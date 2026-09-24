Meta a profité de son Connect 2026 pour dévoiler l’une de ses plus importantes offensives matérielles depuis le lancement du Quest. La vedette est une nouvelle paire de Meta VR Glasses de seulement 100 grammes, capable de proposer une expérience de réalité virtuelle complète grâce à un petit boîtier externe regroupant la puissance de calcul et la batterie.

Mais la conférence ne s’est pas limitée à la VR. Meta lance également ses premières Ray-Ban connectées sans caméra, renouvelle les Ray-Ban Meta classiques, étend les Meta Ray-Ban Display à l’Europe et prépare l’arrivée de Muse dans ses lunettes. Plus que jamais, l’entreprise cherche à construire une gamme complète de wearables où l’intelligence artificielle devient le véritable fil conducteur.

Meta VR Glasses : la puissance d’un casque VR dans une paire de lunettes de 100 grammes

Les Meta VR Glasses constituent de loin la nouveauté matérielle la plus ambitieuse de Connect 2026. Meta promet une expérience de réalité virtuelle complète dans un appareil qui adopte davantage la silhouette de lunettes épaisses que celle d’un casque traditionnel.

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L’absence de sangle participe directement à cette impression. Meta annonce un poids de 100 grammes, soit environ cinq fois moins qu’un Meta Quest 3. Une réduction spectaculaire rendue possible par une décision architecturale importante : une grande partie de l’électronique n’est plus installée directement sur la tête.

Les lunettes sont reliées par un câble à un petit boîtier que l’utilisateur peut glisser dans une poche. Celui-ci regroupe le processeur Qualcomm Snapdragon Reality Elite, la batterie, 12 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage. Meta reprend ainsi une idée déjà explorée par d’autres concepts de lunettes XR : déplacer les composants les plus lourds afin de rendre la partie portée sur le visage beaucoup plus confortable.

L’affichage repose sur des écrans micro-OLED que Meta baptise « Infinite Display ». Chaque œil dispose d’une définition de 2 412 x 2 288 pixels, avec un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz. Sur le papier, la combinaison entre micro-OLED, fréquence élevée et format allégé constitue précisément le type d’évolution dont la VR a besoin pour devenir moins contraignante lors des longues sessions.

Les Meta VR Glasses arriveront au printemps 2027 à 1 299 dollars. Le tarif les positionne nettement au-dessus des casques Quest traditionnels, mais toujours sous celui d’un Apple Vision Pro. Meta semble ainsi vouloir créer une catégorie intermédiaire entre le casque VR grand public et l’ordinateur spatial premium.

Jeux Quest, écrans virtuels et cinéma IMAX dans la même paire de lunettes

Le format change, mais Meta ne repart pas de zéro côté logiciels. Les VR Glasses doivent accéder au catalogue d’applications et de jeux Meta Quest, avec également une compatibilité Xbox Cloud Gaming. Plus de 75 jeux doivent pouvoir être utilisés avec le suivi des mains au lancement, réduisant la dépendance aux contrôleurs physiques.

Meta veut cependant aller bien au-delà du jeu. Les lunettes pourront être connectées à un Mac ou à un PC Windows pour afficher plusieurs écrans virtuels. Une surface plane pourra également être transformée en clavier et pavé tactile virtuels, renforçant le positionnement du produit comme ordinateur spatial léger.

Le divertissement constitue l’autre pilier. Meta présente ses nouvelles lunettes comme le premier appareil VR certifié IMAX Enhanced, avec des films en 3D et des événements sportifs immersifs. L’entreprise prévoit notamment plus d’une centaine de retransmissions sportives immersives par an.

La téléprésence continue elle aussi d’occuper une place importante. Les VR Glasses pourront générer une représentation numérique photoréaliste du visage de l’utilisateur afin de l’utiliser pendant des appels vidéo, dans une approche qui rappelle les Personas du Vision Pro. Meta prévoit désormais d’étendre ces représentations au corps entier.

Ces fonctions montrent surtout comment la stratégie VR de Meta évolue. L’entreprise ne cherche plus uniquement à construire des mondes virtuels fermés. Elle réutilise les technologies développées pour le métavers afin de créer un appareil mêlant jeux, cinéma, travail et communication.

Ray-Ban Meta Audio : des lunettes IA sans aucune caméra

Meta adopte une philosophie presque opposée avec les Ray-Ban Meta Audio. Ici, la caractéristique principale est précisément celle qui disparaît : les nouvelles lunettes n’intègrent aucune caméra.

Elles conservent les fonctions audio et vocales permettant d’écouter de la musique, de passer des appels ou d’interagir avec un assistant IA, mais ne peuvent ni photographier ni enregistrer de vidéo. Cette décision répond directement aux inquiétudes concernant la confidentialité et les usages détournés des lunettes équipées de caméras.

L’absence de module photographique permet également d’affiner considérablement le matériel. Avec 43 grammes, Meta les présente comme ses lunettes IA les plus légères et les plus fines. L’autonomie atteint jusqu’à 12 heures sur une charge, tandis que l’étui permet de porter l’endurance cumulée à 48 heures.

Deux formes seront disponibles, Clubmaster et Burbank, avec au total 23 combinaisons de couleurs et de verres. Leur commercialisation débutera le 13 octobre à partir de 349 dollars.

Ce modèle pourrait finalement ouvrir les lunettes connectées à un public différent. Une partie des utilisateurs peut être intéressée par l’audio mains libres et l’accès permanent à une IA sans pour autant vouloir porter une caméra sur le visage. Meta transforme ainsi une limitation technique volontaire en argument de différenciation.

Ray-Ban Meta Gen 3 : plus d’autonomie et six microphones

Pour ceux qui souhaitent conserver la caméra, Meta renouvelle parallèlement sa gamme principale avec les Ray-Ban Meta Gen 3, proposées à partir de 449 euros.

L’autonomie atteint désormais neuf heures, soit une heure supplémentaire par rapport à la génération précédente. Meta ajoute également un bouton d’action personnalisable donnant notamment un accès rapide à son intelligence artificielle, ainsi qu’un ensemble de six microphones. L’entreprise affirme que ce nouveau système permet de réduire de plus de 90 % le bruit ambiant dans certaines situations.

La caméra de 12 mégapixels peut enregistrer des vidéos jusqu’en 3K Ultra HD. La LED signalant l’enregistrement reste présente, Meta ayant récemment renforcé les protections destinées à empêcher son masquage ou sa neutralisation.

Le design continue également de prendre une importance croissante. En plus de la Wayfarer, la troisième génération accueille les nouvelles formes Aviator et Zena, tandis que 27 combinaisons de couleurs et de verres sont prévues.

Meta applique la même stratégie à ses propres montures. L’Adventurer descend à 249 euros dans sa configuration la plus accessible, tandis que le programme Mix & Match permettra de choisir séparément monture, verres et étui. Les formes Capri et Nova rejoignent également le catalogue, parallèlement aux collaborations avec Kylie Jenner et LISA de Blackpink.

Cette diversification traduit une évolution importante : Meta ne veut plus que ses lunettes soient identifiées immédiatement comme des produits électroniques. Plus les formes, les couleurs et les gammes se multiplient, plus la technologie peut se fondre dans un objet de mode déjà familier.

Meta Ray-Ban Display arrive en France et gagne de nouvelles fonctions

Les Meta Ray-Ban Display, dotées d’un écran intégré, poursuivent elles aussi leur expansion. Un an après leur lancement initial, les Ray-Ban Display arrivent au Royaume-Uni et au Canada, puis en France, en Italie et en Allemagne à partir du 13 octobre au prix de 899 euros.

Meta ajoute également la possibilité de commander les lunettes directement en ligne dans ces marchés. Jusqu’ici, leur disponibilité plus limitée avait contribué à en faire un produit difficile à obtenir pendant une partie de l’année.

Une nouvelle application Explore doit permettre de découvrir des expériences spécialement conçues pour les lunettes. Meta prépare également l’édition de photos, un calendrier amélioré et la réplication des notifications provenant du smartphone.

La technologie de représentation photoréaliste présentée avec les VR Glasses doit elle aussi progressivement arriver sur les Ray-Ban Display. Une première expérimentation est prévue sur WhatsApp aux États-Unis, permettant d’utiliser une représentation numérique de l’utilisateur lors d’appels alors qu’il porte ses lunettes.

Meta commence ainsi à établir plusieurs niveaux dans sa gamme. Les Audio se concentrent sur le son et la voix, les Ray-Ban Meta traditionnelles ajoutent la caméra, les Display introduisent un écran dans le champ de vision et les VR Glasses vont jusqu’à proposer une expérience immersive complète.

Derrière cette multiplication de produits se trouve désormais une plateforme commune : Muse. Lancé plus tôt en septembre, l’agent personnel de Meta doit progressivement rejoindre les différentes lunettes de l’entreprise.

Sur les modèles compatibles, Muse pourra notamment accompagner une séance d’entraînement, enregistrer des repas, prendre des rendez-vous ou aider l’utilisateur à acheter un produit qu’il observe. L’objectif n’est plus seulement de poser une question à une IA, mais de lui déléguer des actions.

Meta développe en parallèle un avatar personnalisable avec lequel il sera possible de communiquer en vidéo. Les agents Muse doivent également recevoir leur propre adresse e-mail afin de pouvoir participer à des conversations et accomplir certaines tâches pour leur utilisateur.

Cette stratégie explique aussi le Muse Charm, dévoilé par Mark Zuckerberg à la fin de la conférence. Ce petit appareil rappelant un Tamagotchi embarque Muse dans un format suffisamment compact pour être accroché à un porte-clés. Meta prévoit de le commercialiser à temps pour les fêtes de fin d’année, même si son prix et plusieurs caractéristiques restent encore inconnus.

Pris séparément, les appareils dévoilés à Connect semblent répondre à des usages très différents. Ensemble, ils dessinent pourtant une stratégie particulièrement cohérente. Meta ne cherche plus à imposer une seule paire de lunettes comme futur ordinateur universel : l’entreprise construit plusieurs niveaux de matériel autour d’une même intelligence artificielle.

Le changement est majeur pour une entreprise qui a passé des années à présenter le métavers comme la prochaine plateforme informatique. En 2026, le matériel reste essentiel chez Meta, mais il change de rôle : lunettes audio, caméra, écran ou VR deviennent autant de portes d’entrée vers Muse. La prochaine bataille ne consiste peut-être plus à savoir quel appareil remplacera le smartphone, mais quel agent sera présent sur tous ceux qui l’entourent.