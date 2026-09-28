Apple semble revoir ses ambitions autour du Vision Pro. Selon les informations rapportées par Mark Gurman, l’entreprise explorerait désormais plusieurs concepts pour rendre son casque plus léger et surtout plus abordable, alors que le modèle actuel reste positionné à 3 999 euros.

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Quatre pistes seraient actuellement étudiées, avec un débat important autour de l’architecture même du produit : conserver un appareil tout-en-un ou déplacer une partie de l’électronique dans un boîtier externe. Mais le calendrier pourrait être particulièrement lointain, Apple donnant pour l’instant la priorité à une autre catégorie de produit : les lunettes connectées.

Apple étudierait quatre concepts pour le futur du Vision Pro

Le Vision Pro pourrait évoluer de manière assez radicale lors de sa prochaine génération. D’après Mark Gurman, plusieurs concepts seraient actuellement étudiés au sein des équipes d’Apple, avec deux objectifs communs : réduire le poids du casque et son coût de fabrication.

Le premier choix concerne l’architecture. Une piste consisterait à s’inspirer des nouveaux casques VR de Meta en déportant une partie des composants dans un boîtier externe. Celui-ci pourrait accueillir la batterie, mais également le processeur et le stockage, ce qui permettrait de réduire le poids porté directement sur la tête.

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Une autre partie des équipes privilégierait au contraire une architecture entièrement intégrée. Cette solution serait plus simple à utiliser au quotidien, puisqu’elle éviterait de gérer un boîtier supplémentaire relié au casque, mais elle rendrait probablement plus difficile la réduction du poids.

Ce choix illustre le problème auquel Apple est confronté. Le Vision Pro concentre énormément de composants dans un appareil porté directement sur le visage, et toute réduction significative de poids implique de revoir l’équilibre entre puissance, autonomie, ergonomie et complexité.

Un Vision Air pourrait sacrifier certaines fonctions premium

Apple travaillerait également sur des matériaux différents pour réduire le coût et le poids du casque. Gurman évoque notamment des expérimentations autour du plastique, du titane et de différents métaux.

Le recours à davantage de matériaux moins coûteux pourrait permettre de réduire le prix de fabrication, mais Apple devrait également déterminer quelles fonctions peuvent être supprimées sans remettre en cause l’expérience de réalité mixte.

Un futur modèle plus accessible pourrait ainsi reprendre une logique proche de celle du nom « Vision Air », même si cette appellation n’est pas confirmée. L’idée serait de proposer un casque plus léger et plus simple, plutôt que de chercher à reproduire intégralement le positionnement technologique du Vision Pro.

Cette approche aurait également une conséquence importante sur la perception du produit. Le Vision Pro actuel mise largement sur une construction très haut de gamme, avec du verre, de l’aluminium et une quantité importante de capteurs. Un modèle davantage orienté vers l’usage quotidien pourrait accepter certains compromis pour gagner en confort.

Le défi consiste alors à déterminer quels éléments sont réellement essentiels. Tout retirer pour réduire les coûts serait relativement simple ; identifier les fonctions dont les utilisateurs ne veulent pas se passer l’est beaucoup moins.

EyeSight pourrait disparaître du prochain casque

Parmi les éléments susceptibles d’être remis en question figure EyeSight, l’écran externe qui affiche une représentation des yeux de l’utilisateur afin de rendre son utilisation moins isolante pour les personnes présentes autour de lui.

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Cette fonction participe à l’identité du Vision Pro, mais elle ajoute également de la complexité au produit. Un écran externe, ses composants et les technologies nécessaires à son fonctionnement représentent autant d’éléments supplémentaires à intégrer dans un appareil qui cherche précisément à devenir plus léger et moins coûteux.

Toutefois, sa suppression reste une hypothèse et non une décision annoncée par Apple. Le constructeur pourrait également choisir de conserver EyeSight tout en modifiant sa conception afin d’en réduire l’impact sur le poids ou le coût.

Plus largement, une future version pourrait remettre en question plusieurs éléments aujourd’hui considérés comme caractéristiques du Vision Pro. La question n’est donc pas uniquement de savoir comment fabriquer le même casque moins cher, mais jusqu’où Apple est prête à simplifier son concept.

Apple donnerait désormais la priorité aux lunettes connectées

Le principal obstacle à court terme pourrait cependant être le calendrier. Selon Mark Gurman, Apple concentrerait actuellement ses efforts sur des lunettes connectées sans écran, conçues sur un principe proche des Ray-Ban Meta.

Cette orientation marque un changement intéressant dans la stratégie de la firme. Plutôt que de pousser immédiatement la réalité mixte vers un casque plus accessible, Apple chercherait d’abord à développer un appareil beaucoup plus léger et intégré aux usages quotidiens.

Des lunettes sans écran permettent notamment de réduire considérablement les contraintes matérielles. Elles n’ont pas besoin d’intégrer de grands écrans haute résolution, de systèmes optiques complexes ou d’une puissance de calcul comparable à celle nécessaire pour alimenter une expérience de réalité mixte complète.

Leur potentiel commercial pourrait également être plus large. Des lunettes capables de gérer l’audio, les notifications, certaines fonctions d’IA et une interaction avec l’iPhone peuvent s’intégrer dans davantage de situations qu’un casque volumineux destiné principalement à des expériences immersives.

Pour Apple, cette catégorie pourrait donc servir de laboratoire plus proche du grand public avant d’envisager une nouvelle génération de casque plus ambitieuse.

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Un nouveau Vision Pro ne serait pas attendu avant 2028 ou 2029

Le calendrier évoqué par Gurman ne laisse pas entrevoir de renouvellement rapide. Même si Apple décide finalement de commercialiser un nouveau casque, celui-ci pourrait n’arriver qu’à la fin de 2028, voire en 2029.

Ce délai pose une question stratégique importante. Le marché de la réalité mixte aura probablement évolué d’ici là, tout comme les technologies d’affichage, les puces, les interfaces et surtout les usages liés à l’intelligence artificielle.

Un casque conçu aujourd’hui pour arriver plusieurs années plus tard doit donc composer avec un niveau d’incertitude inhabituellement élevé. Une architecture qui semble pertinente au moment de son développement pourrait paraître beaucoup moins convaincante lors de sa commercialisation.

Apple doit également arbitrer entre deux visions. La première consiste à conserver le Vision Pro comme une plateforme informatique haut de gamme, quitte à viser un public relativement restreint. La seconde serait de transformer progressivement la gamme en produit plus accessible, capable de toucher davantage d’utilisateurs.

Le succès des lunettes connectées pourrait peser lourd dans cette décision. Si Apple parvient à construire autour de lunettes sans écran une expérience suffisamment convaincante, l’entreprise pourrait être tentée de réallouer davantage de ressources vers cette catégorie plutôt que vers un casque de réalité mixte plus lourd et plus coûteux.

Le Vision Pro pourrait finalement devoir changer de philosophie

Le problème du Vision Pro n’est donc pas nécessairement sa technologie. Apple a démontré avec la première génération qu’elle pouvait réunir des écrans à haute résolution, un suivi avancé des yeux et des mains, des capteurs nombreux et une puissance de calcul considérable dans un casque autonome.

La difficulté réside davantage dans la transformation de cette prouesse technologique en produit que l’on peut porter longtemps, transporter facilement et acheter sans consacrer plusieurs milliers de dollars à son acquisition.

C’est précisément sur ce terrain qu’une future génération pourrait évoluer. Moins de verre, davantage de matériaux légers, une électronique éventuellement déportée, certaines fonctions supprimées et un prix inférieur pourraient rendre le concept beaucoup plus accessible.

Mais Apple ne semble pas pressée. Après avoir placé le Vision Pro au sommet de sa gamme, l’entreprise paraît désormais chercher une manière différente d’aborder l’informatique spatiale, en commençant potentiellement par des lunettes beaucoup plus discrètes.

Le véritable enjeu pour Apple n’est donc peut-être plus de fabriquer un Vision Pro encore plus puissant, mais de trouver la forme sous laquelle la réalité augmentée peut réellement entrer dans la vie quotidienne. Et si cette forme commence finalement par une paire de lunettes plutôt que par un casque, le Vision Pro pourrait n’avoir été que la première étape d’une stratégie beaucoup plus longue.