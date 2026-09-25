 Aller au contenu principal
BlogNT

Comparatif

Ray-Ban Meta Gen 3 vs Gen 2 : neuf heures d’autonomie et six micros, pour 30 € de plus

Dévoilées au Meta Connect 2026, les Ray-Ban Meta Gen 3 remplacent la génération lancée un an plus tôt. Une heure d'autonomie en plus, six microphones contre un système moins étoffé, un bouton d'action dédié et l'arrivée de l'agent Muse : l'upgrade est réel, mais reste, comme le note Techtimes, un raffinement plutôt qu'une révolution — pour 30 € de plus en France (449 € contre 419 €).

GEN 3 EN FRANCE DÈS LE 13/10/2026 · GEN 2 DÉJÀ EN VENTE · AUCUN TEST TERRAIN 4 MIN DE LECTURE
META

Ray-Ban Meta Gen 3

Notre noteNote
8,2
Prix d'entrée
À partir de 449 €
Vainqueur globalVainqueur
VS
META

Ray-Ban Meta Gen 2

Notre noteNote
7,6
Prix d'entrée
À partir de 419 €
L'ESSENTIEL
  • Une autonomie portée à neuf heures pour accompagner vos journées les plus actives.
  • Un réseau de six microphones réduisant de 90 % le bruit ambiant pour des appels parfaits.
  • Un nouveau bouton d'action personnalisable et l'intégration de l'assistant intelligent Muse.
  • De nouvelles formes de montures élégantes dont les célèbres éditions Aviator et Zena.
  • Un tarif fixé à 449 euros en France pour une commercialisation dès le 13 octobre 2026.
Ray-Ban Meta Gen 3
Critère
Ray-Ban Meta Gen 2
8,0
Autonomie +0,7
7,3
8,8
Audio et appels +1,8
7,0
8,0
Photo et vidéo +0,3
7,7
8,3
Confort et design +0,8
7,5
8,5
IA embarquée +1,5
7,0
7,0
Rapport qualité-prix +1,0
8,0
5
Manches gagnées
1

Un an après la Gen 2, Meta renouvelle sa gamme phare de lunettes connectées au Meta Connect 2026. Les Ray-Ban Meta Gen 3 arrivent aux côtés d’une offensive plus large — nouvelles Ray-Ban Meta Audio sans caméra, extension européenne des Ray-Ban Display, lunettes VR de 100 g — mais restent, pour l’utilisateur qui hésite entre les deux générations, une évolution ciblée plutôt qu’une refonte.

Publicité

Aucune des deux générations n’a été testée en conditions réelles par la rédaction. Ce comparatif s’appuie sur les informations en ligne, sur le communiqué officiel de Meta et sur la couverture Meta Connect déjà publiée par BlogNT — y compris l’article consacré au lancement de la Gen 2 en septembre 2025.

Autonomie : une heure de plus, pas un bond

La Gen 3 grimpe à 9 heures d’autonomie sur une charge, contre 8 heures pour la Gen 2 — elle-même déjà le double de la première génération (quatre heures). L’écart reste modeste face au bond réalisé l’an dernier, mais s’inscrit dans la même trajectoire : rendre les lunettes tenables sur une journée complète d’utilisation active.

Audio : le vrai saut de cette génération

C’est sur l’audio que la Gen 3 marque le plus la différence. Meta installe un réseau de six microphones, capable selon l’entreprise de réduire de plus de 90 % le bruit ambiant dans certaines situations. La Gen 2 se contentait de Conversation Focus, une fonction logicielle qui amplifie la voix de l’interlocuteur sans changer le nombre de microphones physiques. Pour les appels et la dictée vocale en environnement bruyant, l’écart devrait se sentir.

Photo et vidéo : une évolution plus logicielle que matérielle

Les deux générations partagent un capteur de 12 mégapixels et un plafond vidéo en 3K. La Gen 2 avait déjà introduit ce saut face à la première génération, avec des clips pouvant durer jusqu’à 3 minutes. La vraie nouveauté de la Gen 3 se situe côté logiciel : les Dynamic Photos permettent de choisir automatiquement la meilleure image dans une rafale, plutôt que de se fier à un seul déclenchement.

Publicité

IA embarquée : Muse rejoint les lunettes

La Gen 3 inaugure un bouton d’action personnalisable, donnant un accès rapide à l’IA sans passer par une commande vocale. Elle intègre aussi Muse, l’agent personnel de Meta lancé plus tôt en septembre 2026, capable de gérer des tâches de façon plus autonome que le Meta AI classique disponible sur la Gen 2. Meta promet par ailleurs l’arrivée d’un son spatial Dolby Atmos à 360° — mais seulement « plus tard en 2026 », donc pas au lancement.

Design, formes et disponibilité en France

La Gen 3 affine son profil et ajoute des embouts de branches ajustables pour le confort. Elle introduit deux nouvelles formes, Aviator et Zena (cat-eye), aux côtés de la Wayfarer historique, pour un total de 27 combinaisons de montures et de verres — dont une édition limitée Aviator pour le 90ᵉ anniversaire de la marque. La Gen 2 restait sur trois styles différents : Wayfarer, Skyler et Headliner.

Côté tarif, la Gen 3 se vend 449 € en France, contre 419 € pour la Gen 2 au lancement — un écart de 30 €, nettement plus contenu que les 90 € entre la première génération (329 €) et la Gen 2. Les précommandes sont ouvertes, avec une commercialisation prévue le 13 octobre 2026.

Laquelle choisir ?

Les Ray-Ban Meta Gen 3 privilégient le confort, la clarté audio et l’imagerie plutôt qu’une rupture technique. Pour qui possède déjà une Gen 2 en bon état, l’upgrade ne s’impose pas — l’autonomie et la caméra progressent peu. Mais pour un premier achat, les six microphones, le bouton d’action et l’intégration de Muse justifient les 30 € d’écart, surtout si les appels en extérieur ou l’usage vocal comptent au quotidien.

Comparatif établi le 25 septembre 2026 à partir du communiqué officiel de Meta et de la couverture Meta Connect publiée par BlogNT. Aucune des deux générations n’a été testée par la rédaction ; cette page sera mise à jour après nos propres essais.

À qui s'adresse l'un, à qui s'adresse l'autre

★ Notre coup de cœur
META

Ray-Ban Meta Gen 3

Pour vous si…
  • Vous voulez la meilleure qualité audio en environnement bruyant (6 micros)
  • L'accès rapide à Muse ou à Meta AI via un bouton dédié vous intéresse
  • Vous attendez l'audio spatial Dolby Atmos à venir
  • Une heure d'autonomie de plus compte pour votre usage quotidien
META

Ray-Ban Meta Gen 2

Pour vous si…
  • Vous voulez économiser 30 € sans sacrifier l'essentiel
  • Vous n'avez pas besoin d'un bouton d'action dédié ou de Muse
  • Les styles Skyler ou Headliner vous conviennent mieux
  • Vous préférez un modèle déjà éprouvé, disponible immédiatement
Publicité

Retrouvez BlogNT en priorité sur Google

Ajoutez-nous à vos sources préférées : nos analyses et tests remontent en tête de votre fil Google Actualités et de la recherche.

Ajouter BlogNT comme source préférée
Sujets abordés
META
Ray-Ban Meta Gen 3
8,2
META
Ray-Ban Meta Gen 2
7,6
Prix (France) 449 € 419 €
Autonomie 9 h 8 h
Caméra 12 Mpx, 3K Ultra HD, Dynamic Photos 12 Mpx ultra grand-angle, 3K/30 ips, clips 3 min
Microphones 6 micros, -90 % de bruit ambiant Conversation Focus (logiciel)
Bouton d'action Personnalisable, accès IA rapide Non disponible
Assistant IA Muse + Meta AI Meta AI, traduction en direct
Audio spatial Dolby Atmos 360° (fin 2026) Non disponible
Formes disponibles Wayfarer, Aviator, Zena (27 combinaisons) Wayfarer, Skyler, Headliner
Indicateur d'enregistrement LED renforcée anti-neutralisation LED standard
Disponibilité France 13 octobre 2026 Déjà disponible (depuis sept. 2025)
Verdict express

La Gen 3 progresse surtout sur l’audio (six microphones, -90 % de bruit) et l’IA embarquée (bouton d’action, Muse), pour un écart de prix contenu (+30 €). L’autonomie et la caméra n’évoluent que légèrement. Pas un achat urgent pour un possesseur de Gen 2, mais un meilleur premier choix.

Comparatif