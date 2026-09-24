Meta revoit profondément sa stratégie autour des lunettes connectées. Lors de Connect 2026, Mark Zuckerberg a présenté des lunettes VR d’environ 100 grammes à 1 299,99 dollars, une fonction transformant certaines Meta Glasses en aides auditives, de nouvelles Ray-Ban dépourvues de caméra et une gamme qui dépassera les 100 styles avant la fin de l’année.

Mais le changement le plus important est peut-être ailleurs. Après avoir longtemps construit sa feuille de route autour du métaverse, Meta place désormais Muse et l’intelligence artificielle personnelle au centre de son écosystème matériel. Les lunettes deviennent moins une porte vers un monde virtuel qu’une interface permanente avec un agent IA capable de voir, d’écouter et d’agir.

Meta VR Glasses : la réalité virtuelle passe sous les 100 grammes

Le produit technologiquement le plus ambitieux de cette édition est simplement baptisé Meta VR Glasses. Prévu pour le printemps 2027 à partir de 1 299,99 dollars, Meta VR Glasses cherche à réduire radicalement l’un des principaux défauts des casques de réalité virtuelle : leur poids.

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Meta annonce environ 100 grammes, soit moins d’un cinquième du poids d’un Quest 3. Pour atteindre ce format, l’entreprise a déplacé une partie importante de l’électronique hors des lunettes. Le processeur, la batterie et le stockage prennent place dans un petit boîtier externe relié par une connexion optique, qui peut être accroché à une poche ou à un sac.

Les lunettes utilisent des écrans micro-OLED et la nouvelle plateforme Snapdragon Reality Elite de Qualcomm. Le module externe offrirait jusqu’à trois heures de lecture vidéo, un compromis qui rappelle que la miniaturisation de la partie portée sur le visage nécessite toujours de déplacer ailleurs une partie du poids et de la consommation.

Mark Zuckerberg assume également un changement de cadence pour la réalité virtuelle. Meta compte développer moins d’appareils VR et réserver ses lancements aux générations apportant, selon l’entreprise, une véritable rupture technologique. Les VR Glasses sont précisément présentées comme l’une de ces étapes.

Le divertissement reste naturellement au cœur du produit. Meta les présente comme le premier appareil VR certifié IMAX Enhanced. Disney+ doit proposer certains films Marvel en 3D dans plusieurs pays à partir de novembre, tandis que HBO Max, Peacock et Paramount+ préparent également des catalogues en trois dimensions. Meta annonce parallèlement plus de 100 événements sportifs immersifs en direct par an, notamment avec ESPN et l’UFC.

Écrans virtuels, gestes et hologrammes : Meta veut aussi remplacer le moniteur

Cependant, les Meta VR Glasses ne sont pas pensées uniquement comme un appareil de divertissement. Elles pourront afficher plusieurs écrans virtuels afin de créer un espace de travail autour de l’utilisateur, tandis que Meta affirme que n’importe quelle surface plane pourra servir de clavier virtuel.

Muse sera directement intégré au système d’exploitation. Plutôt que de naviguer systématiquement dans des menus, l’utilisateur pourra donc demander à l’agent d’effectuer certaines opérations par la voix. Plus de 75 jeux compatibles avec le suivi des mains doivent également être proposés au lancement, sans nécessiter de contrôleurs traditionnels.

Meta continue parallèlement à travailler sur la téléprésence. L’entreprise promet des appels utilisant des représentations photoréalistes des participants, avec désormais des hologrammes en pied. Andrew Bosworth, directeur technique de Meta, a plaisanté sur scène sur le fait que l’entreprise avait enfin « résolu » le problème des jambes en VR, longtemps devenu un symbole des limites des premiers avatars de Meta.

Cette technologie ne restera d’ailleurs pas confinée aux lunettes VR. Meta prévoit également d’étendre les appels utilisant ces représentations aux Meta Ray-Ban Display, ses lunettes équipées d’un écran intégré.

La stratégie devient ainsi plus lisible. Meta ne cherche plus nécessairement à convaincre l’utilisateur d’entrer dans un métavers pendant plusieurs heures. Les technologies issues de ses années d’investissement dans la VR — avatars, suivi spatial, écrans virtuels et interfaces gestuelles — sont progressivement redistribuées dans des appareils aux usages plus immédiats.

Les Meta Glasses veulent également devenir des aides auditives

L’autre annonce importante concerne la santé. Meta prépare une fonction baptisée Hearing Enhancement, présentée par Zuckerberg comme permettant de transformer les Meta Glasses compatibles en aide auditive disponible sans ordonnance aux États-Unis.

Selon Meta, la fonction a reçu l’autorisation réglementaire de la FDA pour cet usage et cible les personnes percevant une perte auditive légère à modérée. L’utilisateur devra effectuer un test auditif guidé depuis l’application, après quoi les lunettes adapteront l’amplification sonore à son profil.

Meta n’a pas encore annoncé le prix de cette fonction, se contentant d’indiquer qu’elle coûtera une fraction du prix d’une aide auditive traditionnelle. Hearing Enhancement doit d’abord arriver sur les Meta Glasses.

Cette évolution est stratégique pour toute la catégorie. Les lunettes connectées ont longtemps cherché une fonction suffisamment utile pour justifier leur port quotidien. L’amélioration auditive constitue un usage beaucoup plus concret qu’une simple démonstration d’IA, tout en exploitant des composants déjà nécessaires aux fonctions audio et vocales.

Elle pourrait aussi faire évoluer la perception du produit. Les lunettes ne seraient plus seulement un support pour photographier, écouter de la musique ou parler à Muse, mais un appareil d’assistance porté plusieurs heures par jour. Pour Meta, cela renforce précisément le scénario dans lequel l’intelligence artificielle devient accessible en permanence.

Ray-Ban Meta Audio : Meta retire la caméra pour rendre ses lunettes plus discrètes

Meta élargit parallèlement son offre avec une catégorie plus simple : les Ray-Ban Meta Audio. Ces lunettes abandonnent totalement les caméras pour se concentrer sur l’audio et l’interaction vocale.

La suppression du système photographique permet à Meta de proposer des montures plus fines et visuellement plus proches de lunettes traditionnelles. Elles pèsent 43 grammes et deviennent également les Ray-Ban Meta offrant la meilleure autonomie, avec jusqu’à 12 heures annoncées, auxquelles s’ajoutent 48 heures grâce à l’étui de recharge.

Deux formes seront proposées au lancement, Clubmaster et Burbank, avec 23 combinaisons de couleurs et de verres. Les Ray-Ban Meta Audio démarrent à 349 dollars, avec des précommandes ouvertes et des premières livraisons prévues le 13 octobre.

Les Ray-Ban Meta de troisième génération commencent quant à elles à 449 dollars. Meta annonce des montures affinées, une heure d’autonomie supplémentaire, six microphones et la capture audio spatiale Dolby Atmos. La gamme accueille également pour la première fois une monture Aviator, accompagnée d’une édition limitée célébrant les 90 ans de ce design, ainsi qu’une nouvelle monture Zena.

Meta multiplie en parallèle les variations de sa propre marque. L’Adventurer devient son modèle le moins cher à 249 dollars, tandis que les nouvelles formes Capri et Nova viennent élargir le catalogue. Les collaborations avec Kylie Jenner et LISA de Blackpink ajoutent encore plusieurs éditions spécifiques, Meta utilisant clairement la mode et les partenariats culturels pour sortir ses lunettes du seul marché des gadgets technologiques.

Au total, l’entreprise affirme vouloir proposer plus de 100 styles d’ici la fin de l’année en combinant ses gammes Display, Audio, Ray-Ban, Oakley et Meta. Les Meta Ray-Ban Display, longtemps difficiles à obtenir, doivent également poursuivre leur expansion internationale, notamment en France, en Italie et en Allemagne à partir du 13 octobre.

Muse remplace progressivement le métaverse au centre de l’écosystème

Cette multiplication des lunettes pourrait donner l’impression d’une gamme particulièrement fragmentée. Elle devient pourtant plus cohérente lorsqu’elle est observée à travers Muse.

Zuckerberg a reconnu que Meta imaginait autrefois le métaverse comme la technologie qui arriverait en premier, l’intelligence artificielle avancée devant suivre plus tard. L’ordre s’est inversé. Le dirigeant estime désormais que la « superintelligence personnelle » arrivera avant et prendra une importance beaucoup plus grande.

Muse devient donc le fil conducteur reliant les différents appareils. L’agent arrive sur Mac avec des fonctions permettant d’utiliser certaines applications, tandis que Meta multiplie ses connecteurs vers des services de commerce, de voyage et de productivité. Walmart, Best Buy, Gap, Sephora, Wayfair, Expedia ou Instacart font partie des partenaires annoncés, tandis que GitHub, Granola, Notion et Box étendent l’approche aux usages professionnels.

Meta a également ouvert sa plateforme de connecteurs aux développeurs externes et affirme avoir reçu plus de 1 500 candidatures en moins d’une semaine. L’enjeu est considérable : plus Muse peut interagir avec de services, plus l’agent devient capable de transformer une intention formulée naturellement en action réelle.

Le modèle économique commence lui aussi à apparaître. Zuckerberg explique vouloir proposer gratuitement un volume important d’utilisation de Muse, avant de prélever à terme une petite commission sur certaines transactions réalisées par l’intermédiaire de l’agent.

Meta ne chercherait donc pas seulement à vendre des lunettes ou un abonnement IA. Si Muse devient l’intermédiaire utilisé pour acheter, réserver ou organiser certaines tâches, l’entreprise pourrait se positionner directement dans la chaîne transactionnelle.

Des lunettes au Muse Charm, Meta veut rendre son IA impossible à perdre de vue

Cette stratégie explique également le Muse Charm, dévoilé à la fin de la conférence. Le petit appareil peut être accroché à un porte-clés et embarque l’expérience vocale de Muse ainsi que son avatar en temps réel sur un petit écran. Un lecteur d’empreintes permet de s’authentifier et de commencer à parler à l’agent sans sortir son smartphone ni ouvrir une application. Meta n’en a produit que quelques exemplaires pour le moment et doit encore finaliser les matériaux ainsi que l’organisation interne des composants, mais prévoit une commercialisation en décembre. Aucun prix n’a encore été annoncé.

Le Charm complète finalement la logique de toute la conférence. Si l’utilisateur porte des lunettes Meta, Muse peut rester accessible directement depuis son visage. Dans le cas contraire, un petit appareil accroché aux clés offre un autre point d’entrée. Le smartphone et le Mac complètent ensuite cette continuité.

Cette approche marque un changement profond par rapport aux premières ambitions matérielles de Meta. Le groupe continue d’investir dans la réalité virtuelle, mais celle-ci n’est plus présentée comme l’unique destination de son écosystème. Les technologies développées pour le métavers deviennent progressivement les briques d’une plateforme beaucoup plus large mêlant IA, audio, vision, santé et informatique spatiale.

Meta ne semble donc plus chercher un appareil unique capable de succéder au smartphone. Son pari est presque inverse : multiplier les lunettes et les objets jusqu’à ce que Muse puisse suivre l’utilisateur partout. Dans cette nouvelle stratégie, le matériel change de forme, mais l’agent reste toujours le même — et c’est désormais lui, bien plus que le métavers, que Meta veut placer au centre de notre quotidien numérique.