps les performances lors de longues sessions de jeu ou de calcul soutenu, là où un système passif finit généralement par réduire la fréquence des composants pour contenir la température.

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Le plus étonnant est que cette énorme batterie ne transforme pas pour autant le Super Edition en véritable brique. Son épaisseur serait limitée à 8,1 mm, ce qui en ferait le plus fin des trois modèles. Son poids atteint toutefois 227 grammes.

Un appareil plus endurant, mais moins ambitieux en photo

Honor opère une segmentation très nette sur la partie photo. Le Magic 9 Super Edition dispose d’une caméra frontale de 50 mégapixels, contre 55 mégapixels pour les deux autres modèles. À l’arrière, le système se compose d’un capteur principal de 200 mégapixels, d’un ultra grand-angle de seulement 12 mégapixels et d’un téléobjectif 50 mégapixels offrant un zoom optique 3x.

Le choix est révélateur : le Super Edition ne cherche pas à devenir le photophone ultime de la série. Honor concentre davantage de ressources sur la batterie et le refroidissement, quitte à adopter un système photo moins spectaculaire que celui du Pro Max.

La biométrie est également différente. Alors que les Magic 9 et Magic 9 Pro Max utilisent un capteur d’empreintes ultrasonique 3D, le Super Edition se contente d’un lecteur optique intégré à l’écran.

Cette différence pourrait permettre de réduire certains coûts ou de libérer davantage de contraintes internes pour la batterie et le système de refroidissement. Elle confirme surtout que le Super Edition n’est pas simplement un Pro Max avec une batterie plus imposante : Honor a conçu un compromis différent.

Trois Magic 9 pour trois philosophies du smartphone

Avec cette génération, Honor semble donc organiser sa gamme autour de trois priorités. Le Magic 9 cherche l’équilibre dans un format relativement compact, avec une batterie de 8 000 mAh et une double configuration photo de 200 mégapixels. Le Magic 9 Pro Max concentre les technologies les plus ambitieuses dans un grand format : écran LTPO, 8 800 mAh, recharge 100/80 W, reconnaissance faciale 3D et surtout deux capteurs de 200 mégapixels, dont un principal de 1/1,28 pouce. Le Magic 9 Super Edition prend une direction différente. Ses 11 000 mAh et son refroidissement actif semblent viser les utilisateurs qui privilégient l’endurance et les performances soutenues plutôt que la photographie ou la biométrie la plus avancée.

Cette segmentation est intéressante dans un marché où les smartphones haut de gamme tendent souvent à se ressembler. Honor ne cherche pas seulement à décliner un même appareil en plusieurs tailles : la marque attribue à chaque version une fonction dominante.

Le lancement officiel permettra de confirmer ces caractéristiques et surtout de préciser les prix de l’ensemble de la gamme. Pour l’instant, seule la configuration 16 Go de RAM et 512 Go du Magic 9 est annoncée à 5 999 yuans.

Avec trois architectures aussi différentes, la série Magic 9 montre surtout que la course au smartphone premium ne se joue plus uniquement sur la puissance brute : elle se déplace vers l’autonomie, la photographie, le refroidissement et la manière dont chaque appareil choisit ses priorités.