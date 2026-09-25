Un an après la Gen 2, Meta renouvelle sa gamme phare de lunettes connectées au Meta Connect 2026. Les Ray-Ban Meta Gen 3 arrivent aux côtés d’une offensive plus large — nouvelles Ray-Ban Meta Audio sans caméra, extension européenne des Ray-Ban Display, lunettes VR de 100 g — mais restent, pour l’utilisateur qui hésite entre les deux générations, une évolution ciblée plutôt qu’une refonte.

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Aucune des deux générations n’a été testée en conditions réelles par la rédaction. Ce comparatif s’appuie sur les informations en ligne, sur le communiqué officiel de Meta et sur la couverture Meta Connect déjà publiée par BlogNT — y compris l’article consacré au lancement de la Gen 2 en septembre 2025.

Autonomie : une heure de plus, pas un bond

La Gen 3 grimpe à 9 heures d’autonomie sur une charge, contre 8 heures pour la Gen 2 — elle-même déjà le double de la première génération (quatre heures). L’écart reste modeste face au bond réalisé l’an dernier, mais s’inscrit dans la même trajectoire : rendre les lunettes tenables sur une journée complète d’utilisation active.

Audio : le vrai saut de cette génération

C’est sur l’audio que la Gen 3 marque le plus la différence. Meta installe un réseau de six microphones, capable selon l’entreprise de réduire de plus de 90 % le bruit ambiant dans certaines situations. La Gen 2 se contentait de Conversation Focus, une fonction logicielle qui amplifie la voix de l’interlocuteur sans changer le nombre de microphones physiques. Pour les appels et la dictée vocale en environnement bruyant, l’écart devrait se sentir.

Photo et vidéo : une évolution plus logicielle que matérielle

Les deux générations partagent un capteur de 12 mégapixels et un plafond vidéo en 3K. La Gen 2 avait déjà introduit ce saut face à la première génération, avec des clips pouvant durer jusqu’à 3 minutes. La vraie nouveauté de la Gen 3 se situe côté logiciel : les Dynamic Photos permettent de choisir automatiquement la meilleure image dans une rafale, plutôt que de se fier à un seul déclenchement.

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IA embarquée : Muse rejoint les lunettes

La Gen 3 inaugure un bouton d’action personnalisable, donnant un accès rapide à l’IA sans passer par une commande vocale. Elle intègre aussi Muse, l’agent personnel de Meta lancé plus tôt en septembre 2026, capable de gérer des tâches de façon plus autonome que le Meta AI classique disponible sur la Gen 2. Meta promet par ailleurs l’arrivée d’un son spatial Dolby Atmos à 360° — mais seulement « plus tard en 2026 », donc pas au lancement.

Design, formes et disponibilité en France

La Gen 3 affine son profil et ajoute des embouts de branches ajustables pour le confort. Elle introduit deux nouvelles formes, Aviator et Zena (cat-eye), aux côtés de la Wayfarer historique, pour un total de 27 combinaisons de montures et de verres — dont une édition limitée Aviator pour le 90ᵉ anniversaire de la marque. La Gen 2 restait sur trois styles différents : Wayfarer, Skyler et Headliner.

Côté tarif, la Gen 3 se vend 449 € en France, contre 419 € pour la Gen 2 au lancement — un écart de 30 €, nettement plus contenu que les 90 € entre la première génération (329 €) et la Gen 2. Les précommandes sont ouvertes, avec une commercialisation prévue le 13 octobre 2026.

Laquelle choisir ?

Les Ray-Ban Meta Gen 3 privilégient le confort, la clarté audio et l’imagerie plutôt qu’une rupture technique. Pour qui possède déjà une Gen 2 en bon état, l’upgrade ne s’impose pas — l’autonomie et la caméra progressent peu. Mais pour un premier achat, les six microphones, le bouton d’action et l’intégration de Muse justifient les 30 € d’écart, surtout si les appels en extérieur ou l’usage vocal comptent au quotidien.

Comparatif établi le 25 septembre 2026 à partir du communiqué officiel de Meta et de la couverture Meta Connect publiée par BlogNT. Aucune des deux générations n’a été testée par la rédaction ; cette page sera mise à jour après nos propres essais.