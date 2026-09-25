Les lunettes équipées d’intelligence artificielle connaissent une croissance spectaculaire. Mais leur fonction la plus populaire pourrait également devenir leur plus grand obstacle. Selon les nouveaux chiffres d’Omdia, 4,2 millions de lunettes IA ont été expédiées dans le monde au premier semestre 2026, soit une progression de 127 % sur un an.

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Meta écrase actuellement ce marché avec 3,4 millions d’unités et 81,3 % de part de marché. Mais derrière cette domination apparaît une tendance intéressante : le deuxième constructeur mondial, Even Realities, a justement choisi de fabriquer des lunettes sans caméra et même sans haut-parleurs.

Alors que les lunettes IA deviennent plus populaires, la question de la confidentialité commence ainsi à diviser le marché en deux approches très différentes.

4,2 millions de lunettes IA en six mois

Selon Omdia, les expéditions mondiales ont atteint 4,2 millions d’unités au premier semestre 2026. Cela représente une croissance de 127 % par rapport à la même période de 2025. Le marché part néanmoins d’une base encore relativement faible et reste extrêmement jeune.

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Autre nuance importante : les ventes du premier semestre 2026 restent inférieures aux 6,5 millions d’unités expédiées durant le second semestre 2025, selon les données publiées par Omdia.

La dynamique annuelle reste donc très forte, mais la croissance de cette nouvelle catégorie n’est pas parfaitement linéaire.

Meta représente quatre lunettes IA sur cinq

Un acteur domine très largement ce marché : Meta. Omdia estime que Meta a expédié 3,4 millions de lunettes IA au premier semestre, représentant 81,3 % des ventes mondiales. Autrement dit, environ quatre paires de lunettes IA expédiées sur cinq proviennent actuellement de Meta.

La stratégie développée avec ses lunettes connectées équipées de Meta AI a permis au groupe de prendre une avance considérable sur ses concurrents. Les usages mis en avant sont relativement simples à comprendre : prendre une photo sans sortir son smartphone, enregistrer une vidéo en mains libres, écouter de la musique grâce à un système audio ouvert ou interroger un assistant IA.

C’est justement cette simplicité qui expliquerait en partie leur adoption.

La caméra est l’une des fonctions qui font vendre

Qiran Ju, analyste senior chez Omdia, estime que les constructeurs ont réussi à proposer une valeur immédiatement compréhensible aux consommateurs. Parmi les fonctions mises en avant figurent notamment la capture de photos et vidéos en mains libres, l’audio ouvert et l’assistance par intelligence artificielle. La caméra joue donc un rôle central dans le succès actuel du produit.

Elle permet aux lunettes d’effectuer quelque chose qu’un smartphone ne peut pas reproduire aussi naturellement : capturer exactement ce que regarde leur utilisateur sans qu’il ait besoin de tenir un appareil.

Mais cette même caractéristique crée un problème évident. Les personnes situées autour de l’utilisateur ne savent pas toujours précisément ce que les lunettes enregistrent, pendant combien de temps ou ce qu’il advient ensuite des données.

Omdia alerte sur la confidentialité

Jason Low, directeur de recherche chez Omdia, estime que les constructeurs doivent désormais expliquer beaucoup plus clairement le fonctionnement de leurs appareils. Les fabricants doivent notamment définir ce que capturent exactement les caméras susceptibles d’être constamment disponibles, expliquer comment ces contenus sont exploités et apporter des garanties concernant leur transmission éventuelle à des tiers.

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La problématique devient d’autant plus importante que les lunettes intègrent progressivement des agents IA capables d’interpréter l’environnement de leur propriétaire.

La caméra ne sert alors plus nécessairement uniquement à prendre une photographie. Elle peut devenir un capteur permettant à une intelligence artificielle de comprendre en permanence ce qui entoure son utilisateur.

Le classement d’Omdia révèle toutefois une tendance particulièrement intéressante. Even Realities est passé de la cinquième à la deuxième place mondiale entre le second semestre 2025 et le premier semestre 2026. Le constructeur aurait expédié 102 000 unités, soit 2,4 % du marché. La différence avec Meta reste gigantesque, mais la philosophie du produit est presque opposée.

Les Even Realities G2 ne disposent ni de caméra ni de haut-parleurs. Le constructeur privilégie un design plus discret, un petit écran monochrome et des fonctions de productivité comme la transcription en temps réel. L’utilisateur obtient donc certaines fonctions des lunettes IA sans porter une caméra sur son visage.

Deux visions des lunettes intelligentes commencent à émerger

La différence entre Meta et Even Realities illustre les deux principales directions que pourrait prendre le marché. La première considère les lunettes comme un smartphone sans écran tenu en main, capable de voir, entendre, photographier et enregistrer l’environnement. La seconde privilégie une sorte d’assistant discret affiché devant les yeux, avec moins de capteurs et davantage de fonctions de productivité.

Even Realities n’est d’ailleurs plus seul sur ce terrain. Halliday a également présenté en juillet une nouvelle paire de lunettes dépourvue de caméra, notamment orientée vers les réunions. La suppression de la caméra devient donc progressivement un véritable argument produit plutôt qu’une simple limitation technique.

Les États-Unis représentent plus de la moitié du marché

Les États-Unis restent de très loin le principal marché mondial. Ils ont représenté 53,7 % des expéditions mondiales au premier semestre 2026, avec une progression annuelle de 103 %. La Chine continentale arrive en deuxième position avec 12,3 % du marché.

Mais la situation chinoise est très différente. Alors que Meta domine massivement les ventes mondiales, aucun constructeur ne dispose d’une position comparable en Chine. Les expéditions chinoises ont progressé de 306 % sur un an pour atteindre 520 000 unités. Alibaba arrive en tête avec 17,4 % du marché local, INMO suit avec 14,6 %, tandis que Xiaomi atteint 14 %. À eux trois, ces constructeurs ne représentent que 46,1 % des expéditions.

Le contraste avec les 81,3 % détenus mondialement par Meta est considérable. Omdia considère également la Chine comme un important terrain d’expérimentation pour les différentes combinaisons de caméras, écrans et systèmes audio.

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Cette fragmentation pourrait donner un aperçu de ce que deviendra le marché mondial lorsque davantage de constructeurs proposeront leurs propres lunettes IA.

Il n’existe peut-être pas une seule bonne formule

Pour Omdia, le marché chinois montre justement qu’il n’existe probablement pas de configuration universelle pour les lunettes intelligentes. Certains utilisateurs privilégient la photographie, d’autres souhaitent avant tout un assistant IA, certains veulent un écran, d’autres préfèrent des lunettes presque impossibles à distinguer d’une paire traditionnelle, et une partie du public pourrait tout simplement refuser de porter une caméra sur son visage.

La confidentialité devient ainsi l’un des facteurs susceptibles d’accélérer la diversification du marché.

Meta vient justement de lancer des lunettes sans caméra

Cette évolution devient encore plus intéressante alors que Meta vient de lancer une paire dépourvue de caméra. Ces lunettes disposent de six microphones, permettant notamment de communiquer avec Meta AI et Muse, le nouvel agent IA de l’entreprise. Un bouton latéral permet également d’appeler Meta AI, tandis que des haut-parleurs similaires à ceux des modèles actuels resteraient présents.

Elles sont conçues avec EssilorLuxottica, et son proposées à partir de 349 euros, avec 23 combinaisons de montures et de verres

Mais, des lunettes sans caméra ne font toutefois pas disparaître toutes les questions de confidentialité. Des analystes interrogés par Reuters soulignent notamment qu’un modèle équipé de plusieurs microphones reste capable de capturer des conversations et des sons environnants.

La question se déplace donc de la vidéo vers l’audio. Une paire dépourvue de caméra peut paraître socialement moins intrusive, mais six microphones associés à un agent IA soulèvent leurs propres interrogations sur l’écoute, le traitement et le stockage des données.

Pour les constructeurs, l’enjeu sera donc moins de simplement supprimer un capteur que de rendre le fonctionnement de l’appareil immédiatement compréhensible par son utilisateur et par les personnes qui l’entourent.

2026 pourrait être l’année où le marché se divise

Avec 81,3 % du marché, Meta dispose encore d’une position écrasante. Mais la progression d’Even Realities et l’arrivée possible de Luna montrent que même le leader envisage désormais plusieurs formes de lunettes IA.

L’avenir du secteur pourrait donc ne pas opposer simplement plusieurs marques. Il pourrait surtout opposer plusieurs conceptions de ce qu’une paire de lunettes intelligentes doit être autorisée à voir et à entendre.

Les prochains mois permettront de savoir si les consommateurs privilégient la puissance de l’IA multimodale ou la discrétion de modèles plus limités en capteurs.