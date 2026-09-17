Snap ne veut pas que ses nouvelles lunettes Specs se contentent d’afficher des éléments en réalité augmentée. L’entreprise lance en parallèle Specs Intelligence, un assistant personnel capable de se connecter à différents services numériques, de comprendre les priorités de l’utilisateur et surtout d’anticiper les informations dont il pourrait avoir besoin avant même qu’il ne formule une demande.

Disponible en preview sur iOS et destiné à accompagner les nouvelles lunettes AR Specs, le service s’inscrit dans une tendance désormais très claire : après les chatbots capables de répondre à des questions, les entreprises technologiques veulent construire des agents disposant d’un contexte personnel suffisamment riche pour organiser une partie du quotidien.

Specs Intelligence veut intervenir avant même qu’on lui parle

Snap décrit Specs Intelligence comme un « service d’IA anticipatif ». L’expression résume assez bien la différence que l’entreprise souhaite établir avec un assistant conversationnel classique. Il reste possible de discuter avec l’IA et de lui poser directement des questions, mais Snap veut surtout qu’elle puisse déterminer elle-même quand une information devient pertinente.

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Specs Intelligence construit pour cela une représentation des objectifs, priorités, relations et habitudes de l’utilisateur à partir des applications et services qu’il choisit de connecter. Ce contexte personnel doit ensuite être conservé entre différents appareils et s’enrichir progressivement avec l’utilisation.

L’assistant pourrait ainsi comprendre qu’une réunion approche et préparer les informations nécessaires avant son commencement : décisions restant à prendre, questions importantes à poser ou éléments issus d’échanges précédents qu’il serait utile de garder en mémoire. Pour un voyage, l’IA pourrait réunir les horaires de vol, la réservation de l’hôtel et les restaurants prévus tout en signalant qu’une échéance professionnelle importante tombe pendant le déplacement.

La promesse n’est donc plus simplement de retrouver une information. Specs Intelligence cherche à relier plusieurs morceaux de contexte pour déterminer ce qui mérite l’attention de l’utilisateur à un instant donné.

Gmail, Slack et d’autres services peuvent alimenter le contexte

Pour fonctionner, l’assistant doit naturellement disposer de données suffisamment riches. Snap indique que Specs Intelligence peut se connecter aux applications et outils choisis par l’utilisateur. Une démonstration de l’entreprise montre notamment des intégrations avec Gmail et Slack, deux sources particulièrement importantes pour comprendre rendez-vous, conversations professionnelles, projets et tâches en cours.

Cette architecture rapproche Specs Intelligence d’une nouvelle génération d’agents personnels dont l’utilité dépend moins des connaissances générales du modèle que de sa capacité à exploiter les données propres à chaque utilisateur.

Un modèle de langage sait déjà expliquer comment préparer une réunion. Avec accès au calendrier, aux e-mails et aux conversations professionnelles, il peut en revanche déterminer quelle réunion commence dans trente minutes, retrouver les derniers échanges concernant le dossier et identifier les décisions qui n’ont pas encore été prises.

C’est cette deuxième approche que Snap cherche à développer. Elle implique également que le contexte soit transportable. L’entreprise explique que la compréhension construite par Specs Intelligence doit suivre l’utilisateur d’un appareil à l’autre, afin qu’une tâche commencée sur smartphone puisse continuer ailleurs sans reconstruire constamment le contexte.

Les lunettes Specs peuvent placer ces informations directement dans le champ de vision

Cette continuité prend une dimension particulière avec les nouvelles Specs, les premières lunettes de réalité augmentée grand public de Snap. Lorsqu’un utilisateur porte les lunettes, Specs Intelligence peut récupérer du contenu personnel et le placer directement dans son champ de vision lorsqu’il devient pertinent. Snap donne notamment l’exemple d’un briefing quotidien consulté avant de commencer sa journée de travail.

L’association entre lunettes AR et assistant anticipatif est probablement l’aspect le plus stratégique du projet. Sur un smartphone ou un ordinateur, une IA proactive doit encore attirer l’attention par une notification, une fenêtre ou une application. Avec des lunettes, l’interface se trouve potentiellement en permanence devant les yeux de l’utilisateur. Specs Intelligence pourrait donc afficher une information contextuelle au moment où elle devient utile sans nécessiter de sortir un téléphone ou d’ouvrir une application.

Cette capacité peut rendre l’assistant beaucoup plus naturel, mais également beaucoup plus intrusif. La qualité de l’expérience dépendra autant de ce que l’IA choisit d’afficher que de ce qu’elle décide de ne pas montrer. Une notification inutile sur un smartphone est agaçante ; une succession d’informations non pertinentes directement dans le champ de vision pourrait rapidement devenir difficile à supporter.

Pour Snap, l’enjeu sera donc de démontrer que son IA peut réellement comprendre la notion de priorité.

Snap mélange modèles open source et IA exécutée localement

Specs Intelligence ne repose pas sur un modèle unique. Selon Snap, le service utilise une combinaison propriétaire de modèles open source hébergés aux États-Unis et de modèles de langage fonctionnant localement. L’entreprise précise également que cette combinaison pourra évoluer régulièrement à mesure qu’elle teste de nouvelles architectures.

Cette stratégie offre davantage de flexibilité qu’une dépendance totale à un seul fournisseur. Snap peut théoriquement sélectionner différents modèles selon les tâches, les contraintes de latence, la confidentialité ou les capacités disponibles sur l’appareil. L’utilisation de modèles locaux est particulièrement intéressante pour des lunettes connectées. Certaines interactions doivent pouvoir être rapides et ne nécessitent pas forcément l’envoi systématique d’informations vers des serveurs distants.

Toutefois, Snap ne détaille pas précisément quelles opérations sont réalisées localement et lesquelles nécessitent son infrastructure cloud. Cette distinction sera importante pour évaluer les performances, l’autonomie et surtout le niveau réel de confidentialité du système.

La société confirme en revanche que la composition de son ensemble de modèles n’est pas figée. Specs Intelligence apparaît donc davantage comme une couche d’orchestration capable d’utiliser différentes IA que comme un assistant construit autour d’un modèle propriétaire unique.

La confidentialité sera le véritable test de Specs Intelligence

Pour devenir réellement anticipatif, Specs Intelligence doit connaître beaucoup de choses. Agenda, e-mails, conversations professionnelles, voyages, relations, habitudes et objectifs personnels constituent précisément le type de données qui peut rendre un assistant extrêmement utile. Ce sont également parmi les informations les plus sensibles qu’un utilisateur puisse confier à un service numérique.

Snap tente donc de répondre immédiatement à cette inquiétude.

L’entreprise affirme ne pas pouvoir consulter ni accéder au contenu personnel utilisé avec Specs Intelligence. Elle précise également que les données provenant des comptes connectés ne seront pas utilisées pour entraîner ou affiner ses modèles d’intelligence artificielle, ni pour diffuser des publicités personnalisées.

Ces garanties seront essentielles, mais la confiance ne dépendra pas uniquement de la politique d’entraînement des modèles. Les utilisateurs devront également comprendre quelles données transitent vers le cloud, combien de temps elles sont conservées, quelles autorisations chaque connecteur possède et comment l’assistant peut agir sur les services auxquels il accède.

Plus un agent devient autonome, plus la question des permissions devient centrale. Un assistant qui résume un e-mail mal interprété commet une erreur. Un assistant autorisé à modifier un calendrier, communiquer avec d’autres personnes ou effectuer des actions à partir de ce même e-mail peut transformer cette erreur en conséquence concrète.

L’IA anticipative exige donc un équilibre particulièrement délicat entre autonomie et contrôle.

Snap veut faire de l’IA la véritable interface de ses lunettes AR

Specs Intelligence accompagne le lancement des Specs, mais Snap ne limite pas son assistant aux lunettes. Une preview est disponible sur iOS, tandis que les utilisateurs peuvent rejoindre une liste d’attente pour une expérience early access plus complète destinée au Mac. Snap n’a pas précisé publiquement toutes les différences entre la version actuellement accessible et cette future expérience.

Cette disponibilité multiplateforme est révélatrice. L’entreprise ne considère visiblement pas Specs Intelligence comme une simple fonctionnalité des lunettes, mais comme une couche personnelle destinée à accompagner l’utilisateur sur plusieurs appareils.

Les Specs pourraient néanmoins devenir son interface la plus naturelle.

Depuis plusieurs années, l’industrie cherche à déterminer quelle sera la prochaine plateforme informatique après le smartphone. Les lunettes connectées font partie des candidats les plus régulièrement évoqués, mais leur réussite dépend autant de l’interface que de la qualité de l’affichage.

Un assistant capable de comprendre le contexte personnel pourrait résoudre une partie de ce problème. Au lieu de reproduire devant les yeux une grille d’applications conçue pour un téléphone, les lunettes pourraient afficher directement l’information ou l’action pertinente. Dans cette vision, l’IA ne constitue plus une application supplémentaire : elle devient le système chargé de décider quelle interface doit apparaître.

C’est également ce qui rapproche Specs Intelligence d’autres projets d’agents personnels développés dans l’industrie. La bataille ne porte progressivement plus seulement sur la qualité des réponses générées, mais sur la capacité à conserver du contexte, accéder aux services personnels et agir au bon moment.

Snap possède ici un avantage particulier : une plateforme matérielle capable de placer cette intelligence directement dans le champ de vision. Mais cet avantage amplifie aussi le principal risque du concept.

Specs Intelligence ne sera réellement convaincant que si Snap parvient à résoudre deux problèmes opposés : connaître suffisamment l’utilisateur pour anticiper ses besoins, tout en lui donnant suffisamment de contrôle pour que cette connaissance permanente ne devienne jamais envahissante.