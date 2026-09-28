Huawei pourrait avoir accidentellement confirmé la date de présentation de sa prochaine génération de smartphones premium. Une page brièvement apparue sur le site officiel chinois de la marque aurait annoncé le lancement de la série Mate 90 le 1er octobre, avant d’être rapidement retirée.

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Dans la foulée, plusieurs photos présentées comme des clichés réels des appareils ont circulé en ligne. Elles dévoilent notamment un imposant bloc photo circulaire, une finition verte particulièrement travaillée et une version Mate 90 RS Ultimate dotée d’un dos en céramique rouge.

Le lancement du Mate 90 n’était plus vraiment une surprise. Huawei prépare depuis plusieurs semaines sa nouvelle génération de smartphones haut de gamme, mais la date officielle restait encore à confirmer.

Une page aurait brièvement été publiée sur le site chinois de Huawei avant de disparaître. Elle indiquait le 1er octobre comme date de présentation de la série Mate 90. Son retrait rapide laisse évidemment planer un doute sur le calendrier définitif, mais l’apparition d’un visuel officiel rend la fuite particulièrement intéressante.

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Le poster publié sur cette page apporte également un premier indice esthétique. On y distingue un motif en forme de demi-cercle qui semble faire écho au module photo circulaire attendu au dos des appareils. La couleur verte mise en avant sur le visuel semble elle aussi correspondre à l’une des finitions aperçues sur les premières photographies.

À ce stade, Huawei n’a toutefois pas confirmé publiquement que cette date sera bien celle de l’annonce. Il faut donc considérer le 1er octobre comme une information issue d’une fuite plutôt que comme un rendez-vous officiellement établi.

Un Mate 90 vert au dos particulièrement travaillé

Les premières photos en conditions réelles apportent surtout des informations sur le design. L’un des modèles apparaît dans une teinte verte vive qui tranche avec les finitions plus classiques généralement proposées sur les smartphones premium.

Le dos semble divisé en deux parties distinctes. La section supérieure adopte une texture composée de lignes verticales et horizontales qui se croisent pour former un motif presque tissé. Selon l’angle de la lumière, la surface paraît changer de profondeur, donnant au smartphone un aspect beaucoup plus travaillé qu’un simple panneau mat.

Cette texture entoure directement le bloc photographique circulaire, qui occupe une place considérable dans la partie haute du téléphone. Huawei semble ainsi poursuivre une tendance déjà bien installée sur ses modèles premium : transformer le module photo en véritable élément de design plutôt que de chercher à le dissimuler.

La partie inférieure est, elle, beaucoup plus sobre. Elle abandonne le motif pour revenir à une surface uniforme, avec le logo Huawei placé vers le bas. Le cadre métallique adopte pour sa part une teinte dorée qui accentue le positionnement haut de gamme de l’appareil.

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Trois objectifs autour du logo XMAGE

Le module circulaire constitue évidemment l’élément le plus spectaculaire de ces premières images. À l’intérieur de l’anneau, trois objectifs semblent disposés autour d’un élément central sur lequel apparaît le logo XMAGE, la marque d’image de Huawei.

Un flash LED est visible sous le bloc central, tandis qu’un autre élément placé dans sa partie supérieure pourrait correspondre au système de mise au point laser. L’ensemble forme une composition assez différente de celle de nombreux smartphones concurrents, qui privilégient désormais des îlots rectangulaires ou carrés.

Le choix d’un grand cercle n’est pas totalement nouveau chez Huawei, mais la manière dont il semble être intégré au Mate 90 mérite l’attention. L’anneau brillant contraste fortement avec la texture mate du reste de la coque, créant un effet presque bijou qui rappelle davantage certains produits de luxe que le design industriel classique d’un smartphone.

Cette orientation pourrait également avoir une fonction stratégique. Huawei fait de la photographie l’un des principaux marqueurs de ses smartphones haut de gamme et utilise XMAGE pour différencier son approche de celle de ses concurrents. Le design du Mate 90 semble donc vouloir rendre cette identité immédiatement reconnaissable.

Le Mate 90 RS Ultimate jouerait encore davantage la carte du luxe

La gamme ne devrait pas se limiter aux modèles classiques. Des images d’un Mate 90 RS Ultimate ont également fait surface, avec une approche esthétique nettement plus exclusive.

Ce modèle apparaît avec un design bicolore et un dos en Red Ceramic, une finition en céramique rouge qui lui donne une identité très différente du Mate 90 vert. Huawei semble ainsi réserver à sa déclinaison la plus prestigieuse un traitement davantage orienté vers l’horlogerie et les produits de luxe.

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Cette stratégie n’est pas anodine. Sur le marché premium chinois, les fabricants ne se livrent plus uniquement bataille sur les processeurs, les écrans ou les capteurs photo. Les matériaux, les finitions et la capacité à créer un objet immédiatement identifiable sont devenus des arguments à part entière.

Avec le Mate 90 RS Ultimate, Huawei pourrait donc continuer à placer une partie de sa différenciation sur le terrain du design et du savoir-faire, en complément des technologies photographiques qui constituent traditionnellement le cœur de la famille Mate.

Une nouvelle génération qui mise encore sur la photographie

Les premières images ne permettent évidemment pas de confirmer les caractéristiques techniques complètes du Mate 90. Toutefois, elles montrent une chose : Huawei semble une nouvelle fois vouloir faire de la photographie l’un des éléments centraux de sa communication.

Le choix d’un imposant module circulaire XMAGE, associé à trois objectifs et à plusieurs éléments auxiliaires, laisse entrevoir un système photo ambitieux. Les détails sur les capteurs, les focales ou les capacités de zoom devront néanmoins attendre une présentation officielle.

Cette orientation prend encore plus de sens alors que les smartphones haut de gamme chinois multiplient les systèmes photographiques complexes et les téléobjectifs à longue portée. Huawei devra donc démontrer que son matériel ne se contente pas d’être spectaculaire visuellement, mais qu’il apporte également des progrès visibles en matière de qualité d’image.

Le Mate 90 devrait par ailleurs s’inscrire dans une gamme plus large comprenant plusieurs modèles, avec des différences importantes de finition et de positionnement. Les prochaines fuites permettront probablement d’en savoir davantage avant l’annonce.

Rendez-vous le 1er octobre ?

Si la page apparue sur le site chinois de Huawei correspond bien au calendrier final, la série Mate 90 pourrait donc être dévoilée le 1er octobre. Le retrait rapide de la page empêche encore de considérer cette date comme définitivement confirmée, mais son apparition intervient suffisamment tard dans le cycle pour rendre l’hypothèse crédible.

Entre le module photo circulaire, la finition verte texturée et la déclinaison RS Ultimate en céramique rouge, Huawei semble en tout cas préparer une génération qui ne cherchera pas la discrétion. Le Mate 90 pourrait vouloir s’imposer autant par son identité visuelle que par son appareil photo.

Et si la marque confirme bien son lancement au début du mois d’octobre, il ne faudra probablement pas attendre longtemps avant que les derniers détails techniques viennent compléter ce premier portrait. Le Mate 90 commence déjà à dessiner une nouvelle vitrine du savoir-faire haut de gamme de Huawei.